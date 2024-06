Test Bose QuietComfort Ultra Open : une belle expérience audio… sous certaines conditions

Présentés début 2024, les QuietComfort Ultra Open sont la réponse de Bose aux FreeClip de Huawei et aux Linkbuds de Sony. Écouteurs true wireless dotés d’un design ouvert, pour rester alerte de l’environnement, ils promettent une expérience à la hauteur de la réputation de la marque sans les inconvénients des intra-auriculaires. La promesse est-elle tenue ? Réponse dans notre test complet.

L’épidémie mondiale de Covid, en 2020, a eu de nombreuses conséquences pour tous. Nos habitudes ont changé, que niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Même s’il ne concerne pas tous les salariés, le télétravail est rentré dans les mœurs. Et cela sous-entend que les employés doivent s’équiper pour remplir leurs missions et rester en contact avec leurs collègues quand ils sont chez eux. Cela passe par l’ordinateur, les périphériques et… l’audio.

Pour répondre aux besoins des télétravailleurs, certaines marques audio ont développé des écouteurs true wireless avec un design « ouvert ». Cela veut dire que l’oreille n’est pas obstruée comme sur les intra-auriculaires tels que les QuietComfort Ultra que nous avons récemment testés. L’idée est d’offrir une expérience premium sans isoler l’utilisateur de son environnement. Sony a présenté les Linkbuds. Huawei a lancé les FreeClip. Et Bose lance les QuietComfort Ultra Open (appelé aussi Ultra Open Earbuds), testés ici.

Prix et disponibilité

Les Bose QuietComfort Ultra Open sont vendus au prix public conseillé de 350 euros, hors promotion. Soit le prix d’une excellente paire d’écouteurs intra-auriculaires. À titre de comparaison, les derniers QuietComfort Ultra ont été lancés au même prix. La marque considère donc que l’expérience est sensiblement identique entre les deux produits.

La concurrence sur le segment des écouteurs ouverts est beaucoup plus accessible. Les FreeClip de Huawei et les Linkbuds de Sony ont tous deux été lancés à un prix beaucoup plus agressif : moins de 200 euros. Et le segment des écouteurs true wireless sans réduction de bruit active est généralement positionné sous la barre des 200 euros, même chez Apple.

Les QuietComfort Ultra Open sont d’ores et déjà disponibles en France. Vous pouvez les retrouver chez toutes les enseignes en ligne ou dans votre échoppe habituelle. Deux coloris sont généralement proposés : noir (comme pour notre version de test) ou « blanc nuage », un blanc cassé légèrement écru. Dans l’emballage, vous retrouvez les écouteurs, leur boitier de charge, ainsi qu’un câble USB-C vers USB-A. Il vous faudra cependant trouver un adaptateur secteur par vos propres moyens.

Design

Démarrons ce test avec le design des écouteurs. Un design assez particulier que nous avions découvert à l’occasion d’une fuite relayée dans nos colonnes en janvier 2024. Chaque écouteur se place autour de la partie arrière de l’oreille. Vous avez, comme pour les FreeClip, deux parties rigides et une partie souple pour chaque écouteur. Bien positionner les écouteurs est important pour le maintien, le confort et l’expérience audio. Et cela demande un peu de pratique au début.

L’une des parties rigides est cylindrique et se place derrière l’oreille. Elle contient la batterie, un bouton mécanique sur le dessus et des connecteurs aimantés sur le dessous. L’autre partie rigide se place dans la conque de l’oreille, à l’entrée du conduit auditif. Cette partie contient deux haut-parleurs et deux micros. Nous verrons dans la partie audio ce qu’ils apportent.

La partie souple est habillée de silicone. Vous pouvez y appliquer une torsion afin d’écarter les deux parties rigides. L’élasticité est assez bien gérée : la force exercée par l’écouteur pour rester en place n’est ni trop forte, ni trop faible. Vous pouvez même faire du sport avec les écouteurs : ils ne bougeront pas. Cependant, porter toute une journée les écouteurs peut devenir gênant. D’autant que chaque écouteur pèse 6 grammes. Ce n’est pas si anodin. Enfin, ils sont certifiés IPX4 contre l’eau (et la transpiration).

