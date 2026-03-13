Shark PowerDetect Clean & Empty : le puissant aspirateur balai est à prix sacrifié avec 2 offres cumulables !

Les aspirateurs sans fil réellement puissants sont rares et généralement hors de prix. Mais grâce aux promotions, certains modèles deviennent plus accessibles. C’est le cas du Shark PowerDetect Clean & Empty qui passe de 549,99 € à seulement 319,99 € grâce au cumul de l’offre en cours avec le code PASHARK10. C’est un prix sacrifié pour ce modèle fourni avec une base de vidage automatique !

Shark PowerDetect Clean

Vous cherchez un aspirateur balai sans fil qui ne manque pas de souffle ? Le Shark PowerDetect Clean & Empty est un modèle puissant qui est à la fois compact et endurant. Normalement en vente à 549,99 €, vous pouvez actuellement vous l’offrir à seulement 399,99 € sur le site officiel de la marque. Mais ça n’est pas son prix final !

En renseignant le code promo PASHARK10 dans votre panier, vous pouvez l’obtenir à seulement 319,99 €. Cela représente une baisse de prix totale de 230 euros. C’est un excellent prix pour un aspirateur avec de telles caractéristiques ! En plus, la livraison est gratuite et et vous disposez de 30 jours pour retourner gratuitement l’appareil si finalement vous changez d’avis. C’est le bon moment pour craquer !

Shark PowerDetect Clean & Empty : offrez-vous cet excellent aspirateur balai à petit prix !

Le Shark PowerDetect Clean & Empty est un aspirateur-balai haut de gamme qui embarque une multitude d’innovations qui vous simplifient le ménage, à commencer par sa base de vidage automatique de la poussière qui vous facilite la vie au quotidien. Elle peut contenir jusqu’à un mois et demi de saletés.

Ce modèle est équipé d’une tête DuoClean Detect à double rouleaux qui se montre particulièrement efficace pour réussir à capter ma moindre poussière. En plus, avec son système anti-emmêlement, les cheveux et poils ne peuvent plus s’enrouler autour des brosses. Ils sont immédiatement évacués dans le bac collecteur.

Le Shark PowerDetect Clean & Empty est aussi un modèle intelligent grâce à une multitude de capteurs qui lui permettent de reconnaitre le niveau de saleté, les types de surfaces aspirées, les zones proches de bords mais aussi si vous aspirez en marche avant ou en marche arrière. Avec toutes ces informations, il peut adapter automatiquement l’aspiration pour obtenir un résultat impeccable tout en maximisant l’autonomie.

C’est aussi un modèle très polyvalent puisqu’il est équipé d’un manche pliable qui vous permet de pouvoir aspirer sous les meubles beaucoup plus facilement. Et si besoin, vous pouvez aussi le transformer rapidement en aspirateur à main pour aspirer votre mobilier, votre escalier ou dans votre voiture par exemple.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Life Is Strange Reunion : tout ce que l’on sait sur le retour tant attendu d’une licence culte

Life Is Strange Reunion n’est peut-être pas LE jeu vidéo le plus attendu de 2026, et pourtant, de nombreux fans ont marqué sa date de sortie d’une pierre blanche. Une…

La Samsung Galaxy Watch Ultra 2 serait compatible 5G, comme l’Apple Watch Ultra 3

Comme Apple l’a réalisé avec sa Watch Ultra 3, Samsung devrait intégrer le support de la 5G à sa Galaxy Watch Ultra 2, dont le prédécesseur était seulement compatible 4G….

L’immense bloc photo de l’Oppo Find X9 Ultra fuite en images

Nous avons un premier aperçu de l’énorme bloc photo de l’Oppo Find X9 Ultra, qui devrait devenir l’un des meilleurs photophones du marché. Au début du mois de mars, Oppo…

L’écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra fait mal à la tête des utilisateurs

De nombreux utilisateurs se plaignent de fatigue oculaire et de maux de tête avec le nouvel écran Privacy Display du Samsung Galaxy S26 Ultra. La grande nouveauté introduite par Samsung…

Amazon lance Prime Video Ultra : il faudra payer plus cher pour supprimer la pub et avoir la 4K

Un abonnement à Amazon Prime Video Ultra va devenir obligatoire pour débloquer la qualité 4K et supprimer la publicité. L’offre Prime Video incluse par défaut dans Amazon Prime va encore…

Windows 11 : comment protéger son PC des mises à jour ratées de Microsoft ? Voici 3 techniques à connaître absolument

Chaque mois, Windows 11 reçoit des mises à jour essentielles pour corriger des failles de sécurité, améliorer sa stabilité ou introduire de nouvelles fonctionnalités. Seulement, ces patchs s’accompagnent aussi régulièrement…

Test Samsung Galaxy S26 Ultra : l’écran anti-espion est-il suffisant pour dépenser autant ?

Face à l’iPhone 17 Pro Max et au Xiaomi 17 Ultra, le Galaxy S26 Ultra est la nouvelle arme de Samsung sur le segment ultra haut de gamme. Profitant d’une…

Galaxy S26 et S26 Ultra : Samsung démarre fort avec une pluie de réductions

Les nouveaux Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont enfin disponibles sur le marché. Après une période de précommande riche en offres, Samsung rempile avec une nouvelle salve de promotions….

Gmail peut désormais organiser vos réunions de groupe tout seul grâce à l’IA Gemini

Organiser une réunion avec plusieurs personnes peut vite devenir compliqué. Les échanges d’e-mails pour trouver un créneau prennent souvent du temps. Google veut désormais simplifier cette étape grâce à l’IA…

Voici pourquoi la NASA ne peut pas encore chiffrer les risques de la mission Artemis 2

La NASA prépare la mission Artemis 2, qui doit envoyer quatre astronautes autour de la Lune. Comme toute mission habitée, ce vol comporte des risques importants. Pourtant, l’agence spatiale explique…