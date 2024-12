Quelques mois à peine après le GT 6, Realme revient sur le segment haut de gamme avec le GT 7 Pro. L’objectif ici est simple : mettre à jour la fiche technique pour ne pas perdre en pertinence. Les changements apportés en quelques mois seulement ont-ils du sens ? Réponse dans notre test complet.

Realme reprend progressivement ces positions en France. Après un passage à vide qui coïncidait peu ou prou au départ d’Oppo du marché tricolore, la marque étoffe à nouveau son catalogue de smartphone, élargit son équipe commerciale locale et retrouve le chemin des distributeurs. Si aucun opérateur n’a encore été signé à l’heure où nous écrivons ces lignes, Realme veut reprendre la place qu’elle a perdue.

Pour cela, elle peut compter sur ses modèles abordables, comme le Realme C67 ou le Realme 12+ 5G, dont le rapport qualité-prix est bon, ainsi que sur sa gamme iconique : les GT. Selon les propos de la marque, le Realme GT 6, que nous avons testé en juillet 2024, a reçu un accueil positif : 1,6 million d’unités vendues dans le monde.

Mais il manque encore un modèle ambitieux à ce catalogue. Un modèle qui remplit toutes les cases pour aller chatouiller les meilleurs smartphones de fin 2024 et début 2025. Il y a un mois et demi, la marque dévoile le téléphone qui aura la lourde tâche de se mesurer à tous ces flagships vendus au-dessus des 1000 euros : le Realme GT 7 Pro.

Prix et disponibilité

Le prix public conseillé du Realme GT 7 Pro démarre à 999 euros. Le smartphone se décline en deux versions avec, pour seule différence, le volume de stockage et la quantité de RAM. Il vous faut débourser 100 euros pour passer de l’une à l’autre. Les joueurs et les cinéphiles pourraient avoir besoin de la configuration la plus fournie. Voici les prix et les configurations proposés :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 999 euros

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1099 euros

À ce prix, le Realme GT 7 Pro est un adversaire direct du Edge 50 Ultra de Motorola et du OnePlus 12. Ces deux téléphones seront logiquement remplacés début 2024 par des modèles modernisés. Il va également concurrencer les Pixel 9 et iPhone 16. Sans oublier les téléphones vendus autour des 1000 euros qui arriveront dans les prochaines semaines, dont le Galaxy S25 de Samsung.

Le Realme GT 7 Pro ne remplace pas le Realme GT 6 qui restera au catalogue. Il vient le supplanter pour devenir le nouveau porte-étendard de la marque. Rappelons que le prix public conseillé du Realme GT 6 démarre à 600 euros pour atteindre les 800 euros avec la configuration la plus complète, laquelle était identique à celle du GT 7 Pro…

Dans la boîte vous retrouvez le smartphone, un câble USB-C vers USB-A et une coque de protection en plastique souple et opaque. Il n’y a pas de prise murale avec le smartphone, Realme se conformant à la réglementation française sur les chargeurs. Elle rend optionnelle la fourniture de cet accessoire avec un téléphone. Et elle entre en vigueur le 28 décembre 2024.

Design

Commençons ce test avec l’extérieur du téléphone. Avec une première remarque : le GT 7 Pro est assez imposant visuellement. Il parait massif. Et ce n’est pas qu’une impression : il est très légèrement plus grand et très légèrement plus large que le GT 6. Il pèse même 24 grammes de plus que celui-ci, son poids dépassant les 220 grammes. C’est un « beau bébé ». C’est moins qu’un ROG Phone d’Asus. Mais pas tant que ça…

À l’arrière, le Realme GT 7 Pro reprend en partie le design du Realme GT 6, tout en s’inspirant aussi de ce que font certains concurrents, notamment Xiaomi et OnePlus. L’élément le plus marquant est le module photo carré, protubérant et légèrement déporté sur le côté. Une partie de ce bloc est en métal brossé. L’autre partie est en verre minéral. Ce module est assez imposant et manque de finesse. Mais il améliore la préhension et il stabilise le téléphone quand il est posé sur une table.

Le dos du GT 7 Pro est formé de verre minéral. Les bords du dos sont légèrement incurvés et les coins sont arrondis. Le coloris de notre unité de test est « gris galactique ». Cette finition, particulièrement sage, rappelle l’aluminium brossé. Mais le smartphone se décline également en « orange martien », une robe qui bénéficie d’un motif très sympa inspiré de la surface de Mars.