Le boîtier, en polycarbonate avec finition mate, répond lui aussi à la signature visuelle de Bose : il ressemble au boitier des QuietComfort Ultra en moins haut, tout simplement. Des tranches marquées aux bordures, mais arrondies. La griffe de la marque visible en façade. La LED de notification (placée en dessous et non au-dessus) bien visible. Le port USB-C intégré à la base. Le bouton d’appairage (ici rond et concave) accessible au dos. Et un couvercle qui s’ouvre par le haut.

Une fois le couvercle ouvert, vous trouvez deux emplacements différenciés. Il n’est pas possible de placer l’écouteur droit sur la place de l’écouteur gauche et inversement. D’abord, les connecteurs empêchent de se tromper. Ensuite, les aimants du boitier et des écouteurs se repoussent. Vous pouvez également distinguer deux LED de notification supplémentaires. Ils informent l’utilisateur du niveau de charge de chaque écouteur.

Audio

Une fois les écouteurs bien accrochés aux oreilles, il est temps de lancer quelques playlists. Et dans ce domaine, nous retrouvons toutes les qualités de la marque, avec un son détaillé et tout en rondeur dans les médiums. Les voix sont bien respectées. Les basses sont présentes, même si elles peuvent manquer de puissance par rapport à des intra-auriculaires. Et les aigus sont clairs, même s’ils manquent parfois un peu de finesse.

Le volume sonore est par défaut assez élevé, en comparaison de la concurrence avec le même réglage sur le smartphone. Et, dans de nombreuses situations, il est inutile de pousser le curseur jusqu’à 50 %. Toutefois, si vous augmentez le volume, les qualités audio restent bonnes. Aucun grésillement ni souffle ne vient gâcher l’expérience. Mais les basses sont moins présentes.

Design ouvert oblige, il n’y a pas de réduction de bruit active avec ce produit. Et vous êtes bien plus sensible à votre environnement. Dans un espace fermé et plutôt calme, l’expérience est excellente, peut-être même meilleure que celle des FreeClip. En revanche, s’il y a du bruit à proximité, la qualité est moins bonne. Et elle se dégrade à mesure que le bruit augmente. Même en augmentant le volume sonore, vous n’entendrez plus votre musique.

En revanche, pour passer un appel, les deux micros inclus dans les écouteurs fonctionnent de concert pour réduire les bruits ambiants et, théoriquement, mettre en avant la voix de l’utilisateur. Ce qui est le cas quand les bruits ambiants sont modérés, mais qui n’est plus le cas quand le brouhaha s’intensifie.

Contrairement aux FreeClip, chaque écouteur a son côté. L’un à droite. L’autre à gauche. Et il n’est pas possible d’intervertir. Bose a même spécifié le côté de chaque écouteur grâce à un marquage. En outre, les sorties de haut-parleur ne sont pas symétriques.

Ces écouteurs se prêtent très bien à tous les exercices audio où la source est linéaire. Une vidéo sur YouTube ou Netflix. Un album de musique. En revanche, pour le jeu vidéo, les QuietComfort Ultra Open n’échappent pas à une certaine latence. Et ce malgré l’intégration du dernier SoC audio de Qualcomm, le Snapdragon Sound. Ce retard est plus prononcé avec un iPhone qu’avec un smartphone équipé d’un processeur Qualcomm récent.

Grâce au double haut-parleur, les QuietComfort Ultra Open sont compatibles avec le son spatial (appelé « son immersif »). Vous avez deux positions. Soit, la source audio est immobile par rapport à votre tête (vous bougez la tête et la balance change en fonction). Soit, la source bouge avec votre tête (et la balance reste identique, quelle que soit la position de votre tête). Si vous êtes assis, la première est plus immersive. Si vous êtes debout ou en mouvement, la seconde est idéale.

