La vérification de l’âge obligatoire arrive sur Discord, voici comment ça va marcher

Discord va bloquer des fonctionnalités à tous ses utilisateurs et il faudra obligatoirement faire vérifier son âge pour y accéder de nouveau.

Discord IA
Crédits : 123RF

Alors que la France a mis en place une obligation de la vérification de l'âge pour accéder aux sites porno et bientôt aux réseaux sociaux, Discord vient d'annoncer qu'un tel système va bientôt arriver sur sa plateforme pour limiter certaines fonctionnalités aux moins de 18 ans. Celui-ci concernera aussi bien les nouveaux utilisateurs que ceux qui ont déjà un compte. Il sera déployé à partir du début du mois de mars. Il ne s'agit ici pas d'interdire purement et simplement Discord, mais d'empêcher les mineurs de modifier certains paramètres ou d'accéder à du contenu sensible.

Par défaut, tous les utilisateurs auront “une expérience adaptée aux adolescents, avec des paramètres de communication mis à jour, un accès restreint aux espaces réservés aux adultes et un filtrage de contenu”, explique Discord. Pour supprimer ces limites, il faudra prouver son âge. Deux méthodes seront disponibles pour ce faire : scanner son visage par un outil de reconnaissance faciale ou fournir un document d'identité. Discord précise que des alternatives s'y ajouteront à l'avenir.

Discord va vérifier l'âge de tous ses utilisateurs

Le service assure que la confidentialité des données de l'utilisateur est garantie lors de la vérification de l'âge. Quatre principes ont été respectés :

  • Traitement local : les selfies vidéo utilisés pour l'estimation de l'âge par reconnaissance faciale restent sur l'appareil de l'utilisateur.
  • Suppression rapide : les pièces d'identité soumises aux tiers pour analyse sont supprimées rapidement, généralement immédiatement après la confirmation de l'âge.
  • Vérification simplifiée : dans la plupart des cas, la procédure est effectuée une seule fois et l'expérience Discord s'adapte à la tranche d'âge vérifiée. Il est possible que les utilisateurs soient invités à utiliser plusieurs méthodes uniquement si des informations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer leur tranche d'âge.
  • Statut privé : le statut de vérification d’âge d’un utilisateur n’est pas visible par les autres utilisateurs.

Un message direct du compte officiel de Discord informe l'utilisateur des résultats du processus de vérification d'âge, qui sont aussi affichés dans la section Mon compte des Paramètres. Depuis celle-ci, on peut d'ailleurs contester la tranche d’âge qui nous est attribuée en réessayant la procédure.