Le châssis du GT 7 Pro est en aluminium. La finition est brossée et mate. Les tranches du smartphone sont droites. Vous y retrouvez les éléments techniques habituels, ainsi qu’un port infrarouge pour transformer le téléphone en télécommande. Le marquage « CE » réglementaire y est très, très discret : il est à peine visible sur la tranche de gauche.

À l’avant, nous retrouvons une grande dalle couverte d’une protection en verre renforcée légèrement incurvée sur les bordures. Ce verre est du Gorilla Glass 7i, que vous retrouvez aussi dans les Reno 12, le Realme 13 et le Find X8 Pro, par exemple. Un poinçon est présent à l’écran pour le capteur selfie. Un lecteur d’empreinte est présent sous l’écran. Il s’agit d’un capteur ultrasonique de Qualcomm très réactif. Pour finir, le smartphone est étanche (certification IP69).

Écran

Restons en façade et étudions l’écran. Le Realme GT 7 Pro est équipé d’une dalle AMOLED signée Samsung. Elle ressemble plus ou moins à celle du GT 6 : même dimension et même ratio, même définition (et même résolution), même technologie d’affichage, même taux de rafraichissement. L’expérience proposée par l’écran du GT 7 Pro devrait donc être relativement similaire à celle du GT 6.

La dalle mesure donc 6,78 pouces avec un ratio de 20/9e. La définition est 1.5K, soit 1264 x 2780 pixels. La résolution est de 450 pixels par pouce. Ce qui est bien suffisant pour tous les usages. Et si vous voulez réduire la consommation d’énergie, vous pouvez baisser la définition en Full HD+.

De même, le taux de rafraichissement maximum est de 120 Hz. Il est naturellement adaptable. D’autant que la dalle est LTPO. Cela veut dire que le système peut choisir une fréquence entre 1 Hz et 120 Hz selon ses besoins, conjuguant fluidité et économie d’énergie. Bien sûr, vous pouvez choisir de fixer la fréquence à 60 Hz ou 120 Hz. Et vous pouvez choisir un taux de rafraichissement pour chaque application. Cette option sera alors prioritaire sur les réglages du système.

Le taux de contraste de l’écran est naturellement infini, dalle OLED oblige. Cela assure donc des noirs profonds et une belle maitrise des gris. Le Realme GT 7 Pro est également compatible HDR10+ et Dolby Vision. Les contenus affichés sur cet écran seront donc vibrants et dynamiques. Dommage que cette compatibilité ne soit pas étendue à la captation vidéo.

Une seule différence est annoncée par Realme. Le GT 7 Pro profite d’une luminosité plus élevée. Avec des contenus HDR, en journée sous le soleil, la luminosité maximale automatique monterait jusqu’à 2000 nits. La luminosité en pointe locale monterait même jusqu’à 6500 nits. Bien sûr, ces données sont théoriques et soumises à certaines conditions. Notre sonde nous indique une luminosité manuelle maximale de 580 nits. Et c’est déjà très bien. Notez que, contrairement à d’autres téléphones, la luminosité est assez similaire d’un profil colorimétrique à un autre.

Côté colorimétrie, le smartphone propose trois profils : naturel (par défaut), professionnel et vif. Un quatrième mode permet aux experts de créer sur mesure leur propre profil. C’est une très bonne initiative. Pour les néophytes, le profil professionnel est le meilleur avec un delta E moyen de 1,7 seulement pour une température moyenne de 6490°. Le blanc est quasi parfait. Le profil naturel reste bon, même s’il est moins précis. Le profil vif flatte les yeux, mais sature les bleus. C’est donc un meilleur écran que celui du GT 6.

Interface

Le GT 7 Pro fonctionne sur Realme UI 6.0. Cette version s’appuie sur Android 15, la dernière version du système d’exploitation de Google. Cette interface ressemble peu ou prou à la mouture de ColorOS testée avec le Find X8 Pro. Nous y retrouvons la même organisation, la même iconographie et une grande partie des services supplémentaires à ceux d’Android : les raccourcis avec le lecteur d’empreinte, la barre latérale, le mode enfant, le mode Zen, etc.

Vous retrouvez aussi toutes les applications d’Oppo : l’App Market, qui vient en complément du Play Store ; le Gestionnaire système, pour optimiser les performances du téléphone et détecter les malwares ; la boutique de thèmes ; le Mode jeu ; le gestionnaire de fichiers ; deux applications pour lire des fichiers MP3 et MP4 ; etc. Vous retrouvez aussi un navigateur web maison en complément de Chrome. Et parmi ces applications système, certaines ne servent à rien, surtout à l'ère du streaming… Realme UI compte aussi cinq applications commerciales installées par défaut : AliExpress, Amazon, Facebook, Netflix et TikTok.