Enfin, côté codecs, les écouteurs sont compatibles SBC et AAC, sans surprise. Ils prennent en charge l’aptX Adaptive de Qualcomm, chipset Snapdragon Sound oblige. En revanche, pas de DTS, de Dolby ou de LDAC. Il faudra donc bien choisir le smartphone avec lequel vous connectez le téléphone. Les écouteurs prennent en charge le Bluetooth en version 5.3.

Interactivité

Parlons de l’interactivité offerte par les écouteurs. Dans ce domaine, les QuietComfort Ultra Open n’offrent pas la même expérience que les QuietComfort Ultra standard. Elle est en effet un peu moins riche, la faute à une gestion un peu différente de la connectivité et des capteurs intégrés. Un bon exemple de cette différence : les contrôles déportés qui sont pris en charge par deux boutons physiques, un sur chaque écouteur.

Chaque bouton est compatible avec plusieurs actions. Un, deux ou trois appuis courts, un appui long, un ou deux appuis courts suivis d’un long. La dernière de ces actions est paramétrable. Et elle est différentiée entre les deux écouteurs. Quatre choix possibles : basculer du mode stéréo au mode immersion, changer le mode immersion (fixe ou mobile), changer la source audio en connexion multipoint et activer l’assistant vocal. Vous pouvez donc choisir deux de ces options, une pour chaque écouteur.

Les autres actions ne sont pas paramétrables. Elles permettent de décrocher et raccrocher un appel, de lancer ou de mettre en pause une playlist, de naviguer dans cette playlist (morceau précédent et morceau suivant) et même d’augmenter et baisser le volume. Toutes les instructions sont sur la boîte… Mais elles ne sont pas dans l’application. C’est dommage.

Autre point négatif, la marque a oublié un élément important dans les QuietComfort Ultra Open : le capteur de proximité qui permet de savoir si les écouteurs sont portés ou non. Cela veut dire que les écouteurs n’arrêtent pas la lecture d’une playlist si vous les enlevez. Si vous ne l’arrêtez pas vous-même, la musique continuera d’être émise, consumant l’autonomie des écouteurs jusqu’à ce que ces derniers s’éteignent, faute d’énergie. C’est un oubli vraiment important, parce que tous les écouteurs true wireless disposent de cette fonction, même en entrée de gamme.

La connectivité multipoint telle que nous la connaissons avec d’autres modèles n’existe pas ici. Vous pouvez associer les écouteurs à plusieurs appareils, avec Fast Pair notamment. Mais il n’est pas possible de basculer d’un appareil à un autre automatiquement, comme avec des AirPods (connectés à un Mac et un iPhone), par exemple. Cependant, vous pouvez gérer les appareils autorisés à se connecter à vos écouteurs depuis l’application. Et vous pouvez même basculer manuellement d’une source à une autre depuis l’application ou en paramétrant un raccourci. Mais cela ne fonctionne pas avec tous les appareils. Il y a donc ici une vraie marge de progression.

Nous retrouvons cependant une fonction pratique, même si elle l’est moins avec les QuietComfort Ultra Open : le volume automatique. Grâce aux micros, les écouteurs peuvent adapter la puissance du son. Mais, encore une fois, dans un environnement bruyant (transport, circulation urbaine), cette fonction est insuffisante pour garantir une bonne expérience.

Application pour smartphone

Les habitués des écouteurs et casques sans fil Bose peuvent le constater : l’application de la marque n’a pas changé d’un iota. D’un côté, c’est bien : on ne perd pas ses marques. D’un autre, cela montre que le design et les fonctions offerts n’ont pas évolué. Et c’est dommage. D’autant que l’application Bose manque souvent d’intuitivité et de stabilité. Elle n’est que rarement capable de détecter que des écouteurs sont connectés au téléphone. Notamment la version Android.

En revanche, l’application, disponible sur le Play Store et l’App Store, est identique sur Android et iOS : même design, mêmes menus, même fonctionnement. Contrairement à certaines marques qui brident la version iOS, ce n’est pas le cas ici. Que vous soyez fan d’Apple, Samsung, Honor ou Motorola, vous pourrez gérer intégralement les écouteurs avec votre smartphone : mise à jour, égaliseur, raccourcis, modes d’écoute, etc.

