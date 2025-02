Oppo vient d’officialiser l’arrivée en Europe des Reno 13, ses nouveaux smartphones milieu de gamme. Ils proposent un joli design, une fiche technique équilibrée, une grosse batterie et un équipement photo qui ne manque pas d’attrait. Calibrés pour bousculer les Galaxy A de Samsung, ils sont vendus entre 329 euros et 799 euros. Les voici en détail.

Le retour d’Oppo en France est une double bonne nouvelle. D’abord parce que les produits sont plutôt bons. Nous en voulons pour preuve le Reno 12 Pro et le Find X8 Pro que nous avons testés en 2024. Ils ont tous deux reçu d’excellentes notes. Ensuite parce que cela bouscule toujours l’ordre établi sur le marché français. Un marché où Apple et Samsung ne laissent que peu de place à une concurrence pourtant très agressive.

Aujourd’hui, Oppo a présenté plusieurs smartphones qui montrent que les alternatives à Samsung et Apple sont crédibles : il s’agit de la série « Reno 13 » que la marque a officialisée en Chine entre novembre 2024 et janvier 2025. Cette série est composée de trois modèles : le Reno 13 Pro, le Reno 13 et le Reno 13 F, ce dernier se déclinant aussi en version « FS » avec pour seule différence la quantité de RAM et de stockage. Les prix des Reno 13 s’échelonnent de 329 euros à 799 euros. Voici les prix de chaque modèle avec la configuration :

Reno 13 Pro : 799,90 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Reno 13 : 599,90 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Reno 13 FS : 399,90 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Reno 13 F : 329,90 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Les fiches techniques des Reno 13 sont complètes et équilibrées

Cette série couvre donc de nombreux segments de marché. Elle va concurrencer aussi bien les Galaxy A que le Galaxy S24 FE de Samsung, le Magic7 Lite et les Honor 200 et 200 Pro, les Moto G et Edge de Motorola, les Redmi et les Poco de Xiaomi ou encore la gamme GT de Realme, sans oublier les tout récents Pixel 9a et iPhone 16e de Google et Apple, respectivement. Voilà qui ne va pas être simple. Oppo promet cependant une expérience équilibrée sur tous ses smartphones. Voici les principaux éléments de chaque fiche technique :

Reno 13 Pro

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz HDR10+ de 6,83 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 8350

12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Batterie 5800 mAh , compatible charge rapide 80 watts

, compatible charge rapide 80 watts Capteur photo principal Sony 50 MP avec stabilisation optique

avec stabilisation optique Capteur photo ultra grand-angle Omnivision 8 MP

Capteur photo téléobjectif Samsung 50 MP avec stabilisation optique et zoom 3,5x

Capteur selfie 50MP avec autofocus

avec autofocus Double haut-parleur, compatible aptX, LDAC et LHDC

Compatible WIFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, GPS, NFC, infrarouge et USB 2.0

Coque en verre Corning Gorilla 7i (avant) ou Panda Glass (arrière) et en aluminium

Certification IP69 contre l’eau et la poussière

contre l’eau et la poussière Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Poids 195 grammes

Reno 13

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz HDR10+ de 6,59 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 8350

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 5600 mAh , compatible charge rapide 80 watts

, compatible charge rapide 80 watts Capteur photo principal Sony 50 MP avec stabilisation optique

avec stabilisation optique Capteur photo ultra grand-angle Omnivision 8 MP

Capteur Omnivision 2MP pour le calcul des profondeurs

Capteur selfie 50MP avec autofocus

avec autofocus Double haut-parleur, compatible aptX, LDAC et LHDC

Compatible WIFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, GPS, NFC, infrarouge et USB 2.0

Coque en verre Corning Gorilla 7i (avant) ou Panda Glass (arrière) et en aluminium

Certification IP69 contre l’eau et la poussière

contre l’eau et la poussière Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Poids 181 grammes

Reno 13 F / FS

Écran AMOLED Full HD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage avec extension par microSD

Batterie 5800 mAh , compatible charge rapide 45 watts

, compatible charge rapide 45 watts Capteur photo principal Omnivision 50 MP avec stabilisation optique

Capteur photo ultra grand-angle Omnivision 8 MP à focale fixe

Capteur Omnivision 2 MP pour le calcul des profondeurs

Capteur selfie 32MP avec focale fixe

avec focale fixe Double haut-parleur, compatible aptX, LDAC et LHDC

Compatible WIFi 6, Bluetooth 5.1, 5G, GPS, NFC et USB 2.0

Coque et cadre en polymère, protection d’écran en verre Dragontrail Star2

Certification IP69 contre l’eau et la poussière et MIL-STD-810H

contre l’eau et la poussière et Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Poids 192 grammes

Parmi les grandes différences à noter entre le Reno 13 et le Reno 13 Pro, il y a l’écran, la RAM, le stockage, la batterie et le troisième module photo : le Reno 13 Pro profite d’une dalle plus grande, de deux fois plus de stockage et de 50 % de RAM en plus, d’une capacité plus généreuse et d’un téléobjectif. Voilà de quoi justifier, en partie, les 200 euros supplémentaires. Les concessions sur le Reno 13 F / FS concernent principalement la photo (selfie et principal), ainsi que les matériaux du cadre et de la coque, avec cependant une petite surprise : une certification militaire de durabilité. Notez aussi l’extension du stockage interne par microSD, qui sera extrêmement pratique pour ceux qui choisissent la version à 329 euros.

Oppo promet 5 ans de mise à jour d'Android sur les Reno

Tous les smartphones bénéficient d’Android 15 et de la dernière version de ColorOS, estampillée 15.0. Celle-ci intègre les dernières applications alimentées à l’intelligence artificielle. Cela inclut bien évidemment la production de texte automatisée (transcription, traduction et résumé), ainsi que la retouche d’image générative. La plupart de ces outils fonctionnent depuis le cloud. Côté mise à jour, Oppo promet 5 ans de mise à jour d’Android et 6 ans de patch de sécurité. C'est une très bonne nouvelle.

Les Reno 13 et 13 Pro seront disponibles à partir du 7 mars 2025, tandis que les Reno 13 F et 13 FS arriveront en boutique le 14 mars 2025. Durant les premières semaines de commercialisation, ils bénéficient de plusieurs offres de lancement combinant une remise immédiate comprise entre 30 et 150 euros selon le modèle choisi et un accessoire offert (chargeur SuperVOOC ou écouteurs Enco Buds2 Pro). Notez que les offres diffèrent entre le site d’Oppo et les distributeurs partenaires (Boulanger, Fnac Darty, etc.). Rendez-vous sur Phonandroid dans les prochaines semaines pour les tests complets de ces téléphones.