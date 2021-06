Achetez The Last of Us Part 2 au prix le plus bas grâce au Prime Day

Élu meilleur jeu de l'année 2020, The Last of Us Part 2 profite d'une belle offre du côté de l'enseigne en ligne Amazon à l'occasion du Prime Day. Une offre qui se termine bientôt, dépêchez-vous si elle vous intéresse.

Le prix de The Last of Us part 2 est en chute jusque mardi 22 juin 2021 inclus. Amazon propose ce jeu à 25.99 euros. On a connu mieux par le passé, toutefois ce prix est correct et apparemment, il n'est pas possible de le trouver moins cher ailleurs.

L'histoire de The Last of US Part II se déroule 5 ans après le voyage périlleux d'Ellie et Joel à travers une Amérique ravagée par une pandémie. Ils ont trouvé refuge à Jackson (Wyoming) dans un communauté prospère de survivants qui leur a permis de trouver de la paix et de la stabilité, malgré la menace constante des infectés et autres survivants hostiles. Mais ce répit est interrompu lors d'un violent événement. Suite à cela, Ellie se lance dans une quête de justice afin de tourner la page. Alors qu'elle pourchasse les responsables un par un, elle est confrontée aux répercussions dévastatrices de ses actions aussi bien physiques et qu’émotionnelles.

A savoir : si vous avez eu l'opportunité d'acquérir une Playstation 5, sachez qu'il est possible de jouer à ce jeu sur votre console de nouvelle génération.