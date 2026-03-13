Cette option à plus de 5 000 euros sur la SU7 Ultra ne servait à rien, Xiaomi va la corriger

Xiaomi fait face à une polémique autour de sa berline électrique SU7 Ultra. Un capot en fibre de carbone facturé plus de 5 000 euros promettait d’améliorer le refroidissement. Problème, ses grandes aérations se sont révélées totalement inutiles.

capot su7 ultra

Avec la SU7, Xiaomi s’est lancé sur le marché très compétitif de la voiture électrique. La berline du constructeur chinois a rapidement attiré l’attention grâce à ses performances et à ses ambitions face aux modèles occidentaux. Le constructeur ne cache pas sa volonté de rivaliser avec des références comme Tesla ou Porsche dans le segment des véhicules électriques performants.

La marque a ensuite présenté une version encore plus extrême baptisée SU7 Ultra. Cette déclinaison sportive se distingue par une puissance impressionnante et des performances dignes d’une supercar. La voiture a même marqué les esprits en devenant le véhicule électrique de série le plus rapide sur le circuit du Nürburgring. Avec un temps de 7 minutes et 4 secondes, la berline a battu le précédent record détenu par la Porsche Taycan Turbo GT.

Le capot en fibre de carbone de la Xiaomi SU7 Ultra possédait des aérations… qui ne laissaient pas passer l’air

Malgré ces performances impressionnantes, un détail technique a récemment déclenché une polémique. Certains propriétaires de SU7 Ultra ont découvert que le capot en fibre de carbone optionnel, vendu plus de 5 000 euros, ne fonctionnait pas comme annoncé. Les grandes ouvertures visibles sur le capot étaient censées améliorer le refroidissement et l’aérodynamique. En réalité, elles ne laissaient tout simplement pas passer l’air.

Selon le média chinois IT Home, plusieurs propriétaires ont engagé des poursuites après avoir découvert que ces aérations étaient en réalité purement décoratives. Certains ont même demandé le remboursement complet du véhicule, estimant que la promesse marketing n’avait pas été respectée. L’affaire a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires en Chine, avec des décisions différentes selon les tribunaux.

Face à la polémique, Xiaomi a finalement annoncé une solution technique. La marque va proposer une mise à niveau gratuite du capot pour les propriétaires concernés. L’intervention consiste à ajouter des volets électroniques capables de s’ouvrir et se fermer afin de laisser circuler l’air à travers les conduits. Cette modification permettrait d’améliorer le refroidissement et l’appui aérodynamique à haute vitesse. L’opération peut être programmée directement depuis l’application de la marque et nécessite environ trois heures d’intervention en atelier.


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