TCL T69C : avec cette double promotion exceptionnelle, l’excellente TV QLED de 55 pouces est à prix mini

Si vous voulez changer de téléviseur, c’est le meilleur moment pour le faire. Avec la Coupe du Monde de Football en cours et les Soldes d’été, vous pouvez cumuler des offres exceptionnelles pour trouver votre bonheur à prix mini. C’est le cas de la TCL 55T69C qui voit son prix chuter de 200 euros en cumulant deux promotions. On vous explique tout.

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Vous en avez marre de regarder les victoires des Bleus sur votre vieil écran ? Vous voulez profiter des Soldes pour vous équiper sans vous ruiner ? Nous avons trouvé pour vous la meilleure offre du moment chez Darty. Il s’agit de la TCL 55T69C, un téléviseur QLED de 55 pouces qui chute à moins de 300 euros.

En effet, la TCL 55T69C est normalement en vente pour 499,99 euros. Mais pendant les Soldes d’été, elle est affichée chez Darty pour 379,99 euros. Et ce n’est pas fini, car en ajoutant le code TCL80, le prix chute de 80 euros supplémentaire et passe à seulement 299,99 euros. En plus, vous pouvez vous le faire livrer dans le magasin Darty de votre choix gratuitement. Vous l’aurez compris. C’est le moment de vous offrir cette excellente TV à prix cassé !

TCL T69C : une TV QLED de 55 pouces à prix choc

La TV QLED TCL 55T69C est dotée d’un grand écran de 55 pouces, soit 139 cm de diagonale. Cette dalle offre une résolution 4K Ultra HD de 3840 x 2160 pixels. Avec la technologie QLED, vous obtenez une image avec des couleurs vives et un contraste impressionnant. Le contraste est aussi optimisé par le panneau HVA qui offre aussi une consommation d’énergie réduite et un angle de vision plus large.

Ce modèle tourne avec le processeur AiPQTM qui permet d’obtenir une qualité 4K stable, une image fluide et une clarté remarquables. En plus, vous pouvez profiter de vos contenus en HDR grâce au HDR multi-format incluant HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision. Et pour le son, vous avez la présence du Dolby Atmos sur ce modèle.

Les gamers apprécieront le mode Game Master qui permet d’obtenir une expérience de jeu fluide et réactive grâce au HDMI 2.1, au VRR et à l'ALLM. Enfin, avec Google TV intégré, vous pouvez accéder facilement à vos plateformes de streaming préférées comme Netflix, YouTube, Disney+ ou Amazon Prime.