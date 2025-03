Deux ans après la sortie des C700N, Sony renouvelle ses écouteurs abordables avec les C710N. Sur le papier, ses nouveaux écouteurs promettent de grandes améliorations, autant au niveau de la réduction de bruit, que de l’autonomie et de la connectivité. Et ce sans changer le prix. La promesse est-elle tenue ? Réponse dans ce test complet.

En 2024, nous avons été plutôt impressionnés par les WF-1000XM5 (plus communément appelés XM5), les derniers écouteurs TWS haut de gamme de Sony. Même s’il reste encore quelques ajustements à trouver, l’expérience qu’ils offrent est exceptionnelle. Bien sûr, certains préfèreront le maintien des QC Ultra de Bose ou la signature unique des Pi8 de Bowers & Wilkins. Mais les XM5 sont clairement entrés dans notre top 3.

Seulement, les XM5 ne sont pas donnés non plus. Leur prix public conseillé, hors promotion, est de 320 euros quand même. Voici pourquoi Sony développe aussi des écouteurs moins premium : la gamme C. En 2023, la marque a lancé les WF-C700N, des écouteurs équilibrés et qualitatifs vendus 120 euros. Deux ans plus tard, Sony les remplace par les WF-C710N et promet de belles améliorations. La promesse est-elle tenue ? C’est ce que nous allons découvrir grâce à ce test complet.

Le prix public conseillé des WF-C710N de Sony s’élève à 120 euros. C’est exactement le même prix que les C700N lancés en 2023. À titre de comparaison, tous les LinkBuds de Sony ont été lancés à 199 euros : LinkBuds originaux, LinkBuds S, LinkBuds Open ou LinkBuds Fit, même tarif. Les C710N sont donc très bon marché. Notez cependant que les C700N sont désormais positionnés sous la barre des 100 euros, voire même 80 euros quand ils sont en promo.

Les principaux concurrents des WF-C710N sont les Galaxy Buds FE de Samsung, les Elite 4 de Jabra, les Tone Free de LG, les AirPods 4 d’Apple, les Motif II ANC de Marshall, les Live Pro 2 de JBL, les CX True Wireless de Sennheiser, les Redmi Buds 5 Pro de Xiaomi, les Nothing (Ear), les Pixel Buds A de Google, etc. Il existe de nombreux modèles entre 100 et 150 euros.

Les C710N sont disponibles dès le 25 mars 2025 sur les étals de toutes les bonnes crémeries. Sony propose plusieurs coloris pour ce produit : blanc, noir, rose et « Glass Blue ». Ce dernier est un coloris bleu transparent très sympa et très différent des autres.

Dans la boite, vous retrouvez les écouteurs, leur boitier, un câble USB-C vers USB-A pour la recharge, deux paires d’embouts supplémentaires (small et large) et un peu de lecture. Les embouts proposés par Sony sont en silicone. Ils sont plutôt qualitatifs et l’isolation passive qu’ils proposent est déjà bonne.

Design et contrôle

Démarrons ce test avec le design des écouteurs qui nous rappelle celui des XM5. Vous pouvez découvrir dans les photos ci-contre la superbe version Glass Blue des C710N. Le plastique de la coque est bleu et transparent, laissant apparaitre tous les éléments à l’intérieur. Notez que le boitier de charge s’accorde avec le design des écouteurs : il est ici aussi transparent. Les plus jeunes y verront une réponse à Nothing. Les moins jeunes pourraient y voir un hommage à la version « skeleton » de la Dualshock de la première PlayStation…

Les écouteurs sont formés d’une partie ronde (avec l’électronique et la batterie) où se trouve la nouvelle surface tactile qui remplace le bouton physique des C700N. Cette surface tactile permet de contrôler les écouteurs : décrocher un appel, lancer une playlist et passer à une autre chanson, activer la réduction de bruit, contrôler le volume… les interactions sont nombreuses, mais leur personnalisation est assez limitée.

Les écouteurs semblent assez volumineux, mais ils se placent bien sur l’oreille. Une légère rotation permet de caler la coque contre le pavillon de l’oreille. Il n’y a pas de renfort en silicone pour assurer le maintien. Cependant, les C710N restent bien en place, même si vous courrez. Le poids des écouteurs reste raisonnable : environ 5 grammes. Et ils sont protégés contre la pluie (certification IPx4).

