Google Photos se dote enfin de l’outil qui lui manquait : il va propulser ses capacités de retouches ciblées

Nous sommes loin du temps où Google Photos était une simple galerie : désormais, c’est également une application de retouches. La firme de Mountain View s’apprête à l’enrichir d’une nouvelle suite d’outils très attendue.

Google Photos n’est définitivement plus seulement un espace de stockage pour vos clichés. La firme de Mountain View ne cesse d’asseoir sa transformation en véritable studio de montage dopé à l’IA. Le géant de la tech a même intégré Veo 3, son dernier modèle révolutionnaire d’IA générative dédié à la création vidéo dans l’application et a doté cette dernière d’un onglet consacré à la création, sobrement baptisé Créer.

Mais Google Photos est aussi une plateforme de retouches, que la firme de Mountain View continue d’enrichir de nouvelles fonctionnalités pour offrir aux utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin – et probablement pour leur éviter de recourir à d’autres applications concurrentes. C’est dans ce contexte que Google prépare une nouvelle suite de retouches pour le visage directement intégrée dans l’éditeur : Touch Up.

Google Photos va bientôt gagner un puissant outil de retouches de visage

Jusqu’à présent, Google Photos n’offrait pas la possibilité d’effectuer des retouches ciblées : c’est pour ça que Touch Up est actuellement en cours de développement. Nos confrères d’Android Authority sont parvenus à l’activer dans la version 7.56.0.839465534 de l’application et nous en dévoilent un premier aperçu.

Dans l’éditeur de Google Photos, Touch Up est accessible depuis l’onglet Actions. Lors de la première utilisation, vous serez invité à télécharger les modèles d’apprentissage automatique nécessaires (16 Mo). Après leur installation, vous aurez accès à une interface spécifique proposant six outils de retouche ciblée : lissage de la peau, cernes, iris, dents, sourcils et lèvres. Chaque option s’accompagne d’un curseur d’intensité permettant d’ajuster la retouche jusqu’à l’effet escompté. Pour l’utiliser : sélectionnez la zone, déplacez le curseur puis enregistrez.

Surtout, Touch Up prend en charge les retouches visage par visage sur les photos de groupe : cela signifie que l’application détecte automatiquement chaque visage et vous permet d’effectuer des retouches individuelles. La fonction connaît toutefois une limite : elle ne peut modifier que jusqu’à six visages sur une même photo. Au-delà, elle vous avertit que la limite est atteinte. Il est, pour le moment, impossible d’exclure certains des visages détectés.

Malgré cette restriction, il semble que Touch Up propose une retouche individuelle plus poussée que la majorité des éditeurs intégrés. On ignore pour le moment quand Google lancera officiellement Touch Up, mais son état déjà très avancé suggère une sortie prochaine.