Realme UI 6.0 marque l’arrivée de l’intelligence artificielle générative dans l’interface de la marque. Certains outils ont déjà été testés avec le Find X8 Pro. Studio AI est un bon exemple : cette appli permet de créer une image thématique à partir d’une photo. Elle est reprise ici à l’identique. De même pour les outils de transcription, de traduction et production de texte. Realme s’inspire aussi de Honor avec AI SmartLoop qui fonctionne comme Magic Portal.

L’intelligence artificielle s’immisce également dans la photo : elle supprime les flous, améliore la netteté, ajoute du détail (notamment dans les zooms, comme chez Honor), élimine les éléments parasites (gomme magique) et augmente le nombre d’images par seconde dans les vidéos. Enfin, Realme propose également un outil de création d’images à partir d’un croquis, comme chez Samsung. Ce dernier ne fonctionne pas en local et s’appuie sur Gemini de Google.

Côté support, Realme annonce une amélioration de ses engagements, afin d’être raccord avec la réglementation européenne. Le Realme GT 7 Pro bénéficie de 5 ans de mise à jour du système d’exploitation et de 6 ans de patch de sécurité. Le GT 6 ne profite que de 5 ans de patch de sécurité. La différence n’est pas considérable. Mais l’effort est louable et participe à la durabilité des produits.

Performances

Parlons maintenant du moteur qui anime le Realme GT 7 Pro. Le smartphone est pourvu du SoC phare de cette fin d’année et du début 2025 : le Snapdragon 8 Elite. Nous avons d’ores et déjà testé cette plate-forme avec le ROG Phone 9 Pro et dans la version chinoise du Honor Magic7 Pro. Et les résultats sont à la hauteur des attentes : la différence de puissance entre le Snapdragon 8 Elite et le Snapdragon 8s Gen 3 est impressionnante.

Le SoC de Qualcomm est ici accompagné de 12 ou 16 Go de mémoire vive. Notre unité de test est pourvue de la meilleure configuration : attendez-vous donc à une légère baisse si vous choisissez la version 12 Go. Cependant, même avec 12 Go, vous devriez disposer d’assez de puissance pour vos jeux et les applications gourmandes, notamment celles liées aux modèles d’IA générative. Notez aussi que Realme active par défaut 16 Go de RAM virtuelle. Mais vous pouvez aisément la désactiver. Cela pourrait même avoir un impact positif sur les performances.

Cette configuration, avec les options par défaut, le Realme GT 7 Pro se hisse parmi les très bons smartphones, même parmi ceux équipés du Snapdragon 8 Elite. Il n’a pas à rougir face à un ROG Phone 9. Et il semble aussi bien optimisé que la version chinoise du Magic7 Pro. Face au Find X8 Pro, qui tourne sous Dimensity 9400, le GT 7 Pro offre des scores similaires. La stabilité de la plate-forme n’est pas aussi élevée que celle du ROG Phone 9, même si elle reste correcte. Elle se situe entre 60 % et 70 %. Cette différence entre le Realme GT 7 Pro et le ROG Phone 9 est certainement due à la gestion de la chauffe, Asus étant plus permissif.

En effet, le GT 7 Pro ne chauffe pas autant que son concurrent. 3DMark nous indique une température maximale de 46°C lors d’un stress test, tandis que AIDA64 mesure jusqu’à 73°C au niveau du CPU. Chez Asus, avec le même test, la température relevée est de 52°C et 78°C, respectivement. Bien sûr, Asus a l’expérience de la dissipation de chaleur, tandis que Realme a simplement augmenté sa chambre à vapeur, tout en établissant une limitation sur la chauffe. Résultat : si les performances sont aussi élevées des deux côtés, elles ne le sont pas sur la durée.

Finissons cette partie technique par les connexions. Le GT 7 Pro est compatible 5G et dual SIM, WiFi 7 dual-band, Bluetooth 5.4, NFC (avec une antenne 360°), infrarouge et USB-C. Dommage que cette connectivité complète ne soit pas accompagnée de la compatibilité eSIM. En revanche, le Realme GT 7 Pro prend en charge la fonction « Free Call » qui permet d’appeler d’autres personnes situées à proximité.

Batterie

Pour alimenter cette plate-forme gourmande, il faut de l’énergie. Et le GT 7 Pro n’en manque pas. Le smartphone est équipé d’une batterie en silicium et carbone de 6500 mAh. C’est 1000 mAh de plus que la batterie du GT 6. Et c’est quasiment 600 mAh de plus que celle du Find X8 Pro. C’est plus que n’importe quel ROG Phone (notamment les dernières itérations).

