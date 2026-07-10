TCL T69C : avec cette double promotion exceptionnelle, l’excellente TV QLED de 55 pouces est à prix mini

Si vous voulez changer de téléviseur, c’est le meilleur moment pour le faire. Avec la Coupe du Monde de Football en cours et les Soldes d’été, vous pouvez cumuler des offres exceptionnelles pour trouver votre bonheur à prix mini. C’est le cas de la TCL 55T69C qui voit son prix chuter de 200 euros en cumulant deux promotions. On vous explique tout.

TCL 55T69C

Vous en avez marre de regarder les victoires des Bleus sur votre vieil écran ? Vous voulez profiter des Soldes pour vous équiper sans vous ruiner ? Nous avons trouvé pour vous la meilleure offre du moment chez Darty. Il s’agit de la TCL 55T69C, un téléviseur QLED de 55 pouces qui chute à moins de 300 euros.

En effet, la TCL 55T69C est normalement en vente pour 499,99 euros. Mais pendant les Soldes d’été, elle est affichée chez Darty pour 379,99 euros. Et ce n’est pas fini, car en ajoutant le code TCL80, le prix chute de 80 euros supplémentaire et passe à seulement 299,99 euros. En plus, vous pouvez vous le faire livrer dans le magasin Darty de votre choix gratuitement. Vous l’aurez compris. C’est le moment de vous offrir cette excellente TV à prix cassé !

TCL T69C : une TV QLED de 55 pouces à prix choc

La TV QLED TCL 55T69C est dotée d’un grand écran de 55 pouces, soit 139 cm de diagonale. Cette dalle offre une résolution 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. Avec la technologie QLED, vous obtenez une image avec des couleurs vives et un contraste impressionnant. Le contraste est aussi optimisé par le panneau HVA qui offre aussi une consommation d’énergie réduite et un angle de vision plus large.

Ce modèle tourne avec le processeur AiPQTM qui permet d’obtenir une qualité 4K stable, une image fluide et une clarté remarquables. En plus, vous pouvez profiter de vos contenus en HDR grâce au HDR multi-format incluant HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision. Et pour le son, vous avez la présence du Dolby Atmos sur ce modèle.

Les gamers apprécieront le mode Game Master qui permet d’obtenir une expérience de jeu fluide et réactive grâce au HDMI 2.1, au VRR et à l'ALLM. Enfin, avec Google TV intégré, vous pouvez accéder facilement à vos plateformes de streaming préférées comme Netflix, YouTube, Disney+ ou Amazon Prime.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Nothing Ear (a) : les écouteurs à réduction de bruit active sont en soldés à moins de 60 €, vite !

C’est l’accessoire idéal à avoir dans son sac ou dans sa poche quand on part en vacances. Je parle bien sûr des écouteurs sans fil à réduction de bruit active….

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en juillet 2026

Le mois de juillet est là et Disney+ en profite pour étoffer son catalogue avec un solide programme mêlant super-héros, grands classiques et séries d’animation très attendues. De quoi accompagner…

Les prix des Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2 ont fuité, encore des augmentations à prévoir

On connait les prix pratiqués par Samsung en France pour ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2. Sans surprise, elles coûtent plus cher que les…

Google Home Speaker : la nouvelle enceinte est victime d’un bug fatal qui empêche l’installation, voici comment le corriger

Depuis le lancement de la dernière enceinte Google Home boostée à l’IA, plusieurs utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir terminer l’installation. Celle-ci se bloque au cours du processus sans…

Un télescope européen vient de repérer les quasars les plus anciens jamais observés dans l’univers

Le télescope spatial Euclid vient de bouleverser notre vision de l’univers primitif. L’observatoire européen a repéré des astres surpuissants parmi les plus lointains jamais détectés. Ces quasars, alimentés par des…

OpenAI abandonne son navigateur Atlas, encore un échec cuisant pour le créateur de ChatGPT

Décidément, OpenAI a bien du mal à recréer l’engouement pour un autre produit que ChatGPT. Ce jeudi 9 juillet, la firme a annoncé la fermeture très prochaine de son navigateur…

L’Europe impose une caméra qui vous filme en permanence dans tous les nouveaux véhicules

La Commission européenne annonce de nouvelles règles en matière de sécurité routière. Parmi elles, l’obligation d’être filmé pendant la conduite par l’intégration systématique d’une caméra dans l’habitacle. “Les routes européennes…

Chez Boulanger, les soldes d’été réservent encore de belles surprises : voici les offres à saisir

Les soldes d’été continuent de faire baisser les prix chez Boulanger, et le rayon tech n’est pas épargné. Smartphones, PC portables, audio, objets connectés… de nombreuses références populaires profitent de…

Ce projet démesuré de SpaceX pourrait multiplier par dix le nombre de satellites Starlink

Starlink compte déjà plus de 10 000 satellites au-dessus de nos têtes. SpaceX prépare pourtant un déploiement qui ferait passer ce chiffre pour un simple échauffement. Les astronomes retiennent leur…

Doctolib : comment refuser l’utilisation de vos données pour l’entraînement de l’IA

Le site de prise de rendez-vous médicaux Doctolib va se servir de vos données pour entraîner son IA. Vous avez le droit de vous y opposer. Voici la méthode la…