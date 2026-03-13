Gmail peut désormais organiser vos réunions de groupe tout seul grâce à l’IA Gemini

Organiser une réunion avec plusieurs personnes peut vite devenir compliqué. Les échanges d’e-mails pour trouver un créneau prennent souvent du temps. Google veut désormais simplifier cette étape grâce à l’IA Gemini intégrée à Gmail.

Depuis plusieurs mois, Google multiplie les fonctionnalités d’intelligence artificielle dans Gmail. Certaines servent à rédiger plus facilement des messages, tandis que d’autres analysent les conversations pour proposer des réponses rapides. La plateforme intègre aussi des outils capables de résumer des échanges ou de vérifier automatiquement le ton et la grammaire d’un e-mail avant son envoi.

Cette stratégie vise à transformer Gmail en véritable assistant capable d’automatiser certaines tâches répétitives. Après l’aide à la rédaction ou les suggestions de réponses, Google s’attaque désormais à une autre tâche souvent longue, l’organisation de réunions. Trouver un créneau commun entre plusieurs personnes peut générer de nombreux échanges d’e-mails avant d’aboutir à une date définitive.

Sur le même sujet – Les recherches Google analysent nos données Gmail et Google Photos pour des résultats personnalisés.

Gmail peut maintenant proposer un créneau pour vos réunions grâce à l’IA Gemini

Google annonce l’extension de la fonction “Help me schedule” (aidez-moi à planifier) dans Gmail afin de faciliter l’organisation de réunions avec plusieurs participants. Jusqu’à présent, cet outil basé sur Gemini ne permettait d’organiser que des rendez-vous entre deux personnes. La nouvelle version peut désormais analyser la disponibilité de plusieurs invités directement depuis un e-mail. Comme l’explique la firme, la fonction apparaît dans la fenêtre de rédaction lorsque Gmail détecte qu’un utilisateur tente de fixer un rendez-vous. L’IA récupère automatiquement la liste des participants présents dans le fil de discussion. Si l’utilisateur a accès au calendrier de ses collègues, Gemini analyse leurs horaires de travail et leurs événements déjà programmés. Elle peut ensuite proposer plusieurs créneaux possibles.

Les destinataires peuvent ensuite choisir l’horaire qui leur convient le mieux. Une fois la sélection faite, une invitation Google Calendar est automatiquement envoyée à tous les participants, y compris aux invités externes. L’utilisateur garde toutefois la possibilité de modifier la liste des invités avant l’envoi des propositions. Cette nouvelle fonction est actuellement en cours de déploiement progressif. Google indique que la mise à jour a commencé à apparaître fin février pour certains environnements professionnels. Elle doit être étendue progressivement à partir de la mi-mars. Pour le moment, l’outil reste réservé à certaines offres Google Workspace, notamment les versions Business et Enterprise ainsi que certaines options éducatives.