Star Wars : ce pouvoir des Jedi ne fonctionne pas comme vous le pensez

De tous les pouvoirs fournis par la Force, la persuasion est l’un des plus utilisés par les Jedi. Et pourtant, l’un des épisodes de Star Wars : Maul – le seigneur de l’ombre montre que ce pouvoir a des limites.

Dans Star Wars, la Force permet aux Jedi — et aux Sith — de bénéficier de nombreux pouvoirs. Ces derniers sont ainsi capables d’effectuer d’immenses bonds, de se battre à grande vitesse, ou encore de déplacer des objets à distance. Mais l’un des plus pratiques concerne la persuasion. En effet, la Force permet également d’altérer le jugement d’une cible, en la persuadant de faire quelque chose dans l’intérêt des Jedi. On se souvient tous de cette scène dans Star Wars : Un nouvel espoir, à l’occasion de laquelle Obi-Wan Kenobi arrive à embobiner des stormtroopers grâce à la Force.

On a déjà pu voir que ce pouvoir avait des limites. Dans Star Wars : La Menace fantôme, par exemple, Qui-Gon Jinn tente d’utiliser la persuasion dans le cadre d’une négociation commerciale avec Watto. Mais ce dernier ne se laisse pas avoir et affirme que ce genre de pouvoir de Jedi n’a aucun effet sur lui.

Les pouvoirs des Jedi montrent leurs limites dans Star Wars

En effet, on sait que le pouvoir de persuasion alloué à ceux qui maîtrisent la Force ne fonctionne que sur les esprits faibles. Il est donc possible de corrompre un « simple » stormtrooper, mais pas des esprits plus « vifs ». Mais ce n’est pas tout.

En effet, le système de persuasion a une autre limite : la taille de sa zone d’effet. C’est en tout cas ce qu’on a pu constater à l’occasion du cinquième épisode de la série Star Wars : Maul – le seigneur de l’ombre. Dans cet épisode, baptisé « Inquisition », le maître Jedi Eeko-Dio utilise ce fameux pouvoir sur des soldats contrôlant leur identité.

Celui-ci, accompagné de son acolyte Eeko-Dio Daki, parvient à s’extirper de cette situation dangereuse en convainquant le stormtrooper qu’il les a déjà contrôlés. Mais, alors que les deux protagonistes s’éloignent, un autre stormtrooper interpelle son collègue. Ce dernier lui demande des explications quant à son geste.

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Le pouvoir de persuasion des Jedi fonctionne parfaitement sur de petits groupes d’« esprits faibles ». Mais l’épisode 5 de la série Star Wars : Maul – le seigneur de l’ombre nous montre que sa zone d’effet – ou AOE, pour nos amis les gamers – n’est pas infinie.