Test Dune Spice Wars : un excellent jeu de stratégie épice et tout

Dune Spice Wars est un jeu de stratégie en temps réel qui prend place dans le célèbre univers littéraire créé par Frank Herbert. C’est un véritable petit bijou qui dépoussière habilement un genre tombé en désuétude et un coup de cœur pour la rédaction de Phonandroid. Notre test.

Véritable pilier de la science-fiction, la saga Dune fait son retour dans le monde du jeu vidéo avec Dune Spice Wars. Développé par le studio bordelais Shiro Games (Wartales, Northgard), il cherche à donner un coup de jeune au genre RTS, tout en rendant hommage au cultissime Dune 2 (1992).

Pour ça, le studio français a choisi de mélanger les genres. Son bébé est un RTS avec une grosse pincée de 4X, le tout enrobé dans un univers fascinant. Nous y avons longuement joué et voici nos impressions. Pas de doute, nous avons là un titre qui ravira aussi bien les fans du genre que les novices.

Une plongée dans les sables d’Arrakis

La première chose à savoir sur Dune Spice Wars, c’est qu’il n’a aucun lien avec le film de Denis Villeneuve. Nous avons une adaptation directe des écrits d'Herbert avec une direction artistique originale. Rassurez-vous, il n’y a pas besoin de connaître les livres pour tout comprendre, Spice Wars ne fait que reprendre le contexte pour que vous puissiez créer votre propre histoire. Pour rappel, Dune prend place dans un avenir très lointain où un Empire féodal règne sur la galaxie. Arrakis, ou Dune, berceau de l’épice, est le centre névralgique d’un équilibre fragile et de nombreuses familles bataillent pour son contrôle.

Trois modes de jeux s’offrent à nous, Bataille contre plusieurs IA, Duel ou encore un mode Conquête. Ce dernier est clairement le plus intéressant puisqu’il propose d’assoir sa domination à travers plusieurs parties successives aux objectifs variés. Cinq factions sont disponibles (Atréides, Harkonnen, Corrino, Fremen, Contrebandiers), toutes offrant des unités et un style propre, mais équilibré. On aime jongler de l’une à l’autre à chaque nouvelle partie tant leurs différences changent notre manière de jouer.

Lorsqu’on lance le jeu, on est tout de suite charmé par l’ambiance presque onirique d’Arrakis. Shiro Games a opté pour une direction artistique qui tire vers le cartoon, avec de grands aplats de couleurs et une accentuation des contrastes dans les paysages. Si la planète des sables est la seule explorable, elle n’en est nullement lassante tant elle regorge de reliefs, de secrets ou de déserts infinis qui sont un régal pour les yeux. Un environnement hostile, mortel, qui se traduit en jeu. Chaque ressource, eau ou épice, doit être dépensée avec parcimonie.

Un système de jeu qui mélange habilement RTS et 4X

Dune Spice Wars se présente comme un habile mélange des genres, à mi-chemin entre le RTS et le 4X, style qu'avait déjà exploré Shiro Games avec Northgard. A la tête de votre maison, vous débutez la partie avec une ville unique, au centre d’une carte masquée par un brouillard de guerre. La progression se déroule à l’image d’un 4X classique : vous devez explorer la planète, soumettre les villes alentours, exploiter les ressources, gérer vos cités en construisant des bâtiments adéquats, remplir un arbre de technologies et faire de la diplomatie grâce à un système de vote et d'échange. On est en terrain connu. La victoire ne dépend pas uniquement de votre puissance militaire, comme dans tout bon 4X, elle peut aussi bien être économique, politique… mais aussi stratégique en faisant assassiner tous vos adversaires par des espions.

A cela s’ajoute une dimension RTS : créer des unités et les utiliser, que ce soient des soldats pour la bagarre, des moissonneuses pour la récolte ou des ornithoptères pour l’exploration. Point de tour par tour, tout se fait en temps réel comme dans un Warcraft ou un Age of Empires.

Pour que ce mélange fonctionne, Shiro Games a choisi de miser sur un gameplay à petite échelle. Les cartes (générées aléatoirement) ne sont pas immenses, les ressources peu abondantes et les unités limitées. Il est impensable de constituer une armée de 50 sardaukars afin d’aller régler son compte à l’adversaire, il faut ruser.

De fait, le gameplay mise sur la stratégie, mais aussi sur un rythme soutenu. Le joueur se doit d’avoir toujours l’œil sur tout, de savoir où sont ses unités et ce qu’elles font, de protéger ses villages d’attaques ennemis. Les unités de récoltes ont besoin d’être constamment scrutées : une moissonneuse d’épice sera forcément à la merci d’un vers des sables au bout d’un certain temps, et rien ne l’empêchera d’être engloutie si on ne l’évacue pas. Même les déplacements des soldats doivent être pensés avec minutie. L’eau est une denrée rare sur Arrakis et il faut toujours prévoir une petite réserve avant de se lancer dans un raid ou une mission d'exploration vers une épave stellaire. On ressent réellement l'hostilité d'Arrakis et on ne s'ennuie jamais.

Il y a toujours quelque chose à faire dans Dune Spice Wars. Aucun temps mort comme on peut en avoir dans un Civilization, qui lui se joue au tour par tour. Il ne se passe jamais trente secondes sans qu’il n’y ait une urgence à gérer et on se prend rapidement au jeu. Evidemment, les parties ne s’éternisent pas, puisque chaque session se boucle en six heures grand max, ce qui est peu si on compare aux autres 4X du marché. Spice Wars privilégie la qualité à la quantité, et c'est tant mieux.

Pas de panique si vous ne connaissez rien au genre. Dune Spice Wars débute par un tutoriel aussi clair que concis. Sur les conseils de la Shadout Mapes, vous apprenez rapidement les bases. Pas de quoi saisir toutes les subtilités du gameplay, mais cela fait aussi partie du charme de les découvrir sur le tas.

Alors, on achète ?

Dune Spice Wars est un excellent jeu qui parlera aussi bien aux fans de 4X qu’aux profanes. Shiro Games arrive à savamment mélanger les genres pour un résultat exaltant. On se prend rapidement au jeu, absorbé à la fois par la gestion infernale de notre maison que par l’ambiance quasi surréaliste d’Arrakis. Certes, on pourrait reprocher à Spice Wars ses modes de jeu limités (seulement 3), sa caméra figée ou encore son manque de profondeur par rapport à d’autres stars du genre ce qui conduit à jouer un peu toujours de la même façon, mais c’est peu comparé à la qualité globale du titre. Cerise sur le gâteau, il dispose d’un mode multijoueur de qualité pour vous mesurer à vos amis.

Alors, faut-il craquer ? Si vous êtes un fan de l’univers, il faut lui donner sa chance. Si vous aimez les jeux de stratégie, il faut carrément foncer. Si vous êtes imperméable à ce type de gameplay, vous le resterez. Véritable bouffée d’air frais, Spice Wars montre qu’il est encore possible d’innover dans le genre très codifié RTS. Un genre dont les bases avaient été posées par un certain Dune 2 en 1992. La boucle est bouclée.