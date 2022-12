Top des meilleurs jeux vidéo de 2022, les 10 titres qu’il ne fallait pas manquer cette année

2022 arrive à son terme et c’est l’heure du bilan ! Quels sont les titres sortis cette année qui ont marqué le petit monde du jeu vidéo ? Dans ce dossier, nous avons fait une sélection des dix jeux immanquables, ceux qui ont bousculé tous les codes ou ceux passés un peu inaperçus mais qui valent le détour. Suivez le guide !

Comme chaque fin d’année, l’heure est au bilan et dans ce dossier, nous allons nous intéresser aux jeux vidéo qui ont marqué 2022. Alors que les Game Awards vont récompenser les meilleurs titres des douze derniers mois, chez Phonandroid, nous avons également décidé de mettre en avant nos jeux préférés de cette année dans ce dossier : les PhonAwards.

Nous les classons du “moins bon” au meilleur, on se mouille et nos choix inciteront forcément au débat ! Mais que nous parlions de blockbusters qui ont tout ravagé sur leur passage ou de titres plus confidentiels, ils sont tous intéressants à leur manière et méritent le coup d’œil.

Bien entendu, il s’agit de la sélection de la rédaction, elle est donc forcément subjective, même si nous avons tenté de diversifier les choix. N’hésitez pas à donner vos jeux préférés de l’année dans les commentaires !

Splatoon 3 (Switch)

Splatoon 3 reste dans les clous établis par les deux précédents volets, tout en les sublimant. Le principe est le même : avec votre pistolet à peinture, il faut recouvrir l’arène afin de prendre l’ascendant sur l’équipe adverse. Axé sur le multi, le jeu propose aussi une campagne solo pour s’amuser dans son coin. Riche, fun, nerveux et très gratifiant, Splatoon 3 est l’un des meilleurs jeux de la Switch en 2022. On aime le fun immédiat et l'univers coloré.

A Plague Tale Requiem (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Amicia et Hugo font leur grand retour ! Suite directe de A Plague Tale Innocence, Requiem est un jeu d’aventure qui nous plonge dans une France du XIVe siècle ravagée par la Peste Noire. Le studio bordelais Asobo nous livre une histoire toujours aussi prenante ainsi qu’une direction artistique saisissante. Aux commandes de la jeune Amicia, il faudra évoluer à travers des niveaux remplis de soldats ennemis, mais surtout de rats qui n'attendent que de vous dévorer. Un must pour ceux qui aiment les jeux avec une belle histoire. En tout cas, c'était l'un des coups de coeur de la rédac.

World of Warcraft Dragonflight (PC)

World of Warcraft n’est plus le mastodonte qu’il était à la grande époque, mais il reste un géant du MMORPG. La nouvelle extension, Dragonflight, tente de renouer avec les fans après quelques années compliquées. Cette fois, Blizzard a joué la carte de la sécurité, revenant à l’heroic fantasy pure et dure… et ça marche ! Au menu des nouveautés, un continent inédit à explorer (les îles aux dragons), un arbre de talent repensé, du vol à dos de dragon jouissif et surtout une nouvelle race : les Dracthyrs. Dragonflight est l'extension dont World of Warcraft avait besoin pour repartir sur des bases saines. Un vrai tour de force tant la formule est maîtrisée de bout en bout. L'auguste MMO est toujours vivant et compte bien le faire savoir. Nous y avons passé beaucoup trop d'heures depuis la sortie…

The Last of Us Part I (PS5)

Ce n’était peut-être pas le remake le plus indispensable à sortir, mais une fois lancé, la magie refonctionne. Naughty Dog nous offre une nouvelle vision de son titre culte à travers cet opus PS5. Pas de changement dans le gameplay puisqu’ici, c’est l’enrobage qui a été repris de zéro. Une belle manière de (re)vivre les aventures d’Ellie et Joel. Pour rappel, TLOU nous fait voyager dans une Amérique ravagée par une apocalypse zombie. Il s'agit d'un jeu d'action/aventure qui met l'accent sur l'infiltration. Attention, certaines scènes sont très violentes. Nous nous y sommes replongés avec gourmandise.

