Shark PowerDetect Clean & Empty : le puissant aspirateur balai est à prix sacrifié avec 2 offres cumulables !

Les aspirateurs sans fil réellement puissants sont rares et généralement hors de prix. Mais grâce aux promotions, certains modèles deviennent plus accessibles. C’est le cas du Shark PowerDetect Clean & Empty qui passe de 549,99 € à seulement 319,99 € grâce au cumul de l’offre en cours avec le code PASHARK10. C’est un prix sacrifié pour ce modèle fourni avec une base de vidage automatique !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un aspirateur balai sans fil qui ne manque pas de souffle ? Le Shark PowerDetect Clean & Empty est un modèle puissant qui est à la fois compact et endurant. Normalement en vente à 549,99 €, vous pouvez actuellement vous l’offrir à seulement 399,99 € sur le site officiel de la marque. Mais ça n’est pas son prix final !

En renseignant le code promo PASHARK10 dans votre panier, vous pouvez l’obtenir à seulement 319,99 €. Cela représente une baisse de prix totale de 230 euros. C’est un excellent prix pour un aspirateur avec de telles caractéristiques ! En plus, la livraison est gratuite et et vous disposez de 30 jours pour retourner gratuitement l’appareil si finalement vous changez d’avis. C’est le bon moment pour craquer !

Shark PowerDetect Clean & Empty : offrez-vous cet excellent aspirateur balai à petit prix !

Le Shark PowerDetect Clean & Empty est un aspirateur-balai haut de gamme qui embarque une multitude d’innovations qui vous simplifient le ménage, à commencer par sa base de vidage automatique de la poussière qui vous facilite la vie au quotidien. Elle peut contenir jusqu’à un mois et demi de saletés.

Ce modèle est équipé d’une tête DuoClean Detect à double rouleaux qui se montre particulièrement efficace pour réussir à capter ma moindre poussière. En plus, avec son système anti-emmêlement, les cheveux et poils ne peuvent plus s’enrouler autour des brosses. Ils sont immédiatement évacués dans le bac collecteur.

Le Shark PowerDetect Clean & Empty est aussi un modèle intelligent grâce à une multitude de capteurs qui lui permettent de reconnaitre le niveau de saleté, les types de surfaces aspirées, les zones proches de bords mais aussi si vous aspirez en marche avant ou en marche arrière. Avec toutes ces informations, il peut adapter automatiquement l’aspiration pour obtenir un résultat impeccable tout en maximisant l’autonomie.

C’est aussi un modèle très polyvalent puisqu’il est équipé d’un manche pliable qui vous permet de pouvoir aspirer sous les meubles beaucoup plus facilement. Et si besoin, vous pouvez aussi le transformer rapidement en aspirateur à main pour aspirer votre mobilier, votre escalier ou dans votre voiture par exemple.