Top des meilleurs jeux vidéo de 2023, la sélection de la rédac’

2023 arrive à son terme et il est temps de faire le point sur cette année jeu vidéo de folie ! Comme tous les mois de décembre, nous vous proposons un petit classement des jeux préférés de la rédaction. Une chose est certaine, 2023 a marqué l’histoire du média tant les titres de qualité se sont succédé.

C’est désormais une tradition sur Phon. Alors que les Game Awards s’apprêtent à récompenser les meilleurs jeux de l’année, nous apportons notre pierre à l’édifice avec les PhonAwards. Dans ce classement, nous allons mettre en avant nos jeux préférés de 2023.

Enormes blockbusters ou jeux indépendants passés sous le radar, nous allons vous parler de nos jeux favoris sortis ces douze derniers mois. Chaque journaliste a ainsi sélectionné deux titres coup de cœur, deux des aventures qui nous ont le plus marqué cette année.

A lire aussi – Top des meilleurs jeux vidéo de 2022, les 10 titres qu’il ne fallait pas manquer cette année

Notons que qu’il ne s’agit pas d’un classement dans l’ordre. De même, il s’agit des choix de nos journalistes, tout est donc purement subjectif ! Vous-même, dans les commentaires, n’hésitez pas à donner vos œuvres marquantes de l’année 2023. On compte sur vous !

Les choix de Pierre

Baldur’s Gate 3 : le nouveau roi du jeu de rôle

Sans aucun doute l’un des meilleurs RPG de ces dernières années, voire carrément de l’histoire du média. Véritable tour de force, Baldur’s Gate 3 retranscrit avec brio la sensation grisante que tous les joueurs de JDR papier ont ressenti dans leurs parties : la liberté. Liberté d’aborder les combats comme bon leur semble. Liberté de résoudre des situations de mille manières. Liberté de tenter les expérimentations les plus absurdes pour se tirer d’un mauvais pas (et qui fonctionnent !)… Une vraie leçon de game design de la part de Larian Studio, qui a su redonner ses lettres de noblesse à une saga laissée en jachère depuis 2001. Un très grand jeu.

Notre test de Baldur's Gate 3

Dune Spice Wars : le renouveau du jeu de stratégie

Dune Spice Wars, c’est un habile mélange entre le genre RTS et le 4X. Porté par l’univers fascinant créé par Frank Herbert, il nous met aux commandes de l’une des familles phares de la saga pour le contrôle d’Arrakis. Construire, conquérir, exploiter, faire la guerre… c’est la routine de Spice Wars. Son petit truc en plus ? Miser sur une échelle réduite. Peu de villes, peu d’unités, peu de bâtiments, cartes peu étendues. Cela donne des parties plus courtes, mais au rythme diablement maîtrisé. Pas mal, non ? C’est français.

Notre test de Dune Spice Wars

Les choix de Sam

Final Fantasy XVI : une vision modernisée du J-RPG

Depuis 35 ans qu'elle existe, la série Final Fantasy a toujours su évoluer avec son temps, en adoptant les tendances des joueurs et en s'inspirant de la concurrence. D'un gameplay très statique, elle a migré, étape par étape, vers une maniabilité plus active, où le tour par tour standard cède sa place au temps réel. Final Fantasy XVI, plus encore que Final Fantasy Type 0, Final Fantasy VII Remake, Stranger of Paradise ou Final Fantasy XV, symbolise particulièrement bien ce passage à l'action débridée et au grand spectacle, à l'image d'un Elden Ring ou Breath of the Wild, pour ne citer qu'eux. Beaucoup plus mature que ses prédécesseurs, parce que les fans ont eux aussi mûri, Final Fantasy XVI est un excellent Action-RPG, même si l'appellation “Final Fantasy” est désormais un peu galvaudée.

Notre test de Final Fantasy XVI

Sea of Stars : le néo-rétro à son paroxysme

Si votre cœur bat la chamade à l'évocation de Golden Sun, Chrono Trigger, Xenogears ou encore de Grandia, vous êtes une incurable victime d'une maladie connue sous le nom de “fan de RPG japonais rétro“. Rassurez-vous : vous n'êtes pas seul ! Bien d'autres gamers sont comme vous. Et les studios l'ont bien compris en développant quelques palliatifs bien sentis. Chained Echoes. Final Fantasy Pixel Remaster. Ou encore Octopath Travelers. Parmi les meilleurs dans cette catégorie se trouve une petite perle rare : Sea of Stars, titre qui n'est pas sans rappeler une autre référence ultime du genre, Star Ocean. S'appropriant les codes de Chrono Trigger tout en modernisant encore le gameplay, Sea of Stars est un hommage, voire un hymne, au J-RPG des années 90… Un titre vraiment excellent.

