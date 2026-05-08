Voici pourquoi certaines mises à jour Windows 11 prennent autant de temps à s’installer

Une mise à jour Windows 11 qui s'éternise après le téléchargement, ça arrive à tout le monde. Microsoft vient enfin de lever le voile sur ce comportement mystérieux. Et la raison est bien moins inquiétante qu'il n'y paraît.

Les mises à jour de Windows 11 ont régulièrement fait parler d'elles ces derniers mois. Certains correctifs ont introduit de nouveaux bugs au lieu de les corriger. Une mise à jour récente avait même enfermé certains PC dans une boucle de redémarrages. Ces incidents ont renforcé la méfiance d'une partie des utilisateurs envers les mises à jour automatiques.

Dans ce contexte, Microsoft tente de reconquérir ses utilisateurs. Le PDG Satya Nadella a lui-même reconnu la nécessité de regagner leur confiance. Windows 11 s'apprête même à permettre de reporter les mises à jour aussi longtemps que souhaité. Cette fonction, réclamée depuis des années, devrait bientôt être disponible pour tous. C'est dans cette dynamique que la firme vient de clarifier un comportement longtemps incompris.

Windows 11 récupère désormais automatiquement les mises à jour bloquées en cours d'installation

Windows 11 intègre désormais un mécanisme de récupération automatique pendant l'installation des mises à jour. Microsoft a publié une explication sur le blog Windows Insider en avril. Selon la firme, le système détecte en temps réel quand une installation rencontre un problème. Il prend alors des mesures en arrière-plan pour la faire aboutir, sans que l'utilisateur ait à intervenir. Résultat, certaines mises à jour s'éternisent davantage à l'installation, même après un téléchargement rapide. Ce délai supplémentaire est donc voulu, pas subi. Les premiers résultats sont positifs, avec un taux de réussite des installations en nette hausse.

Ce mécanisme profite surtout aux appareils peu connectés ou situés dans des zones à faible couverture réseau. Microsoft précise que ces améliorations réduisent aussi les temps de téléchargement sur la plupart des PC. Les machines qui ne restent en ligne que quelques heures par jour sont particulièrement concernées. La firme espère limiter le nombre d'ordinateurs bloqués avec des mises à jour incomplètes.

Ces changements s'inscrivent dans un effort plus large de Microsoft pour améliorer Windows 11. La firme teste aussi une option pour suspendre les mises à jour indéfiniment, par tranches de 35 jours. Les boutons “Arrêter” et “Redémarrer” ne forceront plus l'installation d'une mise à jour en contournant les paramètres de report. Toutes ces améliorations devraient être déployées progressivement dans les prochaines semaines.