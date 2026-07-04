The Frame Pro 2026 : avec 549 € de remise, l’incroyable TV Samsung de 55 pouces devient accessible !

Vous cherchez un téléviseur qui se camoufle dans votre intérieur tout en proposant des caractéristiques haut de gamme ? Pendant les soldes, Samsung vous propose 3 offres promotionnelles cumulables sur la TV The Frame Pro 2026 55” qui vous permettent de baisser le prix de 549 euros au total. C’est une excellente offre pour ce modèle très récent.

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Les soldes sont aussi sur le site officiel de Samsung. Le géant coréen baisse les prix de nombreux produits, y compris dans le rayon téléviseurs. C’est l’occasion de se faire plaisir sans se ruiner avec des écrans de grande qualité. Vous pouvez ainsi vous offrir l’excellente TV 55″ The Frame Pro 4K Neo QLED de 2026 à prix réduit. On vous explique comment.

Le prix de vente conseillé de ce modèle est de 1790 euros. Mais pendant les soldes, il s’affiche à 1490 euros. Vous bénéficiez en plus d’un bonus reprise de 100 euros. Et en renseignant le code promo APP10 dans votre panier, vous pouvez baisser le prix de 10% supplémentaire. Tout cumulé, ces 3 offres vous permettent d’obtenir une baisse de prix de 549 euros. Ainsi, vous pouvez vous offrir la TV 55″ The Frame Pro 4K Neo QLED de 2026 à seulement 1341 euros.

La TV Samsung The Frame Pro 2026 de 55 pouces est à prix sacrifié pour les soldes, vite !

En inventant son concept The Frame, Samsung a réussi l’exploit de créer une télévision qui ne ressemble pas à une télévision mais à une œuvre d’art. Nouveau fleuron de la gamme, le Samsung Frame Pro 2026 pousse le concept de téléviseur-tableau encore plus loin.

S'il conserve l'esthétique ultra-fine et le système de cadre personnalisable qui ont fait le succès des générations précédentes, il y intègre cette fois la technologie Neo QLED Mini LED. Cette mise à niveau technologie majeure permet d'allier l'élégance d'une œuvre d’art encadré aux performances visuelles d'un écran home cinéma haut de gamme..

La The Frame Pro 2026 bénéficie d’une installation simplifiée grâce au boîtier One Connect sans fil. Vous pourrez ainsi brancher vos consoles ou autre box internet sans avoir à relier le moindre câble à votre téléviseur et ainsi garder l'esthétique minimaliste tant recherchée.

Pour la qualité de l’image, la version Pro se distingue de la version “standard” avec une dalle 4K 144 Hz qui bénéficie d’un rétroéclairage Mini LED avec la technologie Neo Quantum Processor. Vous obtenez ainsi des noirs plus profonds, une luminosité maximale plus élevée et un réglage local de la luminosité plus précis qu’une dalle QLED classique. En plus, vous profitez d’un écran sans reflet, idéal si vous regardez la TV dans une pièce baignée de lumière.

Terminons par un point important : le mode Art. Quand votre téléviseur est éteint, plutôt que d’avoir un bête écran noir au milieu de votre salon, il affiche l’œuvre d’art de votre choix ou bien vos photos personnelles.