Le film Elden Ring dévoile son casting et sa date de sortie au cinéma

Le film Elden Ring, tiré du jeu vidéo culte développé par FromSoftware, se concrétise. Le casting complet est connu et une date de sortie dans les salles obscures a déjà été fixée.

Elden Ring film live action
Crédit : FromSoftware

Sorti en février 2022, le jeu vidéo Elden Ring s'est rapidement imposé comme une œuvre culte de l'industrie. Le studio FromSoftware a repris la formule de gameplay et de level design des Dark Souls pour les transposer dans un nouvel univers onirique. Ce monde a été créé par le célèbre développeur japonais Hidetaka Miyazaki, épaulé par l'écrivain George R. R. Martin, auteur de la saga du Trône de fer (A Song of Ice and Fire), qui a été adaptée par HBO à la télévision sous le nom de Game of Thrones.

Malgré sa difficulté, Elden Ring a réussi à séduire les joueurs dans une proportion encore jamais atteinte pour le genre du Souls-like. Le jeu a aussi été une énorme réussite critique, remportant de nombreuses récompenses dont le fameux Game of the Year (GOTY) des Game Awards. En mai 2025, était annoncé un surprenant projet d'adaptation en film en prise de vues réelle. Un peu moins d'un an plus tard, Bandai Namco Entertainment et A24 partagent des informations importantes sur le film.

Elden Ring : quel casting et quelle date de sortie pour le film ?

Alex Garland est confirmé comme scénariste et réalisateur. Il est connu pour son travail sur 28 Jours plus tard et 28 Ans plus tard, ainsi que sur Civil War, Warfare, Annihilation et Men. La distribution complète du film Elden Ring a été dévoilée. Le casting se compose de :

  • Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
  • Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
  • Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
  • Tom Burke (Furiosa : Une saga Mad Max, Black Bag)
  • Havana Rose Liu (Bottoms)
  • Sonoya Mizuno (Ex Machina)
  • Jonathan Pryce (Les Deux Papes)
  • Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
  • Nick Offerman (The Last of Us)
  • John Hodgkinson 
  • Jefferson Hall 
  • Emma Laird 
  • et Peter Serafinowicz 

La production débutera au printemps 2026, est-il précisé, le début du tournage est donc imminent. Et nous avons déjà une date de sortie sur grand écran : le 3 mars 2028. Il s'agit du vendredi et donc probablement de la date pour les États-Unis, on peut s'attendre à une sortie le mercredi 1ᵉʳ mars 2026 en France. Des films d'animation sont aussi prévus pour Sekiro et Bloodborne, autres jeux majeurs de FromSoftware.


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