Vous avez aussi dans cette partie ronde un microphone caché derrière une petite grille qui va servir aux appels et à la réduction de bruit. Un second micro, pour la réduction de bruit ici aussi, se situe dans la partie conique de l’écouteur. Cette partie de l’écouteur se termine par un système qui attache solidement les embouts. Aucun risque de les perdre.

Le boitier de charge reprend aussi le design des écouteurs : sa coque est bleue et transparente pour laisser apparaitre les éléments techniques. Le couvercle aimanté est plutôt ferme, mais pas suffisamment pour être impossible à ouvrir d’une seule main. Le fond du boitier est plat pour être facilement posé sur une table. Il y a un port USB-C à l’arrière pour la charge et un bouton pour activer l’appairage Bluetooth. À l’avant, une LED de notification informe de l’état de la batterie et de la charge des écouteurs.

Qualité audio

Abordons maintenant le sujet le plus important de ce test : l’expérience sonore. Les C710N offrent peu ou prou les mêmes qualités audio que les C700N. Et ce n’est pas surprenant : ils profitent du même transducteur de 5 mm de diamètre. Nous retrouvons donc un son qualitatif pour tous les types de contenus, typique des écouteurs de Sony. Les médiums sont généreux. Les voix sont bien restituées. Les basses sont présentes. Il manque encore des détails dans les aiguës.

Le profil par défaut manque encore de rondeur et de profondeur. Mais l’égaliseur proposé dans l’application pour smartphone permet d’améliorer considérablement le relief du son. Cet égaliseur compte cinq bandes de fréquences, de 400 Hz à 16 kHz, et propose plusieurs profils préconfigurés pour les néophytes. Ces profils sont entièrement personnalisables : une fonction qui n’est pas très courante.

Les C710N n’apportent aucune évolution en termes de codecs audio. Ils prennent toujours en charge uniquement le SBC et l’AAC inclus dans le protocole. Les propriétaires de Xperia, lesquels sont compatibles avec le LDAC, le codec HD de Sony, se sentiront certainement frustré par cette décision. En revanche, Sony apporte le DSEE au C710N. Ce codec permet d’améliorer le rendu des contenus en qualité standard. C’est déjà ça. De même, les C710N sont compatibles 360 Reality Audio. Mais les services de streaming compatibles avec ce format sont tellement rares que la fonction en devient presque inutile.

Les C710N prennent évidemment en charge la réduction de bruit active, comme les écouteurs précédents. Mais Sony a clairement fait ici un effort sur cette fonctionnalité. L’ajout d’un second microphone apporte un meilleur contrôle de la réduction de bruit. Sony ne communique pas sur l’amélioration de cette réduction active, notamment sur l’intensité sonore que les C710N sont capables d’annuler. Mais la différence est nette, même s’ils ont encore quelques difficultés avec les bruits aiguës ou de forte intensité.

Sony a également ajouté une grille de protection pour le micro situé à l’arrière de chaque écouteur. Cette grille permet de réduire le bruit du vent, notamment lors d’une conversation téléphonique. Ces conversations sont d’ailleurs de bonne qualité, même si l’ANC empêche parfois votre correspondant d’entendre toutes vos paroles. Il n’y a d’ailleurs aucune détection des conversations.

La latence des C710N est dans la bonne moyenne, ni plus ni moins. Elle est de quelques dixièmes de seconde. C’est assez pour percevoir un décalage dans les jeux, notamment ceux qui exigent de la réactivité. En revanche, cela reste suffisamment maitrisé pour la musique, les films et les séries.

Interactivité et application

Les C710N sont compatibles avec le protocole Bluetooth 5.3. Ils profitent donc d'une connexion plutôt stable avec les smartphones et plutôt économe énergie, même si vous avez la possibilité de privilégier la qualité audio plutôt que la stabilité. La distance maximale de connexion est d'environ 20 mètres quand il n'y a pas d'obstacle.

Par rapport aux C700N, les C710N gagnent considérablement en interactivité. C’est même dans ce domaine que nous notons la plus forte progression entre les deux modèles. Les C710N gagnent notamment la connexion multipoints. Vous pouvez connecter les C710N à deux appareils en même temps : passer d’une source à l’autre se fait par l’application de Sony, si la bascule ne se fait pas automatiquement.

