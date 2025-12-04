Cette batterie Samsung 10 000 mAh qui charge deux appareils en même temps tombe à 9,99 euros au lieu de 49,99 euros !

Charge rapide 25W, double port USB et compatibilité universelle : cette batterie externe Samsung cumule les atouts et devient accessible à moins de 10 euros chez la Fnac !

Vous en avez assez de voir votre smartphone rendre l'âme en plein après-midi ? La Fnac propose une offre exceptionnelle sur la batterie externe Samsung Galaxy 10 000 mAh coloris beige.

Grâce à cette double remise, elle passe de 49,99 euros à seulement 9,99 euros. Cette offre s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'une solution de charge fiable et rapide pour leurs appareils au quotidien.

Une batterie performante pour moins de 10 euros, c'est l'affaire du moment

Comment profiter de ce prix cassé ? C'est simple : la batterie affiche déjà une réduction de 40% qui la ramène à 29,99 euros sur le site de la Fnac. Mais le bon plan ne s'arrête pas là. Samsung propose en plus une offre de remboursement de 20 euros valable jusqu'au 31 décembre. Résultat : vous ne débourserez réellement que 9,99 euros.

Et ne vous inquiétez pas, cette ODR n'a rien de compliqué. Sur la page produit de la Fnac, cliquez sur “Jusqu'à 20 euros remboursé par Samsung”, puis sur “Cliquez ici pour avoir tous les détails”. Vous devrez ensuite envoyer avant le 14 janvier 2026 le formulaire complété accompagné de trois photos : votre preuve d'achat, l'étiquette du produit et votre RIB. Simple et rapide.

Une charge rapide et écologique qui change la donne

Cette batterie Samsung ne se contente pas d'être abordable, elle est vraiment performante. Avec sa technologie Super Fast Charging, elle délivre jusqu'à 25 watts de puissance pour recharger vos appareils en un temps record. Son double port USB vous permet même de charger deux appareils simultanément, parfait quand vous devez recharger votre smartphone et vos écouteurs en même temps.

Côté design, Samsung a soigné les détails avec un boîtier aux lignes courbes agréable à tenir. Bonus non négligeable : elle est fabriquée avec au moins 20% de matériaux recyclés certifiés, un geste pour la planète. Compatible avec toute la gamme Galaxy (smartphones, tablettes, écouteurs), elle se recharge elle-même tout aussi rapidement qu'elle charge vos appareils.

À moins de 10 euros, cette batterie Samsung 10 000 mAh avec charge rapide 25 watts représente une opportunité rare. Pour ce prix, vous obtenez un accessoire de qualité qui vous évitera bien des galères de batterie au quotidien.