En ouvrant l’application, vous devez enregistrer les écouteurs pour qu’ils soient détectés (la création d’un compte Bose reste obligatoire). Vous n’êtes pas obligé de le faire, puisque les écouteurs sont pris en charge par Android. Mais le niveau de contrôle est infiniment plus bas que celui proposé par l’application.

Dans l’application, vous retrouvez la majorité des contrôles vus précédemment : les modes d’écoute, la gestion des sources Bluetooth, l’égaliseur, les modes immersifs, les raccourcis, sans oublier le volume dynamique et la mise à jour du firmware par le menu de paramétrage. Vous pouvez aussi voir le niveau de charge des écouteurs, gérer le volume et mettre en pause la lecture musicale.

Il existe une différence entre la version Android et la version iOS de l’application : la première intègre un nouveau widget qui n’existe pas sur iOS. Ce dernier permet d’accéder à certains contrôles sans avoir à ouvrir l’appli. Cela aurait pu être une bonne idée. Mais l’ergonomie du widget est assez mauvaise, les intitulés dépassant des cases prévues.

Batterie

Finissons ce test avec la partie dédiée à la batterie. Chaque écouteur est équipé d’un accumulateur d’une capacité de 65 mAh. C’est 10 mAh de plus que les FreeClip. Et cela offre aux QuietComfort Ultra Open une autonomie réelle très légèrement supérieure à la concurrence chinoise.

En effet, la promesse de Bose est d’offrir une autonomie de 7,5 heures en mode stéréo et de 4 heures et demie en mode immersif avec une seule charge complète. Dans la réalité, les QuietComfort Ultra Open parviennent à tenir 8 heures en usage continu en mode stéréo et quasiment cinq heures en mode immersif. C’est une très bonne performance.

Le boitier dispose d’une batterie de 350 mAh. Cet accumulateur est un peu petit, conséquence de la réduction de la taille du boitier par rapport à celui des QuietComfort Ultra. Selon la marque, le boitier offre l’équivalent de 2,5 charges complètes aux écouteurs. Cette mesure est assez fidèle à la réalité.

Ainsi, les QuietComfort Ultra Open profitent, avec le boitier de 28 heures d’utilisation en stéréo (8 heures avec la première charge et 20 heures supplémentaires avec les 2,5 charges du boitier). Nous aurions bien évidemment préféré les 510 mAh du boitier des FreeClip qui auraient porté l’autonomie de l’ensemble au-dessus des 40 heures en stéréo. Soit près de 25 heures en mode immersif.

Les écouteurs se rechargent relativement vite. Il faut compter 10 minutes pour disposer de 25 % de batterie environ et un peu moins d’une heure pour retrouver la totalité de la capacité de la batterie. Quant au boitier, il vous faut 3 heures pour passer de 0 à 100 %. C’est un peu long. En outre, le boitier n’est pas compatible charge sans fil. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque c’est le cas de tous les produits Bose.

Conclusion

Les QuietComfort Ultra Open ont de nombreux points communs avec les FreeClip de Huawei. Ils ont un design qui tranche avec celui des écouteurs TWS habituels. Ils proposent une autonomie très correcte en stéréo. Et ils offrent une bonne expérience audio. Seulement, cette expérience n’est pas homogène dans toutes les conditions. Si les FreeClip se distinguent des Ultra Open par une meilleure qualité des appels, les écouteurs de Bose se rattrapent grâce à une excellente expérience audio pour écouter de la musique.

Si la promesse de n’être jamais isolé de l’environnement est tenue, elle n’est pas toujours appropriée. Les QuietComfort Ultra Open sont également beaucoup plus onéreux que les écouteurs concurrents. Et face à des produits proposés au même tarif, ils ont deux défauts : ils ne sont pas utilisables dans toutes les situations. Et certaines fonctions avancées manquent à l’appel.