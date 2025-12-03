Pourquoi Samsung aurait raison d’utiliser l’Exynos 2600 dans le Galaxy S26 ?

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Samsung confirme l’arrivée de son prochain processeur haut de gamme, l’Exynos 2600. Celui-ci devrait être intégré à certaines versions des Galaxy S26, notamment celles destinées au marché européen. Samsung promet que le composant marquera le renouveau des Exynos, corrigeant certaines erreurs du passé. Mais est-ce une si mauvaise idée que ça ?

Les dernières générations de Galaxy S de Samsung sont animées par des processeurs signés Qualcomm. Snapdragon 8 Gen 2 pour le Galaxy S23. Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy S24. Snapdragon 8 Elite pour le Galaxy S25. Ils ont remplacé les SoC de Samsung, les célèbres et mal-aimés Exynos, souvent décriés pour leurs performances brutes en dessous des modèles équivalents chez Qualcomm, pour une surchauffe qui n’est pas forcément mieux gérée. Le dernier Galaxy S haut de gamme sous Exynos en date est le Galaxy S22, équipé de l’Exynos 2200. Et les critiques n’étaient pas tendres avec lui.

Lire aussi – Le Samsung Galaxy S26 déçoit déjà ? Une fuite compare ses caractéristiques avec le S25, c’est le jeu des 7 différences

Quatre ans plus tard, Samsung s’apprête cependant à redonner sa chance à un processeur maison, boudant ainsi le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sorti en septembre. Selon les différentes rumeurs récentes, il s’agirait de l’Exynos 2600. Les premières fuites à son sujet sont plutôt positives. Fin octobre, nous avons relayé le passage du composant dans la base de données de Geekbench, révélant de belles performances. Mais le public reste sceptique quant à la capacité du SoC à délivrer l’expérience attendue dans un smartphone haut de gamme.

Samsung confirme l'existence de l'Exynos 2600

Pour répondre à ces inquiétudes, Samsung a publié une courte vidéo sur YouTube (que vous pouvez retrouver en fin de cet article). Elle dure une trentaine de secondes. Et elle ne révèle aucune information. Elle confirme tout de même l’identité du SoC : Exynos 2600. Dans ce document, Samsung se veut rassurant : le composant ne suivra pas les traces de l’Exynos 2200. Pour « exprimer l’exceptionnel », il n'y aura aucun compromis, assène Samsung. Une bien belle promesse. La vidéo s’ouvre sur ces mots : « en silence, nous avons écouté ». Comprenez que la firme a pris en compte toutes les critiques.

Sans vraiment le faire, Samsung confirme donc l’intégration de l’Exynos 2600 dans ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S26, dont l’officialisation est attendue en janvier 2026. Mais, il n’est pas certain qu’il équipera toutes les versions. Par exemple, le S26 Ultra pourrait faire exception et profiterait du Snapdragon 8 Elite Gen 5. De même, cela ne concernerait pas forcément toutes les déclinaisons locales. La Chine et les États-Unis ont souvent été privés des versions Exynos des Galaxy S. L’Europe, en revanche, n’y échappe jamais. Et cela sera encore le cas en 2026.

L'Exynos 2600 sera peut-être moins puissant, mais il a d'autres atouts

Mais est-ce une mauvaise nouvelle ? Oui et non. Oui, parce que les performances risquent d’être moins élevées que celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Et pas uniquement sur la puissance de calcul pure, mais aussi sur la gestion des graphismes, la prise en charge des modèles d’IA générative, ou même la connexion au réseau 5G ou à un réseau WiFi. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipe déjà certains concurrents très sérieux : le tout récent Realme GT 8 Pro, le OnePlus 15 lancé en octobre, le très intéressant Poco F8 Ultra et les Xiaomi 17 Pro et Pro Max. Sans l’argument technique, Samsung va devoir trouver d’autres atouts pour convaincre.

Et nous en voyons deux. D’abord, l’endurance. Les Exynos ne sont pas plus puissants que leurs homologues chez Qualcomm, mais la plupart sont plus économes en énergie. Cela veut dire que l’autonomie est plus importante. Et c’est une priorité pour tous les utilisateurs, qu’ils soient photographes, influenceurs ou gamers. Alors que la puissance et la stabilité sont des notions qui n’intéressent pas tout le monde.

Et si l'Exynos 2600 permettait au Galaxy S26 d'être moins cher ?

Seconde astuce, le prix. Le chipset fait partie des composants les plus chers d’un téléphone, voire le plus cher. Dans sa catégorie, le prix du Snapdragon 8 Elite Gen 5 est élevé. Opter pour un SoC développé en interne est potentiellement un pari pour réduire les coûts. Et donc de baisser le prix des Galaxy S26, ou d’éviter l’inflation si une baisse n’est pas possible. Le prix est une priorité pour Samsung, car Apple a fortement progressé au niveau mondial grâce à l’iPhone 17 et son tarif plus agressif.

Nombreux sont ceux qui estiment que le retour de l’Exynos dans les modèles haut de gamme de Samsung n’est pas une bonne nouvelle. Mais cela pourrait être tout l’inverse. Et pour l’usage quotidien. Et pour le portefeuille. Nous préférons de voir avant de condamner.