Surprise ! Le Samsung Galaxy S26+ est réel, voici à quoi va ressembler son design et sa fiche technique

C'est désormais (presque) certain : Samsung a décidé de se débarasser de sa gamme Edge pour ressuciter le gamme Plus. C'est en tout cas ce que suggèrent les récents rendus 3D publiés aujourd'hui, montrant le Galaxy S26+ dans toute sa splendeur. En prime, nous avons même eu droit à quelques informations concernant sa fiche technique.

Quelle journée pour les affionados de Galaxy S ! Aujourd'hui, plusieurs fuites de grande importance concernant les futurs flagships de Samsung ont fait surface. Nous vous rapportions un peu plus tôt que le constructeur aurait finalement décidé d'avancer la date de présentation des smartphones à la fin janvier 2026. Que ce soit lié ou non, les leakers en ont profité pour révéler une autre information de taille.

Début septembre, le Galaxy S26 Edge dévoilait son design pour le moins surprenant dans des rendus 3D non officiels. En parralèle, plusieurs informations concernant sa fiche technique ont fuité, ne laissant que peu de doute sur son existence – et sur le fait qu'il viendrait définitivement remplacer le modèle Plus. Finalement, il semblerait que ce soit exactement l'inverse qui va se passer. En effet, le Galaxy S26+ serait bel et bien et vivant.

Voici le design et la fiche technique du Galaxy S26+

Comme à l'accoutumée, c'est au leaker OnLeaks que l'on doit ces premiers rendus du Galaxy S26+. Que ceux qui n'ont pas apprécié le design du Galaxy S26 Edge se rassurent : Samsung a cette fois choisi la voie de la prudence. Le module photo y est beaucoup plus discret (et, disons-le, classique). Comme pour le reste des modèles, les angles sont très arrondis, uniformisant ainsi le design au travers de la gamme. À l'avant, un poinçon central abrite le capteur selfie.

En parlant de la partie photo, les détails techniques de celle-ci ont également fuité. On retrouvera ainsi un capteur principal de 50 MP primary camera, un capteur ultra-large de 12MP et un capteur telephoto de 12MP telephotoo. À l'avant, le capteur photo sera de 12 MP. Autre détail intéressant, comme le modèle Ultra, le Galaxy S26+ aurait lui aussi droit à une batterie plus conséquente. Les fuites annoncent désormais une batterie de 4 900 mAh. Reste à savoir si le modèle Edge sera toujours de la partie ou non.