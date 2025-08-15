Gagnez de la place sur votre Samsung Galaxy en supprimant ces 5 applis inutiles

Certaines applications préinstallées sur votre smartphone sont inutiles : vous ne vous en servez pas, elles utilisent de l'espace de stockage et de la batterie pour rien. Découvrez comment supprimer facilement ces 5 bloatwares de votre Samsung Galaxy.

Les bloatwares sont des applications préinstallées sur les smartphones par leur constructeur – ou votre opérateur si vous achetez votre mobile chez lui. Bien souvent inutiles pour la plupart des utilisateurs, elles envahissent nos appareils et prennent de l’espace et des ressources pour rien.

La plupart du temps, elles sont impossibles à désinstaller, faisant partie intégrante de l’OS du smartphone. Pour lutter contre, Google avait même doté Android 14 d’une nouvelle fonctionnalité l’an dernier afin de mettre les bloatwares en « état d’arrêt ». Mais parfois, elles peuvent être supprimées, et c’est le cas de certains bloatwares des Samsung Galaxy. Voici une liste de 5 applications inutiles – pour la plupart des gens – et comment les désinstaller facilement de votre téléphone.

5 bloatwares à supprimer facilement de votre Samsung Galaxy

Les Galaxy sont livrés avec de nombreuses applications natives. Si certaines peuvent s’avérer utiles au quotidien comme Samsung Health pour vos données de santé ou Wear qui lie votre smartphone avec votre montre connectée, d’autres peuvent être considérées comme des bloatwares. Et si vous ne comptez jamais les utiliser : pourquoi les conserver ? Il existe plusieurs avantages à les désinstaller : libérer de l’espace, réduire l’activité en arrière-plan, économiser de la mémoire et préserver votre batterie. Pour les supprimer, rien de plus simple : maintenez votre doigt sur l’icône de l’appli dans le tiroir d’applications, puis sélectionnez Désinstaller. Autrement, vous pouvez aussi vous rendre dans les Paramètres de votre smartphone, puis dans Applications, sélectionner l’application et la désinstaller depuis sa page d’infos. Si jamais vous réalisez qu’une de ces applis vous manque, vous pourrez toujours la réinstaller en allant la rechercher dans le Galaxy Store.

D’après nos confrères de Pocket-lint, voici les 5 applications préinstallées que vous pourriez supprimer de vos Galaxy :

Samsung Shop vous permet d’acheter des produits Samsung, mais les mêmes fonctionnalités sont disponibles sur le site web de Samsung.

vous permet d’acheter des produits Samsung, mais les mêmes fonctionnalités sont disponibles sur le site web de Samsung. Samsung Kids est inutile si vous n’avez pas d’enfant. Vous devrez peut-être passer par les Paramètres pour la supprimer.

est inutile si vous n’avez pas d’enfant. Vous devrez peut-être passer par les Paramètres pour la supprimer. Gaming Hub peut être pratique si vous jouez sur mobile. Autrement, il n’y a pas d’intérêt à passer par ce hub qui vous permet de lancer les jeux installés sur votre appareil ou d’y jouer sans les télécharger.

peut être pratique si vous jouez sur mobile. Autrement, il n’y a pas d’intérêt à passer par ce hub qui vous permet de lancer les jeux installés sur votre appareil ou d’y jouer sans les télécharger. Samsung TV Plus est un service de streaming gratuit proposant plus de 200 chaînes TV en direct. Il est sûrement peu intéressant si vous êtes déjà abonné à Netflix ou Prime Video par exemple.

Plus est un service de streaming gratuit proposant plus de 200 chaînes TV en direct. Il est sûrement peu intéressant si vous êtes déjà abonné à Netflix ou Prime Video par exemple. Global Goals promeut le développement durable en vous permettant de faire des dons ou de regarder des pubs aux revenus reversés à des œuvres caritatives. L’auteur de la liste loue la bonne intention, mais préfère soutenir des associations directement. En revanche, il vous encourage à y jeter un œil pour découvrir les causes mises en avant.

Évidemment, ces applications ne seront pas forcément des bloatwares pour vous. Tout dépend de l’usage que vous en faites.