Apple AirTag : le lot de 4 trackers est à un super prix pour Noël

Vendu habituellement à 40 € l'unité, l'Apple AirTag est proposé en lot de 4 à un prix beaucoup plus avantageux grâce à une offre disponible en ce moment chez Boulanger. Si vous recherchez un cadeau de Noël, voici une idée intéressante.

L'Apple AirTag est un tracker très pratique qui vous permet de retrouver facilement vos objets importants lorsque vous les égarez ou les perdez. C'est le type d'accessoire utile pour le commun des mortels et qui représente une idée de cadeau pertinente en cette période de fin d'année. Et si vous en cherchez pour vous-même, cela tombe bien aussi. Dans un cas comme dans l'autre, le lot de 4 Apple AirTags est proposé en ce moment à un super prix sur Boulanger et Amazon.

Le Black Friday est désormais derrière nous, mais ce n'est pas encore la fin des promotions de fin d'années. Vous pouvez profiter d'une réduction de 31% sur les 4 AirTags. Ils sont en effet affichés à 89 € au lieu de 129 €. C'est une offre doublement avantageuse sachant qu'à la base, le lot de 4 revient moins cher que d'acheter quatre AirTags séparément. Logique certes, mais grâce à la réduction accordée sur le pack, vous profitez d'un tarif encore plus intéressant.

Apple AirTag : retrouvez facilement vos objets perdus

Assez compact et discret, l'Apple AirTag peut se glisser facilement à l'intérieur de nombreux objets comme un portefeuille, un sac, une valise, y compris les bagages de voyage à l'aéroport. Ils peuvent également se fixer sur d'autres types d'objets comme les vélos, mes skis et autres équipements. Des accessoires tels que des étuis spéciaux vous permettent également de les accrocher à vos trousseaux de clés.

L'objectif est simple : retrouver facilement vos affaires importantes que vous avez égarées ou perdues, et ce, qu'elles soient à proximité ou à une grande distance. Apple s'appuie en effet sur son réseau mondial Localiser pour retracer l'emplacement des AirTags avec une grande efficacité, tout en conservant un anonymat total. En activant le mode Perdu, vous recevez une notification dès que l'objet est identifié sur le réseau.