Cependant, malgré cette capacité gargantuesque, l’autonomie du GT 7 Pro n’est pas aussi élevée. Le test PC Mark indique une autonomie de 19 heures et 37 minutes, que nous traduisons en un peu moins de deux jours et demi d’usage standard (web, streaming audio ou vidéo, appel, messagerie et réseaux sociaux, 8 heures par jour). Bien sûr, certains réglages, notamment au niveau de l’écran, de la batterie ou de la connectivité, permettent d’améliorer ce score et de frôler les 3 jours.

À titre de comparaison, le ROG Phone 9, avec ces paramètres par défaut, tient 33 % de plus avec une batterie 10 % moindre. Nous sommes donc un peu déçus même si, dans l’absolu, c’est déjà très bien de dépasser les deux jours. Pour les jours, l’autonomie attendue est comprise entre 4 heures et 6 heures, selon la qualité du jeu. C’est un score correct face à la concurrence, mais un peu décevant compte tenu de la capacité de la batterie.

Une fois le smartphone vidé de son énergie, il faut passer par la case recharge. Le Realme GT 7 Pro n’est pas livré avec un chargeur (sauf si vous avez bénéficié de la précommande), mais il est compatible avec les chargeurs rapides filaires et accepte une puissance de 120 watts maximum. Avec un chargeur SuperVOOC (acheté chez Realme… ou Oppo) et le câble USB fourni avec le téléphone, vous pouvez recharger le GT 7 Pro de 0 % à 100 % en moins de 45 minutes. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 28 %

20 mn : 57 %

30 mn : 81 %

40 mn : 96 %

L’expérience de charge proposée par le GT 7 Pro est très bonne, même si elle n’est pas très complète. Certains pourraient reprocher à ce téléphone d’oublier la charge sans fil. Ce n’est pas notre cas. En revanche, nous regrettons l’absence de fonctionnalités pour assurer la longévité de la batterie, comme une option pour désactiver la charge rapide ou pour limiter à 80% ou 90 % la charge de la batterie.

Audio

Passons à la partie audio de ce test. L’expérience offerte dans ce domaine par le GT 7 Pro est globalement correcte. Elle n’est pas la plus qualitative. Mais elle tient la comparaison avec de nombreux smartphones. Les haut-parleurs stéréo illustrent parfaitement cela. Nous retrouvons deux sorties audio, une sur la tranche inférieure et une autre dans l’écouteur téléphonique.

Ces deux haut-parleurs offrent une bonne puissance et des médiums relativement généreux. Mais les aigus sont souvent perdus et les basses sont peu puissantes. Pour contrebalancer cela, chaque haut-parleur du Realme GT 7 Pro joue une partie du canal de l’autre haut-parleur, apportant ainsi un son plus enveloppant. C’est bien pour une vidéo YouTube ou les réseaux sociaux. Pour la musique, c’est déjà moins bon.

Les mélomanes peuvent se tourner vers le port USB-C ou la connexion Bluetooth du Realme GT 7 Pro, ce dernier prenant en charge la version 5.4 du standard sans fil. Le Realme GT 7 Pro possèderait une certification « son haute résolution », mais n’embarque aucun codec qui le confirme, hormis peut-être l’aptX-HD qui accompagne généralement le Snapdragon 8 Elite. Nous retrouvons cependant la technologie OReality d’Oppo. Celle-ci permet d’adapter le profil audio du téléphone en fonction du contenu : musique, film ou jeu. Cela fonctionne avec les écouteurs ou les haut-parleurs.

En conversation, le GT 7 Pro apporte de bons résultats. D’autant que le téléphone propose une option de réduction de bruit appelée « voix claire ». Celle-ci vient en supplément par rapport aux réglages par défaut. En vidéo, le GT 7 Pro se débrouille plutôt bien, avec un effet stéréo très propre et peu de grésillements. Le téléphone dispose d’un microphone supplémentaire qui va capter du son, mais aussi aider à la réduction de bruit active.

