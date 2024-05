Sony lance le Xperia 1 VI, la marque japonaise peut-elle créer la surprise en 2024 ?

Sony présente deux nouveaux smartphones : le Xperia 10 VI et, surtout, le Xperia 1 VI, modèle ultra premium destiné aux photographes experts avec plusieurs nouveautés qui veulent corriger les défauts des précédentes itérations. Mais la marque japonaise peut-elle encore séduire sur le marché haut de gamme ? Voici ses arguments pour convaincre les consommateurs d’abandonner Apple, Samsung et Honor.

Que doit faire Sony pour redevenir une marque importante en téléphonie mobile ? Difficile de trouver une réponse à cette question. Et cela ne date pas d’aujourd’hui : depuis 10 ans, la marque japonaise ne parvient plus à convaincre les consommateurs d’acheter ses produits, malgré une proposition technologique qualitative et différente, portée sur les contenus multimédias : la photo, l’audio, le cinéma et les séries, les jeux vidéo. S’appuyant en grande partie sur les autres divisions du groupe (PlayStation, Bravia, Alpha, etc.), les Xperia ont toujours de beaux arguments.

Alors, où est le problème ? Sony ne répond plus aux besoins des consommateurs, notamment en photo où le mode standard offrait des résultats beaucoup moins bons que ceux du mode expert. Nous l’avons noté durant notre test du Xperia 1 IV, en 2022. Et un an plus tard, Sony a en partie corrigé sa copie en apportant un mode basic enfin qualitatif, à défaut d’être à la hauteur d’un P60 Pro ou d’un iPhone 15 Pro Max. Et ce n’est là qu’un exemple. En campant sur certaines positions, Sony a progressivement perdu du terrain face aux autres marques. Mais tout n’est pas perdu.

Sony dévoile le Xperia 1 VI avec écran LTPO et zoom optique 7,1x

En effet, Sony n’abandonne pas la téléphonie et dévoile les nouvelles itérations des Xperia 1 et Xperia 10 qui arriveront sur les étals français en juin. Il s’agit des Xperia 1 VI et Xperia 10 VI. Si le second se démarque de son prédécesseur surtout par un prix raboté de 50 euros (grâce à la disparition du téléobjectif), le premier bénéficie de changements plus significatifs. Notamment en affichage et en photo. Dans le premier domaine, Sony annonce enfin l’arrivée de la technologie LTPO. Nous avons regretté son absence en 2023 (Xperia 1 V ou Xperia 5 V). Et c’est un plaisir de voir que Sony change. En outre, la définition maximale passe du 4K au Full HD+. Et ça ne nous manquera pas vraiment.

Dans le domaine de la photographie, le Xperia 1 VI conserve un triptyque de capteurs avec un module principal, un module panoramique et un module téléobjectif. Si les deux premiers ne changent techniquement pas, le troisième a été modernisé. Le zoom continu passe de 3,5-5,2x à 3,5-7,1x. Soit un zoom optique encore plus profond. Il s’agit, selon nous, du zoom optique le plus élevé en téléphonie aujourd’hui. L’ouverture est plus faible (de f/2.8 à f/3.5). Mais le système optique a été revu pour prendre en charge les macros jusqu’à une distance de 4 cm, rivalisant ainsi avec le P60 Pro. Il conserve le double autofocus, le stabilisateur optique et la définition 12 mégapixels. Notez aussi l’arrivée d’une nouvelle application photo… La révolution est-elle en marche ?

Le Xperia 1 VI embarque un Snapdragon 8 Gen 3 et l'IA qui va avec

Pour le reste, les changements sont attendus. D’abord, un Snapdragon 8 Gen 3, qui apporte sa puissance bien évidemment, ainsi que des améliorations sur l’audio (Hi-Res sans fil), sur la connectivité (WiFi 7, Bluetooth 5.4) et sur la photo (avec un nouvel ISP nourri à l’intelligence artificielle). Ensuite un nouveau duo de haut-parleurs, plus gros et plus . Enfin, Sony a changé le système de dissipation thermique pour gérer la chaleur du Snapdragon 8 Gen 3. Pour le reste, aucune nouveauté. Mais, nous sommes déjà ravis des quelques modifications. Voici un petit résumé des éléments importants de la fiche technique :

Écran OLED LTPO Full HD+ 120 Hz de 6,5 pouces

de 6,5 pouces Processeur Snapdragon 8 Gen 3

12 Go de RAM et 512 Go de stockage (extensible par microSDXC)

Batterie 5000 mAh , charge rapide 30 watts

, charge rapide 30 watts Capteur photo 48, 12 et 12 mégapixels

Capteur selfie 12 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale

Double haut-parleur et prise jack 3,5 mm

Compatible WiFi 7 et Bluetooth 5.4

et Bluetooth 5.4 Certification IP68

Prix public conseillé : 1399 euros

Voici pour finir les principaux éléments de la fiche technique du Xperia 10 VI :