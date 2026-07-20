Call of Duty : on en sait un peu plus sur le scénario du film, avec une surprise qui n’en est pas une

Le film Call of Duty, qui devrait sortir le 30 juin 2028, reste encore bien mystérieux. Les fans de la licence sont donc à la recherche de la moindre petite information à se mettre sous la dent. Ça tombe bien, Activision vient de leur en livrer une — si tant est que qui que ce soit soit étonné par la nouvelle annoncée.

call of duty playstation Activision
Crédits : Activision

La production du film Call of Duty avance tranquillement. Il faut dire qu'au moment de l'annonce, Activision avait pris soin de rassurer les fans de la licence en affirmant que le projet se faisait dans le plus grand respect de celle-ci — et certainement pour des raisons pécunières, ce qui serait totalement fou pour un projet Call of Duty. Toujours est-il que le projet avance donc, tout en restant particulièrement mystérieux.

Nous ne savons à l'heure actuelle pas grand-chose à propos du film, si ce n'est qu'il reprendra les codes de Call of Duty. Seulement voilà, en 2026, Call of Duty est beaucoup de choses à la fois, du jeu de guerre historique à la guerre futuriste, en passant par la Guerre froide et la troisième guerre mondiale. Alors lequel de ces décors sera celui du film ? Nous avons enfin la réponse — et on est à peu près sûr que vous l'aviez déjà deviné.

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Voici dans quel univers Call of Duty le film se déroulera

Ce week-end a eu lieu le Fanatics Fest à New York, où se trouvait justement Peter Berg, le réalisateur du film. Celui-ci ne s'est pas beaucoup étendu sur le projet, pour ne pas dire pas du tout, si ce n'est pour livrer un petit détail. Ce dernier se déroulera dans l'univers de Modern Warfare. Personne n'imaginait l'inverse dans la mesure où la marque est de loin la plus puissante et la plus populaire de toute la licence, mais au moins, c'est désormais confirmé.

En revanche, il va falloir se contenter de ces quelques miettes. On ne sait donc pas si Peter Berg évoque la première trilogie Modern Warfare ou son reboot, bien qu'il soit très probable qu'il s'agisse de ce dernier puisqu'un nouveau titre va bientôt venir compléter la série. Du reste, la sortie du film est toujours prévue pour le 30 juin 2028. D'ici là, patience.


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