Photo

Dernière partie de ce test : la photo. Le Realme GT 7 Pro est équipé au total de quatre capteurs photo, trois à l’arrière et un dernier à l’avant. Cette configuration est assez proche de celle du Realme GT 6. Mais certains changements, que ce soit au niveau de la taille physique des capteurs ou de l’ouverture des objectifs, sont étonnants. En effet, face à ces informations, le GT 7 Pro n’est pas forcément meilleur que le GT 6, alors qu’il y a une belle différence tarifaire entre les deux. Voici tous les détails :

Principal : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.8, stabilisateur optique, autofocus multidirectionnel à détection de phase

Panorama : capteur 8 MP, objectif ouvrant à f/2.2, angle de vision 112°, sans mise au point

Téléobjectif : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/2.7, stabilisateur optique, autofocus multidirectionnel à détection de phase, zoom optique 3x

Selfie : capteur 16 MP, objectif ouvrant à f/2.5, sans mise au point

Remarquez la nature du module ultra grand-angle, hérité du Realme GT 6. Il est très petit (1/4 de pouce). Son objectif n’est pas très lumineux. Son angle de vue est étriqué. Et il n’est pas équipé d’un autofocus. Il est si peu qualitatif qu’il ne permet pas de réaliser des photos en mode macro. C’est vraiment dommage. Pour le reste, la configuration est très correcte et réalise généralement de bonnes photos et de belles vidéos. Entrons dans le détail.

Le capteur principal profite d’une colorimétrie légèrement saturée, mais la netteté est élevée et le piqué est bon. La luminosité est bien maitrisée en journée. Le zoom lossless est également très bon, avec un haut niveau de détail. Il pallie parfaitement l’absence de mode macro. La plage dynamique est large et les détails ont bien présents dans les zones plus sombres ou trop lumineuses. Le déclenchement est très rapide, les objets en mouvement sont parfaitement figés.

De nuit, le capteur principal profite de sa taille pour capturer beaucoup de lumière. Les résultats sont donc lumineux, sans trop l’être, un piège dans lequel tombent de nombreux autres téléphones vendus parfois plus cher. Le ciel nocturne reste donc sombre. Les détails restent bons. Dans la quasi-totalité des cas, vous n’aurez pas besoin du mode nuit, lequel s’active même quand vous le désactivez manuellement. Bon…

Le Realme GT 7 Pro est équipé d’un zoom optique périscopique dont le rapport est 3x. Vous avez dans l’interface un raccourci vers le zoom numérique lossless 2x (produit avec le capteur principal), le zoom optique 3x et le zoom numérique 6x. Mais vous pouvez monter bien plus haut, jusqu’au rapport… 120x. Et cela n’a pas beaucoup d’intérêt. La marque explique que les photos produites avec le zoom sont améliorées avec l’intelligence artificielle, comme chez Honor. Et même si le lissage et la reconstruction sont évidents, cela n’empêche pas les résultats d’être plus ou moins brouillons à partir de 20x en journée et 10x en soirée.

Nous remarquons aussi que certaines photos réalisées avec le zoom 3x sont faites par le capteur principal et non le téléobjectif. Notre hypothèse : le téléphone prend deux photos (avec deux objectifs différents) et les fusionne. C’est le cas de nos photos « macro ». La colorimétrie est cependant assez similaire entre les deux capteurs, la principale différence étant la luminosité un peu moins prononcée sur le téléobjectif, avec de temps en temps, une perte de détail.

Comme nous le pensions au départ, le capteur ultra grand-angle est le moins qualitatif de la bande. Et ce n’est pas qu’une question de définition. La colorimétrie est moins bonne, tirant globalement vers le jaune. La luminosité est faible. Les détails sont moins nombreux. Et la netteté est clairement en dessous, la faute à l’absence d’autofocus pour faire la mise au point. Si le capteur se débrouille par beau temps, il est un peu décevant en soirée.

Les portraits sont pris en charge par le capteur principal (rapport 1x et 2x) et le téléobjectif (rapport 3x). Les détails sont assez nombreux et les textures sont bien respectées. Le détourage est précis et le bokeh est bien géré. Attention au lissage des textures en soirée, plus accentué qu’en journée. Le capteur selfie est moins intéressant, avec une colorimétrie un peu froide et un lissage plus prononcé encore. Et ce malgré un détourage efficace. Notez que tous nos portraits ont été réalisés sans outils d’embellissement ni filtre. Mais le Realme GT 7 Pro ne manque pas d’options dans ce domaine.

Alors, on achète ?

Le Realme GT 7 Pro est un smartphone avec de nombreuses qualités. Même s’il n’est pas esthétiquement élégant ou innovant, ce smartphone est agréable à utiliser. Son écran est qualitatif. Ses performances sont élevées. Son autonomie est bonne. Sa recharge est très rapide. Et il est loin d’être mauvais en photo. Face à un Find X8 Pro, la proposition de Realme n’est pas incohérente. D’autant que le prix est également agressif. Même sans promotion, il est l’un des smartphones sous Snapdragon 8 Elite les moins chers du marché. Sinon LE moins cher. Nous regrettons évidemment sa propension à chauffer. Mais ce défaut est presque inhérent à tous les téléphones équipés de la dernière plate-forme de Qualcomm.