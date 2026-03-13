Galaxy Z Flip 8 : même batterie, meilleure autonomie ?

Le Galaxy Z Flip 8 devrait être équipé d'une batterie dont la capacité est égale à celle du Z Flip 7. Mais on peut tout de même espérer une hausse de l'autonomie.

L'autonomie n'a jamais vraiment été un point fort des smartphones de la famille des Galaxy Z Flip. Après plusieurs générations décevantes de ce point de vue, Samsung a rectifié le tir en augmentant la capacité de la batterie de ses deux derniers modèles de mobiles à écran pliable au format clapet. Il est assez rare que le constructeur améliore la batterie d'un tel produit deux années de suite, preuve que Samsung était bien conscient de la faiblesse de ses appareils en la matière.

Peut-on espérer que le prochain Galaxy Z Flip 8 fasse encore mieux ? La réponse est non, si l'on en croit les informations de Galaxy Club. Le smartphone embarquerait deux batteries (EB-BF776 et EB-BF777) dont les capacités nominales respectives sont de 1 150 mAh et 3 024 mAh, soit une capacité totale de 4 174 mAh. Samsung devrait ainsi annoncer une capacité de batterie typique de 4 300 mAh, comme pour le Galaxy Z Flip 7.

Un Galaxy Z Flip 8 plus léger, mais une batterie qui ne bouge pas ?

Avec une batterie dont la capacité n'évolue pas, on peut craindre que l'autonomie du Galaxy Z Flip 8 stagne par rapport à celle de son prédécesseur. Mais il existe tout de même des motifs d'espoir de voir arriver sur le marché un smartphone un peu plus endurant. Samsung devrait pouvoir réduire la consommation énergétique de l'appareil grâce à l'intégration d'une puce plus efficace, qu'il s'agisse de l'Exynos 2600 maison ou du Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm. Les premiers tests du Galaxy S26 Ultra semblent par exemple indiquer qu'il offre une meilleure autonomie que le Galaxy S25 Ultra, malgré une capacité de batterie identique.

La sortie du Galaxy Z Flip 8 est attendue pour cet été 2026. Samsung pourrait réussir à réduire sensiblement le poids de son mobile pliable, le Galaxy Z Flip 8 ne pesant que 150 grammes au lieu des 188 grammes du Z Flip 7. Si cela se vérifie, on pourra lui pardonner de ne pas intégrer une batterie plus ambitieuse. Il ne devrait par contre pas y avoir d'amélioration matérielle majeure au niveau des capteurs photo de ce Z Flip 8.