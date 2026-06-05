The Mandalorian & Grogu : un 2e record peu enviable après avoir été le pire lancement d’un film Star Wars Disney

The Mandalorian & Grogu en série, c’est un succès ; en film, c’est visiblement une autre histoire. Le week-end de sa sortie, le film marquant le retour de Star Wars au cinéma a établi un « triste » record. Et sa deuxième semaine d’exploitation ne relève pas la barre : le titre vient de battre un nouveau record peu enviable au box-office français.

Lucasfilm s’est lancé un véritable défi en portant sur grand écran les aventures du duo le plus iconique de la galaxie, Din Djarin et Grogu. Mais avec The Mandalorian & Grogu sorti en salles sombres le 20 mai 2026, le studio n’a vraisemblablement pas su transformer l’essai de la série à succès. En effet, les premières critiques étaient loin d’être unanimes. Et ce n’est pas le pire.

Le week-end de sa sortie, le film a enregistré le pire lancement d’un film Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012, battant ainsi le record peu enviable établi par Solo : A Star Wars Story. Mais ce n’est pas le seul que The Mandalorian & Grogu a raflé au préquel sur Han Solo : la dégringolade continue, le retour de Star Wars au cinéma ayant enregistré la pire chute de fréquentation en deuxième semaine d’exploitation au box-office français.

Lire aussi – The Mandalorian & Grogu : combien de scènes post-générique pour le retour de Star Wars au cinéma ?

The Mandalorian & Grogu enregistre la pire chute de fréquentation en deuxième semaine

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 220 000 entrées en deuxième semaine d’exploitation, The Mandalorian & Grogu enregistre une baisse de fréquentation de 54,6%. Le film censé marquer le grand retour de Star Wars sur grand écran pulvérise ainsi le triste record détenu jusqu’ici par Solo : A Star Wars Story : 30,8 %. Le précédent spin-off peut même se targuer de ses presque 900 000 entrées au même stade – contre 706 000 pour le nouveau-venu de la saga.

Certes, The Mandalorian & Grogu est toujours en tête du box-office. Mais, remis dans le contexte de la saga, il pourrait en devenir le plus gros échec selon le site Ecran Large, qui souligne que seul son budget relativement restreint (166 millions de dollars) pourrait rééquilibrer un peu la balance.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette dégringolade : le prix des places de cinéma, le potentiel désintérêt pour une série portée sur grand écran – ou pour la saga ? –, mais également la visibilité offerte à The Mandalorian & Grogu, qui est moindre que celle dont bénéficiaient jusqu’alors les opus estampillés Star Wars. En deuxième semaine d’exploitation, il ne dispose que de 584 salles, contre 844 pour Solo : A Star Wars Story ou 910 pour Rogue One : A Star Wars Story.

D’autres films ont eu les faveurs des exploitants, tels que Le Diable s’habille en Prada 2 avec ses 1 024 salles après cinq semaines à l’affiche – la nostalgie est un puissant levier marketing. Quoi qu’il en soit, The Mandalorian & Grogu risque d’emboîter le pas de Solo en devenant le second film Star Wars, depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, à ne pas faire partie du Top 5 annuel au box-office français.


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