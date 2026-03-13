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Amazon lance Prime Video Ultra : il faudra payer plus cher pour supprimer la pub et avoir la 4K

Un abonnement à Amazon Prime Video Ultra va devenir obligatoire pour débloquer la qualité 4K et supprimer la publicité. L'offre Prime Video incluse par défaut dans Amazon Prime va encore perdre en intérêt.

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Crédits : 123RF

Nouveau coup dur pour les utilisateurs d'Amazon Prime Video. Depuis deux ans, il faut déjà payer un petit supplément de 1,99 € par mois pour visionner les contenus de la plateforme de streaming sans publicité. Désormais, le service va encore plus limiter l'offre de base, incluse avec l'abonnement à Amazon Prime. Pour profiter des films et séries sans pub et en 4K, il faudra souscrire à la nouvelle formule Prime Video Ultra, qui coûte plus cher que le supplément actuel.

Prime Video Ultra sera lancé aux États-Unis le 10 avril 2026 au prix de 4,99 USD par mois, ou 45,99 USD par an (soit une réduction de 23 % par rapport au tarif mensuel). Il est extrêmement probable que la France soit également concernée dans les prochains mois. On imagine que chez nous, l'abonnement coûtera 4,99 € mensuels. Évidemment, il s'agit toujours d'une option à souscrire en plus du coût d'Amazon Prime.

La 4K UHD sans payer, c'est terminé

Outre la forte hausse de prix pour se débarrasser des publicités, c'est peut-être le retrait de la 4K UHD dans l'offre de base qui est le plus choquant. Si certains utilisateurs peuvent accepter d'être interrompus de temps en temps par de la pub pendant leur visionnage, l'absence de la 4K peut devenir très problématique pour ceux qui regardent Prime Video sur un téléviseur. Clairement, comme les plateformes de SVOD concurrentes, Amazon veut pousser les consommateurs à passer à la caisse pour conserver la meilleure expérience d'image.

Pour justifier Prime Video Ultra, Amazon ajoute quelques avantages pour faire bonne figure. Les téléchargements pour visionnage hors ligne passent de 25 à 50 avec Prime Video classique et montent à 100 avec Prime Video Ultra. On obtient aussi 4 flux en simultané avec Prime Video et 5 avec Prime Video Ultra, contre 3 auparavant. Pas sûr que cela aide à faire passer la pilule. L'audio Dolby Atmos est quant à lui réservé aux seuls comptes Ultra.

Seule bonne nouvelle, le service devient compatible avec la technologie Dolby Vision (avec ou sans Ultra) alors qu'il ne prenait en charge que le HDR10+ jusqu'ici.

 


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