A lire – Notre test de The Last of Us Part I

Call of Duty Modern Warfare 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

On espérait plus grand-chose de la licence Call of Duty, autant dire que nous avons été ravis de voir ce Modern Warfare 2 prendre beaucoup de risques. Si la formule reste la même, les équipes d’Infinity Ward ont été assez malins pour nous offrir un mode solo aussi étonnant que rafraîchissant qui redonne de l’espoir en la franchise. Quant au mode multi-joueurs, il est également très soigné, nous rappelant les plus grandes heures du Modern Warfare 2 original (2009). N'oublions pas Warzone 2.0, le mode battle royale free to play qui est aussi disponible. Nous sommes les premiers surpris, mais ce jeu a vraiment marqué notre année.

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

Suite d’Horizon Zero Dawn, Forbidden West se veut plus grand, plus beau, plus fort que son prédécesseur. On suit Aloy dans un périple vers l'ouest jusqu'à la côte Pacifique. C'est l’aventure avec un grand A et une valeur sûre de cette année 2022. Il s'agit d'un jeu d'action/aventure à la troisième personne dans lequel le joueur doit explorer un immense monde ouvert. L'histoire se déroule des siècles dans le futur et nous fait évoluer dans un univers où la nature a repris ses droits… mais aussi les robots. Ce n'est peut-être pas le jeu qui marquera le média, mais il jouit d'une maîtrise exceptionnelle qui le rend très plaisant à faire.

A lire – Notre test de Horizon Forbidden West

Return to Monkey Island (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch)

C’était inespéré, mais la saga Monkey Island a finalement fait son grand retour sur nos consoles et PC. Ron Gilbert, le créateur des deux premiers volets, a repris les rênes pour nous offrir une aventure pleine d’humour et touchante, qui fait suite au Monkey Island 2 de 1991. Un retour en grâce réussi qui s’adresse avant tout aux fans. Monkey Island est ce qu'on appelle un point and click, un jeu où l'ont doit résoudre des énigmes pour avancer dans l'histoire. Il mise sur ses personnages profonds et ses nombreuses blagues. Sans conteste le jeu le mieux écrit de cette année.

Stray (PS4, PS5, PC)

Stray est un jeu français qui nous emmène dans une cité dystopique peuplée de robots. Sa particularité ? Nous faire jouer un chat, ce qui n’est pas courant dans le jeu vidéo. Aux commandes de notre matou, nous explorons les coins et les recoins d’une cité pleine de mystères pour en percer les secrets. Entre deux missions, il est possible de ronronner dans les jambes des robots, de jouer à la balle ou encore de marcher sur des claviers… une vie de chat, en somme. Stray arrive à dépasser son postulat de base pour nous offrir une aventure très prenante qui ne traîne pas en longueur. L’une des surprises de cette année. Nous n'avons pas pu résister à cette petite boule de poil. Miaou !

God of War Ragnarök (PS4, PS5)

Ragnarök est le nouveau fer de lance du blockbuster AAA. Il reprend tout ce qui a fait le succès de son prédécesseur, mais en mieux. Plus grand, plus long, plus violent, plus fort, il embarque le joueur dans une aventure haletante où la narration et l’action sont parfaitement équilibrés. Un indispensable pour les fans de Kratos. L’un des jeux de l’année, incontestablement, qui marquera les esprits pendant longtemps. Nous l'aurions bien désigné comme notre GOTY, mais un certain Elden Ring est venu jouer les trouble-fêtes…

A lire – Notre test de God of War Ragnarök

Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Si vous êtes étonné de trouver Elden Ring à la tête de ce classement, c’est que vous n’y avez pas joué. Le dernier né de From Software n’est pas seulement un excellent jeu, c’est un titre qui revisite avec brio tous les codes de l’open world. Généreux, prenant, envoutant, il nous plonge dans un univers apocalyptique aussi vaste que fascinant. Véritable aboutissement de la formule du studio, il a engendré un séisme dans l’industrie tant il a réussi à bousculer les certitudes des joueurs, et ce malgré sa difficulté élevée. Un titre qui est déjà considéré comme un jalon de l’industrie sur lequel nous avons passé beaucoup, beaucoup trop d'heures avec l'amère impression de n'en avoir vu que la surface. Brillant.