UGREEN Nexode 45W : vite, la batterie externe de 20000 mAh passe à petit prix !

Les Ventes Flash de Printemps continuent sur Amazon et c’est maintenant au tour de la batterie externe UGREEN Nexode 45W de voir son prix fondre. Vous pouvez donc vous offrir ce Power Bank d’une capacité de 20000 mAh à 21,10 € grâce à une remise supplémentaire qui s’applique dans votre panier!

Vous cherchez une batterie externe pour recharger vos appareils lorsque vous êtes en déplacement ? Ce bon plan est fait pour vous ! Durant les Ventes Flash de Printemps qui se déroulent sur Amazon du 10 au 16 mars, de nombreux produits high-tech sont affichés à prix cassé. Et le Power Bank UGREEN Nexode 45W n’y échappe pas.

Habituellement en vente à 39,99 €, cette batterie externe est actuellement proposée à 23,45 € seulement. Une fois dans le panier, vous bénéficiez en plus d’une réduction automatique supplémentaire de 10% qui fait chuter son prix à 21,10 € ! C’est une super offre pour ce modèle avec une capacité de 20000 mAh !

UGREEN Nexode 45W : cette vente flash casse le prix de la batterie externe, profitez-en !

Le Power Bank UGREEN Nexode 45W profite d’une capacité XXL. Il s’agit en effet d’une batterie externe de 20000 mAh qui vous permet de recharger vos smartphones, vos tablettes et même vos ordinateurs portables. Vous pouvez ainsi recharger 4,2 fois votre iPhone 17, 3 fois votre Galaxy S25 Ultra, 2 fois votre iPad Pro de 11 pouces ou une fois votre MacBook Air de 13 pouces !

Ce modèle a par ailleurs la particularité d’être compact et léger. Avec son poids de seulement 468 g, vous pouvez l’emporter facilement avec vous, même en avion. Il est équipé d’un câble USB-C intégré qui sert également de poignée de transport. La batterie externe UGREEN Nexode 45W embarque aussi un port USB-C pour une charge rapide de 45 W et un autre USB-A de 22,5 W. Ces 3 ports peuvent recharger simultanément 3 appareils différents. Enfin, son écran LED permet de suivre en temps réel le niveau de batterie restant.