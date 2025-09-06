On a déjà des rendus précis du Samsung Galaxy S26 Edge, voici son nouveau design

Des visuels du Galaxy S26 Edge nous dévoilent le design du smartphone, qui prend la place du Galaxy S26+. Bloc photo, aimants, finesse, batterie, on en sait déjà beaucoup.

Les fuites concernant les Galaxy S26 se multiplient. Il y a peu, des maquettes des trois modèles de la série (S26 Pro, S26 Edge et S26 Ultra) nous révélaient le nouveau design des blocs photo et l'intégration d'aimants pour la recharge magnétique sans fil à la MagSafe. Aujourd'hui, nous avons un aperçu précis du Galaxy S26 Edge grâce à des rendus par conception assistée par ordinateur (CAO) partagés par Android Auhority, avec la collaboration du réputé OnLeaks.

C'est au dos qu'on constate le changement de design le plus important. Un large bloc photo occupe toute la largeur du smartphone, d'une manière similaire à ce que va proposer Apple avec ses iPhone 17 Pro. L'appareil ne dispose pourtant que de deux optiques, comme pour le Galaxy S25 Edge. Celles-ci ne sont pas particulièrement grandes non plus. Mais Samsung va tirer profit de cet espace pour y glisser des composants.

Un Galaxy S26 Edge plus fin, mais avec une batterie plus généreuse

En façade, le S26 Edge évolue très peu. On retrouve un poinçon central pour la caméra selfie et de fines bordures autour de l'écran AMOLED 6,7 pouces 120 Hz, qui est plat. Les tranches sont plates et les coins arrondis. Il devrait mesurer environ 158,4 x 75,7 x 5,5 mm (10,8 mm au niveau du bloc photo). Il serait donc encore plus fin que son prédécesseur et ses 5,8 mm d'épaisseur.

La source confirme également que le Galaxy S26 Edge sera bien compatible Qi2 à 100 %, avec des aimants intégrés pour bénéficier de la recharge magnétique. Cette fonction permet de mieux aligner le mobile sur la station de charge sans fil et d'aimanter des accessoires au dos, comme une batterie externe ou un porte-cartes.

Malgré sa finesse, le S26 Edge devrait voir la capacité de sa batterie passer de 3 900 à 4 200 mAh, se traduisant on l'espère par une hausse de l'autonomie. Rappelons que ce modèle remplace le Galaxy S26+, qui est supprimé par Samsung. Il s'agissait de la version qui se vendait le moins, et de loin.