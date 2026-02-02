Vite, cette batterie externe Samsung Galaxy passe à 4,99 € au lieu de 49,99 €, et ça n’est pas une erreur de prix !

La fin des soldes arrive à grands pas et c’est maintenant qu’on peut faire les meilleures affaires. Vous cherchez une batterie externe suffisamment puissante pour recharger votre smartphone ? La Samsung Galaxy 10000 mAh avec une charge allant jusqu'à 25W grâce à Super Fast Charging est actuellement à 24,99 € au lieu de 49,99 € sur la Fnac. Et grâce à l’offre de remboursement de 20 €, il ne vous revient qu’à 4,99 € ! On vous explique tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes prennent fin dans quelques heures après un intense marathon de bons plans. Mais c’est souvent sur la fin qu’on trouve les meilleures promotions. Vous souhaitez acheter une batterie externe pour recharger vos appareils ? La Samsung Galaxy de 10000 mAh est actuellement à prix sacrifié sur la Fnac en combinant la réduction en cours avec l’offre de remboursement proposé par Samsung.

Normalement en vente à 49,99 €, cette batterie est affichée à 24,99 € sur le site de la Fnac. Mais ça n’est pas tout ! Samsung propose actuellement une offre de remboursement de 20 € sur les accessoires smartphone Galaxy éligibles (cliquez ici pour voir les conditions).

C’est parfait pour vous équiper d’une coque, d’un pad induction, d’un chargeur ou encore d’une batterie externe !

Quelles sont les caractéristiques de la batterie externe Samsung Galaxy 10000 mAh ?

La Samsung Galaxy 10000 mAh est une batterie externe compacte qui peut facilement être glissé dans une poche. Elle vous donne la possibilité de recharger rapidement vos appareils avec sa capacité de charge allant jusqu'à 25W grâce à Super Fast Charging.

Elle est par ailleurs équipée de 2 ports USB-C qui vous permet de recharger 2 appareils en même temps. Enfin, elle a été conçue avec des matériaux recyclés certifiés UL, ce qui réduit les émissions de carbone tout en économisant les précieuses ressources.

La batterie externe Samsung Galaxy 10000 mAh est toujours en vente à 49,99 € sur le site officiel de Samsung, mais vous pouvez vous l'offrir à prix cassé sur la Fnac. Et à 4,99 €, c'est une affaire alors ne tardez pas !