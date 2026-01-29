Ultra-performante, cette batterie externe de 200W et 25 000 mAh est à prix sacrifié

Que vous soyez à la maison ou à l'extérieur, cette batterie externe ultra-performante et de grande capacité peut charger vos appareils à la vitesse de l'éclair. Signée Ugreen, elle fait l'objet d'une belle réduction sur Amazon en ce moment.

Découvrir l'offre

Tomber en rade de batterie est une situation stressante, surtout lorsqu'on ne se trouve pas à proximité d'une source d'énergie. Grâce à une batterie externe, vous pouvez refaire le plein de votre smartphone, tablette, console portable ou même de votre ordinateur portable.

Le modèle Ugreen Nexode se distingue par sa grande capacité de 25 000 mAh et sa puissance de charge de totale de 200W. Vous pouvez ainsi charger plusieurs appareils simultanément, et ce, avec une puissance tout à fait raisonnable pour chacun. Cette batterie externe est actuellement en promotion sur Amazon à 89,99 au lieu de 129,99 €, ce qui correspond à une réduction de 31%.

Ugreen Nextnode : une batterie externe qui coche toutes les cases

Niveau capacité, ses 25 000 mAh vous permettent de charger intégralement un iPhone 17 à quasiment 5 reprises et jusqu'à 4 fois une Nintendo Switch 2. Cette batterie externe peut également charger confortablement votre ordinateur portable : par exemple, jusqu'à 1,3 fois un MacBook Air 13″.

L'autre avantage de la batterie Ugreen Nexode est qu'elle offre une puissance totale de 200W, ce qui est considérable pour cette catégorie d'accessoire. Il s'agit bien sûr d'une puissance partagée sur les trois ports de sortie : la batterie externe dispose en effet de deux ports USB-C d'une puissance maximale de 140W et 100 W respectivement. On y retrouve également un port USB-A d'une puissance de sortie de 18W.

Avec jusqu'à 140W sur un seul port, vous dispose de plus de puissance que nécessaire pour recharger quasiment n'importe quel smartphone au maximum de sa puissance de charge supportée. La force de cette batterie externe est qu'elle est également outillée pour charger rapidement les PC portables.