MegaPeak Rakuten : jusqu’à 20% de cashback sur Apple Watch, Dyson et Ninja aujourd’hui seulement !

Profitez de cashback doublé sur vos produits tech et électroménager préférés pendant 24h chrono. Presque tout le catalogue Rakuten est concerné ! On vous montre les offres à ne pas rater.

Je découvre toutes les offres

Ce mercredi 3 décembre, Rakuten booste son cashback de manière exceptionnelle. Pendant 24 heures seulement, récupérez entre 10% et 20% de vos achats selon votre niveau dans le Club R. On a sélectionné 4 produits stars qui deviennent vraiment imbattables avec cette opération.

Ainsi, en fonction de votre Statut Rakuten :

L'Apple Watch Series 10 GPS déjà à 339,99 € au lieu de 419 € ( -18% ) vous rapporte de 34 à 68 € de cashback

) vous rapporte de Le Dyson V8 Advanced déjà à 249 € au lieu de 399 € ( -37% ) vous rapporte de 17,43 € de cashback*

) vous rapporte de La Ninja SLUSHi FS301EU déjà à 199,99 € au lieu de 349,99 € ( -42% ) vous rapporte de 20 à 40 € de cashback

) vous rapporte de La Ninja Creami NC300EU déjà à 149,99 € au lieu de 199 € (-24%) vous rapporte de 15 à 30 € de cashback

Le cashback s'applique automatiquement dans votre panier, vous n'avez qu'à vous connecter à votre compte pour en profiter.

Comment fonctionnent les statuts du Club R ?

Le Club R comporte 4 niveaux. Vous démarrez Regular dès votre inscription, sans condition. Pour passer Silver, accumulez 50 Rakuten Points (0,50 euro) via 2 achats sur six mois. Le Gold nécessite 200 Points (2 euros) et 4 achats. Le Platinum demande 700 Points (7 euros) et 8 commandes. Votre statut se recalcule automatiquement chaque mois.

Pendant ce MegaPeak, les statuts débloquent ces pourcentages de cashback :

Regular : 10%

: 10% Silver : 12%

: 12% Gold : 15%

: 15% Platinum : 20%

Astuce bonus : utilisez le code PAYPAL5 en payant par PayPal pour récupérer 5 € supplémentaires dès 39 euros d'achat (hors produits Ninja et Dreame).

Le cashback est crédité sur votre compte Rakuten en bons d'achat utilisables sur vos prochaines commandes. Cette opération disparaît ce soir minuit, alors foncez si l'un de ces produits vous intéresse.

Entre les réductions déjà appliquées et le cashback boosté, vous réalisez des économies allant jusqu'à 50% sur certains articles.

Voir toutes les offres MegaPeak Rakuten

*Attention : le cashback varie selon les boutiques. Boulanger propose 5% à 15% selon votre statut, certains vendeurs comme Carrefour sont limités à 2%. Les iPhone 16/17, iPad récents, cartes cadeaux et consoles PlayStation/Switch sont exclus de cette opération.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.