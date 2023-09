DLSS : tout comprendre sur la technologie de Nvidia qui révolutionne le jeu vidéo

Ces dernières années, le DLSS fait de plus en plus parler de lui. La technologie de Nvidia est présente dans de plus en plus de jeux PC, et pourrait même bientôt débarquer chez les consoles. Mais que se cache-t-il derrière le nom obscur d’upscaling ? Et en quoi celui-ci s’apprête-t-il à révolutionner notre manière de consommer du jeu vidéo ? Petit guide pratique.

Le jeu vidéo est un art intrinsèquement lié à la technologie, de nouveaux termes viennent régulièrement s’ajouter au glossaire du médium. Ray tracing, watercooling et autres cell shading, le jeu vidéo est un domaine où les anglicismes et acronymes ne manquent pas, au risque, bien souvent, d’y perdre ses adeptes. Or, ces dernières années, une nouvelle entrée dans le lexique vidéoludique fait couler beaucoup d’encre : l’upscaling.

D’abord cantonnée au milieu de la télévision au début des années 2000, l’upscaling est progressivement arrivé dans l’industrie du jeu vidéo, largement aidée par les avancées en intelligence artificielle. Si plusieurs solutions existent, la plus avancée à ce jour est le DLSS, développée par Nvidia. Alors que celle-ci est de plus en plus adoptée par les développeurs et constructeurs de consoles, il est temps de revenir en détail sur ce qu’est le DLSS, et pourquoi vous devriez y prêter attention à partir de maintenant.

📚 Le DLSS, c’est quoi ?

DLSS signifie Deep Learning Super Sampling. Cette technologie, créée par le constructeur de cartes graphiques Nvidia, est apparue pour la première fois en 2018, sur les GeForce RTX 20XX. Depuis, le DLSS a connu diverses évolutions jusqu’à atteindre sa forme actuelle, le DLSS 3.5, qui repousse un peu plus les limites des performances des jeux vidéo. Si celle-ci fait désormais face à plusieurs concurrents, comme le FSR chez AMD et le XeSS chez Intel, le DLSS est incontestablement la meilleure solution d’upscaling à l’heure actuelle, benchmarks à l’appui.

Ça, c’est pour la base. Mais concrètement, que cache cette technologie au nom archaïque ? Le DLSS est une solution d’upscaling. En d’autres termes, elle est capable d’augmenter la définition d’une image sans dégrader sa qualité. Très basiquement, une image peut ainsi passer de 1080p à 4K, sans que vous n’ayez à mettre les mains dans le cambouis et risquer d’endommager votre machine.

Comme son nom l’indique, le DLSS est une technologie d’upscaling reposant sur l’intelligence artificielle. Il existe en effet 4 techniques d’upscaling :

L’upscaling basique , qui consiste tout simplement à dupliquer les pixels à l’écran jusqu’à obtenir la définition souhaitée (au risque d’obtenir une image floue)

, qui consiste tout simplement à dupliquer les pixels à l’écran jusqu’à obtenir la définition souhaitée (au risque d’obtenir une image floue) L’upscaling par interpolation , qui « devine » les pixels à ajouter en fonction des pixels se trouvant à côté

, qui « devine » les pixels à ajouter en fonction des pixels se trouvant à côté L’upscaling en super-résolution , qui analyse plusieurs images d’un même plan pour déterminer les pixels à ajouter

, qui analyse plusieurs images d’un même plan pour déterminer les pixels à ajouter L’upscaling par intelligence artificielle, donc, capable de générer une image entière à partir d’algorithmes poussés

🧮 À quoi sert le DLSS ?

On en arrive donc au cœur de l’intérêt du DLSS : le gain de performances. Comme évoqué plus haut, l’upscaling par intelligence artificielle ne se contente pas d’ajouter des pixels à l’image pour augmenter sa définition, il génère de toutes nouvelles images qui vont venir s’insérer dans le rendu final. En d’autres termes, le joueur se retrouve face à un jeu qui tourne de manière beaucoup plus fluide, puisque le nombre de FPS (images par seconde) a été augmenté. C’est d’ailleurs ce point qui a été grandement amélioré sur le DLSS 3.0, et qui permet de multiplier par deux les performances des jeux compatibles.