Les choix de Simon

Tears of the Kingdom : l'incroyable suite du meilleur Zelda

Le dernier-né de la licence Zelda, la suite directe du révolutionnaire Breath of the Wild est parvenu à relever un défi que l’on pensait irréalisable : faire mieux que son prédécesseur. Quelques jours seulement après sa sortie, l’ensemble de la communauté se mettait d’accord pour dire que BOTW n’était désormais qu’une version alpha de TOTK. Rien que ça. On y retrouve le même sentiment d’exploration totalement fou, avec un jeu qui nous lâche littéralement dans la nature avec très peu d’objectifs et d’indications. Mais Nintendo y a ajouté des pouvoirs encore plus permissifs qu’auparavant. C’est bien simple, si vous souhaitez construire un véritable char de guerre futuriste qui broiera tout sur son passage, le jeu vous le permet. Si vous n’êtes pas convaincu après ça…

Notre test de Tears of the Kingdom

Jusant : doux et sportif à la fois

Changement d’ambiance radical. Ici, point d’héroïsme ni de monstres à maltraiter. Néanmoins, le monde de Jusant est lui aussi au bord de l’apocalypse (ou vient de la subir, on ne sait pas trop). On reste dans un jeu vidéo tout de même. Dans Jusant, il vous faudra grimper une falaise interminable, à la seule force de vos bras et jambes, sans même que vous sachiez réellement pourquoi au début. On se garderait d’ailleurs bien de vous donner la raison ici, tant la découverte de cet univers si particulier est au cœur de l’expérience de jeu. Si vous êtes à la recherche d’un titre doux, poétique, à la difficulté raisonnable (pour ne pas dire inexistante) et qui, en plus, a le bon goût de ne durer que quelques heures, foncez jouer à Jusant.

Nos impressions sur Jusant

Les choix de Kevin

Alan Wake 2 : un cauchemar diaboliquement efficace

Plus de 13 ans après la sortie du premier volet sur Xbox 360, les Finlandais de Remedy ont ENFIN donné une suite aux terrifiantes mésaventures de l'écrivain maudit Alan Wake. Et quelle suite ! Tout d'abord, il faut s'incliner devant le travail de mise en scène et la narration de ce nouvel épisode, qui puise toujours ses inspirations dans les oeuvres de Stephen King, mais aussi dans X-Files, Silent Hill ou encore la 4e dimension. Tour de force narratif, le titre est également une claque graphique next-gen. Sur PS5, Xbox Series X, le jeu impressionne par la qualité de ses environnements, de ses éclairages, de ses effets de lumière et de particules, sans oublier le nombre hallucinant de détails à l'écran. Sur PC, c'est tout simplement une vitrine des technolohies de Nvidia. Et si les combats restent relativement classiques, le formidable système d'enquête et l'ambiance cauchemardesque rattrapent aisément ce petit défaut. Un vrai survival-horror moderne.

Notre test d'Alan Wake 2

Mario Wonder : la dernière merveille de Nintendo

Zelda TOTK n'est pas le dernier cadeau de Nintendo à la Switch. Non, le constructeur nippon avait encore une ultime surprise pour sa console hybride : Super Mario Bros. Wonder. Après l'excellent Odyssey, le plombier moustachu fait son retour à la 2D dans un nouvel épisode estampillé Bros. L'occasion de nous rappeler à quel point Nintendo est un maître du jeu de plateforme. Mario Wonder fait partie de ces jeux qui vous garderont scotchés à la manette (aux Joy-Con en l'occurrence). Pourquoi cela ? Parce qu'il est hilarant à plusieurs, parce que le titre fourmille d'idées de gameplay toutes plus originales les unes que les autres, sans parler de sa direction artistique chatoyante et totalement barrée. Le dernier grand, très grand jeu de la Switch assurément.

Notre test de Mario Wonder

Les choix de Bruno

Assassin’s Creed Mirage : un retour aux sources salutaire

Production 100% française, Mirage est le dernier volet de l’auguste saga Assassin’s Creed. Après trois épisodes mettant l’accent sur l’open world et l’exploration, ce cru 2023 revient aux fondamentaux. Une seule ville, de la verticalité, des approches furtives… et surtout un contenu qui ne s’éparpille pas pour nous éviter d'y passer 100 heures. Aux commandes de Basim, le joueur évolue dans la Bagdad du IXe siècle, magnifiquement reproduite. A lui de décider de son approche pour assassiner ses cibles. Un vrai retour aux sources qui nous a convaincu. Pas le jeu le plus révolutionnaire de l’année, mais une valeur sûre.

Notre test d'Assassin's Creed Mirage

Resident Evil 4 Remake : une réinvention fidèle, entre nouveauté et nostalgie

Resident Evil 4 est l’un des titres les plus importants de l’histoire du jeu d’action. Il a eu le droit à un remake en début d’année. On reprend la même formule : caméra à l’épaule, villageois en colère, ressources limitées et scénario qui tient sur un post-it… et ça marche toujours du tonerre ! Ce remake de Capcom est un exemple à suivre. Contrairement à ceux de Resident Evil 2 et 3 (2019 et 2020), celui-ci ne réinvente pas la roue, puisqu’il se contente de reprendre la structure du jeu de base pour l’améliorer sur tous les points. Une réinvention brillante mais diablement fidèle qui nous a subjugué.

Notre test de Resident Evil 4 Remake