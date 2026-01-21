Les LinkBuds Clip de Sony disent adieu au donut pour mieux affronter les derniers écouteurs ouverts de Huawei

Hasard du calendrier, Sony annonce les Linkbuds Clip, une nouvelle paire d’écouteurs, le lendemain du lancement des Freeclip 2 de Huawei. Offrant une ergonomie similaire et une autonomie assez proche, les Linkbuds Clip de Sony seront proposés au même prix. Comment les écouteurs du géant japonais se démarquent-ils de la concurrence chinoise ? Réponse.

Avec les Linkbuds originels, lancés en 2022, Sony a créé un nouveau : celui des écouteurs TWS ouverts. Le but de la firme japonaise était alors simple : répondre à un besoin, celui des employés qui travaillaient de plus en plus depuis leur domicile après les confinements successifs dus au Covid. Grâce à leur design en donut, ces écouteurs permettent de rester en contact avec son environnement. À l’époque, nous les avons notés 4/5.

Suite à ce lancement, d’autres marques se sont engouffrées sur le segment. Nous avons testé dans nos colonnes plusieurs modèles en provenance de Huawei (FreeClip), Bose (QuietComfort Ultra Open) ou encore Xiaomi (OpenWear Stereo). Sony a enrichi sa gamme Linkbuds avec trois autres modèles : les LinkBuds S, des écouteurs classiques qui ressemblent à des WF-C, les LinkBuds Fit, pour les sportifs, et les LinkBuds Open, successeurs directs des premiers LinkBuds. Ces derniers sont sortis fin 2024.

Ces nouveau Linkbuds abandonne le donut pour adopter le “Clip”

Ce n’est qu’un an plus tard que Sony revient sur sa gamme LinkBuds. Et pour son retour, la firme japonaise ne choisit pas de donner un successeur à un modèle existant. Elle préfère affronter directement la marque qui fait parler d’elle sur ce segment : Huawei. Les nouveaux écouteurs de Sony s’appellent Linkbuds Clip. Et, comme leur nom l’indique, il s’agit d’écouteurs ouverts « tour d’oreille ». Hasard du calendrier, cette annonce intervient un jour après l’officialisation des FreeClip 2 de Huawei dont vous pouvez retrouver le test dans nos colonnes.

Les Linkbuds Clip sont très proches des FreeClip 2. Vous retrouvez le même prix (200 euros environ), une autonomie similaire (37 heures avec boitier chez Sony, 38 heures chez Huawei), une application intégrant un égaliseur à dix bandes de fréquence, un système antifuite qui empêche vos voisins d’entendre ce que vous écoutez. Le système de contrôle est identique entre les Linkbuds et la première génération de FreeClip : il s’agit de tapoter les écouteurs. Et nous avons peur que, comme les premiers FreeClip, cela soit insuffisant.

Vous retrouvez également deux micros pour la captation et l’isolation de la voix (grâce à la conduction osseuse). Huawei en ajoute un troisième pour réduire les bruits ambiants et le vent, tandis que Sony préfère s’appuyer sur une réduction logicielle. Toujours côté logiciel, Sony et Huawei partage aussi le boost vocal pour améliorer la qualité d’écoute en environnement bruyant.

De grandes différences entre les Linkbuds Clip et les FreeClip 2

Comment Sony se distingue-t-elle de Huawei ? Il y a plusieurs différences notables. La première est l’intégration du DSEE, un algorithme qui améliore la compression et la restitution du son. Le but est d’optimiser la bande passante disponible pour assurer une connexion fiable. Vous retrouvez aussi le 360 Reality Audio (même si la compatibilité est réduite), Google Fast Pair et Swift Pair, l’accès à Gemini, ainsi qu’un mode amusant : « Background Music » qui transforme votre musique en ambiance sonore plus discrète. Amusant.

Enfin, physiquement, les Linkbuds Clip ressemblent plus aux Quietcomfort Ultra Open de Bose. Ils sont dotés d’un coussinet d’ajustement qui se glisse sur le câble reliant la batterie et l’écouteur. Il permet d’adapter la tenue des écouteurs en fonction de chaque oreille. C’est très intéressant. Ils sont protégés contre les éclaboussures (IPx4), alors que les FreeClip 2 supportent l’immersion (IP57).

Voilà donc plusieurs différences entre les propositions de Sony et de Huawei. Nous avons évidemment hâte de les essayer et de les comparer aux FreeClip 2 de Huawei. La sortie des Linkbuds Clip devrait avoir lieu avant fin janvier 2026.