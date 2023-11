Jusant est l'un de nos jeux préférés de 2023. Dernier titre de Don't Nod, le studio derrière Life is Strange, il a clairement les capacités de faire oublier ses prédécesseurs pour devenir le nouveau fleuron de la création vidéoludique française. On vous explique pourquoi ne devez surtout pas passer à côté.

Il peut paraître étrange de commencer un papier sur un jeu en parlant d’un autre. Pourtant, on ne saurait mieux vous vendre Jusant qu’en vous parlant de Journey. Alors certes, une décennie et des poussières après la sortie du jeu indépendant qui a révolutionné le jeu indépendant, la comparaison paraît quelque peu éculée. Mais il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas penser à Journey lorsque l’on joue à Jusant.

Jusant est la dernière création de Don't Nod, le studio français (cocorico !) derrière les acclamés Remember Me et Life is Strange. Sorti ce 31 octobre, le jeu s’inspire, comme de nombreux autres avant lui, de l’ambiance incroyable de Journey, entre non-dits et beauté des paysages, pour livrer une expérience proprement inoubliable. On vous explique pourquoi on a adoré ce jeu de bout en bout.

Jusant, la grimpette pour arriver au sommet

S’il fallait résumer Jusant en un mot, ce qui serait bien difficile, ce serait certainement grimpette. L’escalade est en effet au cœur du gameplay de l’histoire du jeu. Tout commence lorsque notre personnage arrive au pied d’une immense falaise, après avoir traversé un désert aride où seuls quelques animaux semblent avoir survécu. L’ascension commence alors, et ne se conclura qu’à la toute fin du jeu.

Évoquons tout de suite l’éléphant dans la pièce : l’escalade est rarement la mécanique la plus fun d’un jeu. Généralement, il s’agit d’orienter son joystick dans une direction, éventuellement d’appuyer sur un bouton pour sauter, et le tour est joué. Alors forcément, la perspective d’un jeu entier centré sur cette mécanique n’est pas très réjouissante.

Soyons honnêtes, Jusant ne règle pas totalement ce problème. Le gameplay se renouvelle certes au fil de l’aventure, mais force est de constater que la formule devient vite redondante. Oui, mais. Don't Nod a une première excellente idée : celle d’impliquer les gâchettes de votre manette. Pour grimper dans Jusant, vous devrez repérer une prise sur la paroi, orienter votre joystick dans sa direction, puis utiliser la gâchette gauche pour y accrocher votre main gauche, et vice versa pour la moins droite.

Le tout donne un gameplay très organique, qui n’est pas sans rappeler un certain Shadow of the Colossus et qui donne réellement la sensation d’avoir une prise entre les mains, à laquelle on s’accroche pour sa vie — quand bien même notre personnage est accroché. e en permanence et ne risque aucunement de tomber dans le vide. Quant à la seconde bonne idée de Don't Nod, il s’agit d’enrober ce gameplay d’une narration à couper le souffle.

Jusant, d’une beauté vertigineuse

Vous ne saurez jamais réellement ce qu’il se passe dans Jusant, ni ce que vous faites là. Régulièrement, vous tomberez sur des notes, laissés par les anciens habitants des petits villages que vous traverserez. Certains expliquent descendre de la falaise pour aller retrouver la mer, qui se trouvait autrefois dans le désert que vous venez de parcourir. D’autres, au contraire, entreprennent de se rendre au sommet, dans l’espoir de retrouver la pluie parmi les nuages.

Vous l’aurez compris, Jusant raconte son histoire avec une douceur et une poésie extrême. Beaucoup de détails sont laissés libres à l’interprétation du joueur. C’est à peine si l’on comprend que le monde de Jusant s’est retrouvé complètement asséché, sans pluie ni océan, pour une raison inconnue. Le reste, ce sera à vous de l’imaginer. Ajoutez à cela des décors magnifiques, qui vous donneront, au choix, le vertige lorsque vous aurez le malheur de regarder en bas, ou un profond sentiment de solitude lorsque vous traverserez les villages abandonnés.

Parlons également de la musique somptueuse de Guillaume Ferrand, qui sait se faire discrète dans les moments d’introspection et grandiloquente dans les phases de grand spectacle ; ou encore des très nombreuses références à la Horde du Contrevent, le roman de science-fiction d’Alain Damasio — par ailleurs co-créateur de Don't Nod — qui ne manqueront pas de vous faire sourire si vous l’avez lu.

Bref, Jusant est sans aucun doute l’une de nos plus belles découvertes de cette année, pourtant très riche en sorties de qualité. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, voici 5 de raisons de jouer à Jusant :