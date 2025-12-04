Steam Deck 2, jeu sur Android : pourquoi l’arrivée de SteamOS sur ARM sera une révolution

À l’occasion d’une interview, le responsable de SteamOS chez Valve Mexique avoue travailler sur l’adaptation du système d’exploitation sur les architectures ARM. Une déclaration qui aura de profondes implications pour les joueurs et les développeurs. Et elle pourrait ouvrir la voie vers une nouvelle génération de console de portable sous processeur ARM. Voire même vers un Steam Deck 2. Explications.

L’actualité de Valve est riche en cette fin d’année. Il y a moins d’un mois, l’entreprise a dévoilé deux nouveaux produits : la Steam Machine et le Steam Frame. La première est un PC qui se branche à la télévision, comme une Xbox Series X. Le second est un casque de réalité virtuelle. Ils viennent tous deux compléter l’offre matérielle de Valve où vous retrouvez les très célèbres Steam Deck LCD et Steam Deck OLED. De l’avis de tous les observateurs, l’objectif est d’intégrer plus durablement l’écosystème de Valve dans le salon des joueurs et non plus uniquement sur une table de bureau.

Lire aussi – Il transforme son Steam Deck en borne d’arcade et le résultat est absolument incroyable

Pratiquement un mois plus tard, Valve refait la Une de la presse tech dans le monde, pour un sujet qui nous parait bien plus important. En effet, si l’arrivée de Steam dans le salon est intéressante, mais pas game-changer (dans la mesure où nous n’avons pas attendu la Steam Machine pour brancher un PC avec Steam sur une télé), ce nouveau sujet le sera assurément : il s’agit de la compatibilité de SteamOS, le système d’exploitation de Valve, avec les architectures ARM. L’information provient de Pierre-Loup Griffais, responsable du développement de SteamOS chez Valve, qui a accordé une interview à nos confrères de The Verge.

SteamOS va être adapté sur les processeurs ARM

Aujourd’hui, SteamOS fonctionne sur des architectures x86, avec des processeurs Intel ou AMD. Grâce à des technologies open source, souvent financées par Valve, SteamOS devient « compatible » avec les puces ARM, grâce à deux logiciels open source : Proton et Fex. Le premier est une couche de compatibilité qui permet aux jeux Windows de fonctionner sur Linux. C’est notamment utilisé sur le Steam Deck qui tourne sous une distribution Linux. Le second est un émulateur qui adapte le jeu d’instruction x86 sur une architecture ARM. Résultat : SteamOS et les jeux Windows tournent sur un processeur ARM.

Cela a deux conséquences. La première est simple : toute plate-forme basée sur un processeur ARM serait capable de faire tourner des jeux depuis Steam. Qu’il s’agisse d’un PC Windows-ARM, d’une tablette, d’un smartphone, etc. Bien sûr, l’expérience dépendra de la puissance du processeur. Mais s’il est assez puissant, il pourrait faire tourner confortablement et localement de nombreux titres de la plate-forme de Valve. L’impact est énorme. Et le gaming sur mobile ne serait plus cantonné à Genshin Impact, Call of Duty Mobile ou Honor of Kings, mais à une panoplie aussi large que celle des PC.

Et si le prochain Steam Deck tournait sur un processeur ARM ?

La deuxième conséquence est l’avenir du Steam Deck. Aujourd’hui, la console portable fonctionne sur une plate-forme x86 avec le système d’exploitation Linux. Et Proton fait le lien entre le langage Windows des jeux et le noyau Linux. Demain, grâce à l’utilisation conjointe de Proton et de Fex, l’utilisation d’une puce x86 dans une console portable n’est plus obligatoire. Valve pourrait alors choisir de passer le remplaçant du Steam Deck sur une puce ARM, comme le Snapdragon X2 Elite Extreme, lequel serait non seulement suffisamment puissant pour faire tourner des jeux AAA, mais qui offrirait une meilleure autonomie que le Steam Deck actuel. L’hypothétique Steam Deck 2 rivaliserait avec toutes les consoles du marché sur leurs points forts.