Les C710N gagnent aussi un capteur qui leur permet de savoir s’ils sont portés. Ainsi, si vous enlevez l’un des écouteurs, la musique s’arrête. Et elle reprend quand les deux écouteurs sont portés. Les C710N conservent aussi une mise en veille automatique qui les éteint quand ils ne sont plus portés pendant un certain temps. Ces deux fonctions peuvent être désactivées dans les réglages, même si c’est déconseillé.

Les C710N profitent également d’une réduction de bruit adaptative : elle change en fonction de votre localisation géographique et de votre « état » : assis, en marche, dans un transport, etc. L’ANC adaptative est une fonction intéressante, mais elle est ici réduite à deux positions possibles : réduction active ou transparence. Il n’y a pas de position intermédiaire. Cela manque de la granularité que vous pouvez retrouver dans des XM5, par exemple.

Comme tous les écouteurs de Sony, les C710N sont accompagnés par une application pour smartphone appelée « Sound Connect ». Compatible Android et iOS, elle est plutôt élégante et très complète. Elle permet de contrôler les fonctions des écouteurs (détection du port, mise en veille, contrôle de l’ANC, profil audio, DSEE, etc.), ainsi que la source audio si vous avez connecté les C710N à deux appareils simultanément. Grâce à elle, vous pouvez personnaliser les contrôles tactiles, connecter vos écouteurs à Spotify ou Amazon, ou encore mettre à jour leur firmware.

Autonomie et recharge

Finissons ce test par l’étude de la batterie. Et même des batteries, puisque chaque écouteur en intègre une, sans oublier celle du boitier de charge. La capacité de chacune d’elles n’est pas annoncée par Sony. La marque japonaise, à l’image d’Apple par exemple, préfère communiquer sur le nombre d’heures d’écoute. Voici les chiffres annoncés par Sony :

8,5 heures avec ANC en une seule charge

en une seule charge 12 heures sans ANC en une seule charge

30 heures avec ANC en incluant le boitier de charge

40 heures sans ANC en incluant le boitier de charge

Nos mesures montrent des chiffres proches. Les écouteurs perdent un peu moins de 10 % de batteries en une heure d’écoute sans ANC et un peu moins de 15 % quand l’ANC est activé. Nous évaluons l’autonomie entre 7 heures et 8 heures environ avec ANC. La perte d’énergie n’est évidemment pas homogène entre l’écouteur « master » et l’écouteur « slave », comme toujours.

Une fois que les écouteurs ont épuisé leur énergie, il faut passer par la case recharge. Sony promet une charge plus rapide qu’avec les C700N. Selon la marque, les C710N récupèrent une heure d’autonomie après 5 minutes dans leur boitier de chargement. C’est moitié moins qu’avec leurs prédécesseurs. Nos mesures confirment cette promesse : les écouteurs acquièrent entre 10 % et 15 % de batterie en 5 minutes. Et il faut une heure pour les recharger entièrement. Notez que ces chiffres manquent de précision, car l’application ne permet pas d’afficher finement le niveau de batterie. Voici nos « mesures » intermédiaires :

40 % en 15 minutes

60 % en 30 minutes

80 % en 45 minutes

100 % en 60 minutes

Le boitier de charge, quant à lui, passe de 0 % à 100 % en une heure et demie environ, même si cela dépendra beaucoup du chargeur que vous utilisez. Nous avons effectué nos cycles de charge avec un adaptateur 60 watts et le câble fourni dans la boîte.

Alors, on achète ?

Face à une concurrence féroce, Sony démontre sa capacité à y répondre avec des produits très qualitatifs à un prix qui ne s’envole pas. Les C710N profitent de nombreuses qualités, autant techniques qu’ergonomiques. Le passage à une surface tactile est une excellente idée. L’autonomie est très bonne. Et le design de la version Glass Blue est vraiment top. Nous avons été certes un peu frustrés de ne profiter que de codecs audio standard et d’une réduction de bruit adaptative manquant de granularité. Mais à ce prix, difficile de vraiment en vouloir à Sony. Les C710N sont donc parfaitement recommandables pour un budget inférieur à 150 euros.