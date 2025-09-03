Oppo lance les Reno 14 et Reno 14 F en France, voici leurs prix

Un mois après leur officialisation en Chine, plusieurs Reno 14 d’Oppo arrivent en France. Deux modèles sont concernés : le Reno 14 et le Reno 14 F. Pas de version Pro encore sur cette génération, mais deux propositions milieu de gamme très complète pour un prix qui reste accessible. En voici tous les détails.

En février dernier, nous annoncions dans nos colonnes l’arrivée en France des Reno 13. Toute la gamme était présente : le Pro, le standard, le modèle F et le modèle FS (qui n’est autre qu’un modèle F avec plus de RAM et plus de stockage). Ils suivaient l’arrivée de la gamme Reno 12, lancés en deux temps au second semestre 2024. En six mois, les changements n’étaient pas nombreux. Mais l’un d’eux avait tout de même un impact important : le prix. Le Reno 13 Pro a été lancé à 799 euros, alors que son prédécesseur était présenté à 549 euros.

Six mois plus tard, Oppo revient en France avec de nouveaux Reno. Il s’agit, bien évidemment, des Reno 14 que la marque a dévoilés en Chine début août. Avec deux changements majeurs par rapport aux Reno 13. D’abord, la version « Pro » n’est pas concernée par le lancement européen. Oppo a décidé de se concentrer sur les modèles plus abordables : les Reno 14 et Reno 14 F (avec toujours une version FS un peu mieux lotie). C’est un peu triste, puisque le Reno14 Pro profite d’un écran un peu plus grand, d’un processeur un peu plus véloce, d’une plus grosse batterie et d’une configuration photo un peu plus costaude.

Aucun Reno 14 ne sera vendu en France plus de 700 euros !

Le second changement est tarifaire : plus question de frôler les 800 euros avec la gamme Reno, Oppo veut revenir avec des prix plus accessibles. Le Reno 14 démarre à 599 euros comme son prédécesseur. Le Reno 14 F est proposé à 349 euros, tandis que la version « FS » est annoncée à 429 euros. Les experts remarqueront une petite inflation de 20 euros et 30 euros, respectivement. Bien sûr, des offres de précommande permettent de baisser ses montants, cumulant offre de remboursement différé et bonus de reprise. Voici tous les tarifs des Reno 14 :

Reno 14 : 649,90 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage Reno 14 : 599,90 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Reno 14 FS : 429,90 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Reno 14 F : 349,90 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Rappelons brièvement les points forts des Reno 14 et Reno 14 F/FS. Le Reno 14 intègre des matériaux premium : aluminium et Gorilla Glass 7i. La version blanche du smartphone profite d’une finition façon velours très douce et, comme le Reno 13 violet, de jolis motifs formés par ses reflets : c’est très sympa. Vous retrouvez aussi ces motifs sur la version bleue du Reno 14 F. Les autres coloris optent pour la finition « Oppo Glow » que nous connaissons bien. Les deux téléphones profitent d’un écran assez similaire et d’une batterie identique. En revanche, leurs SoC, leurs charges rapides et leurs configurations photo sont différents. Ils fonctionnent tous les deux sur ColorOS 15, une version qui profite pour la première fois d’une intégration poussée de Gemini. Voici les détails importants de leurs deux fiches techniques :

Reno 14

Écran AMOLED 1,5K 120 Hz de 6,59 pouces

Protection en verre Gorilla Glass 7i

Processeur MediaTek Dimensity 8350

12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 6000 mAh compatible charge rapide 80 watts

Triple capteur photo 50 + 50 + 8 MP, zoom optique 3x, stabilisation optique

Capteur selfie 50 MP, ouverture à f/2.0 et autofocus

Compatible WiFi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G et eSIM

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 15 et ColorOS

Certification IP68

Reno 14 F/FS

Écran AMOLED FullHD+ 120 Hz de 6,57 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

8 ou 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 6000 mAh compatible charge rapide 45 watts

Triple capteur photo 50 + 8 + 2 MP, stabilisation optique sur le capteur principal

Capteur selfie 32 MP, ouverture à f/2.0 et autofocus

Compatible WiFi ac, Bluetooth 5.1, NFC, 5G

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 15 et ColorOS

Certification IP68

Ces téléphones sont disponibles dès demain, jeudi 4 septembre 2025. Notez que le Reno 14 avec 256 Go de stockage est vendu exclusivement sur le site officiel d’Oppo. Pour le reste, vous pouvez vous rendre dans votre échoppe préférée ou sur leur déclinaison en ligne.