Formulé plus simplement, le DLSS permet à un PC équipé d’une carte graphique et d’un processeur vieillissant d’afficher un jeu en 4K/60 FPS. Le DLSS est donc un cadeau tombé du ciel pour les joueurs ne pouvant pas se permettre de mettre régulièrement à jour leur setup pour profiter des derniers composants en date — dont les prix ont d’ailleurs littéralement explosé ces dernières années. En d’autres termes, le DLSS permet de profiter d’un jeu dans les meilleures conditions possibles, conformément au standard actuel, sans avoir besoin de se munir de la carte graphique dernier cri.

C’est logique : puisque le GPU n’a plus qu’à générer une image à une définition plus basse, par exemple 1080p, et que le DLSS s’occupe du reste pour la rendre en 4K, l’effort est bien moindre pour le PC, qui peut souffler un peu. Cerise sur le gâteau : puisque le DLSS repose sur un algorithme de deep learning, il apprend et s’entraîne constamment, ce qui lui permet de s’améliorer à chaque utilisation.

Enfin, il faut noter que le DLSS présente de nombreux autres avantages. Il peut par exemple corriger les défauts visuels d’une image, comme des artefacts ou encore des textures hasardeuses, ainsi que permettre aux joueurs d’activer certaines options graphiques avancées, comme le ray tracing ou une plus grande profondeur de champ.

🔎 Où retrouve-t-on le DLSS ?

Le DLSS étant une technologie propriétaire de Nvidia, vous ne serez pas surpris d’apprendre que celle-ci se trouve uniquement sur ses cartes graphiques GeForce RTX — du moins sur PC, mais nous y reviendrons. Si vous possédez une carte graphique AMD ou Intel, il faudra donc vous contenter de leurs solutions respectives. Pour le moment, seule la dernière génération de GPU prend en charge le DLSS 3.0, à savoir les RTX 40XX. Voici la liste complète :

Sur consoles, la chose est légèrement compliquée. Pourtant, certaines, notamment les consoles portables comme le Steam Deck ou le ROG Ally, pourraient grandement en bénéficier. Oui, mais : à l’heure actuelle, AMD domine largement le marché consoles, avec la PS5 et la Xbox Series X toutes deux équipées de ses CPU et GPU. Il en va de même pour les consoles de Valve et Asus. Seule exception à la règle, la Nintendo Switch et ses composants Nvidia.

Et justement : selon de récentes rumeurs, la Nintendo Switch 2, dont la sortie et à ce jour prévu pour 2024, pourrait bénéficier du DLSS, ce qui lui permettrait d’obtenir un rendu similaire à celui de la PS5 et des Xbox Series avec un hardware pourtant moins puissant. Attention cependant, tout cela n’est encore qu’au stade de rumeurs, qu’il convient donc de prendre avec des pincettes.

💻 Comment activer le DLSS sur son PC ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le DLSS n’est pas une option à activer depuis le pilote de votre carte graphique Nvidia, mais plutôt directement au sein même du jeu. De fait, cela signifie que tous les jeux ne vous proposeront pas cette option depuis leurs paramètres. Il faudra donc plutôt chercher du côté des jeux récents, sortis ces 5 dernières années, pour espérer profiter de la technologie. À défaut, vous pourrez toujours vous reposer sur les mods qui viennent régulièrement ajouter le support DLSS à des titres plus anciens.

À titre d’exemple, voici une liste non exhaustive des jeux qui prennent en charge le DLSS 3.0 :

A Plague Tale : Requiem

Cyberpunk 2077

Dying Light 2 Stay Human

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man Remastered

Microsoft Flight Simulator

The Witcher 3

La méthode pour activer le DLSS diffère donc d’un jeu à l’autre. On peut néanmoins en retirer les grandes lignes. Il vous faudra tout d’abord vous rendre dans les paramètres de votre jeu, le plus souvent depuis son écran d’accueil. Une fois dedans, rendez-vous dans la section dédiée aux options graphiques. Ici, il ne vous restera plus qu’à trouver le DLSS et à l’activer, comme ci-dessous dans l’image ci-dessous pour Cyberpunk 2077.

Dans la majorité des cas, vous aurez le choix entre plusieurs options d’upscaling : Qualité, Équilibré, Performance, Ultra Performance. Ces options permettent à votre carte graphique de déterminer quelle définition de base rendre avant que le DLSS n’applique l’upscaling. Pour faire simple, plus vous descendez vers l’Ultra Performance, plus la définition de l’image de base sera basse. Vous gagnerez donc grandement en fluidité, mais vous perdrez en qualité des graphismes. À vous donc de déterminer le plus important pour maximiser votre expérience de jeu.