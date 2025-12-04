Vous avez une carte graphique Nvidia ? Ces jeux vont désormais beaucoup mieux tourner grâce au retour de cette fonctionnalité phare

Nvidia vient de déployer une nouvelle version du pilote pour ses cartes graphiques RTX 5000. Celle-ci signe notamment le retour de PhysX, une technologie spécialement dédiée au rendu des matières très lourdes pour votre, comme le verre, la fumée ou les liquides. Une technologie sans laquelle certains jeux ne peuvent tout simplement pas tourner correctement.

Bien avant l'arrivée du ray tracing sur ses cartes graphiques, Nvidia a développé une multitude de technologies pour faciliter la vie des développeurs. Parmi ces dernières, on retrouve notamment PhysX, un moteur physique directement intégré et chargé de calculer des textures très lourdes et complexe, comme les liquides ou encore la fumée. Certains jeux, comme Borderland 2 et Mirror's Edge, comptent énormément sur cette PhysX pour tourner décemment sur PC.

Seulement voilà, PhysX a totalement disparu des GeForce RTX 5000, sorties un peu plus tôt cette année, et sans que Nvidia ne communique sur le sujet. Le résultat ne s'est pas fait attendre : les jeux concernés ont vu leurs performances chuter en flèche, ce qui est tout de même bien embêtant pour des cartes graphiques de dernière génération, encore plus pour des jeux pour la plupart vieux de plus d'une dizaine d'années. Un “oubli” finalement corrigé par Nvidia dans la dernière mise à jour de son pilote.

Sur le même sujet – Voici la carte graphique Nvidia RTX 5090 la plus chère du monde, elle vaut littéralement son pesant d’or

Nvidia réactive enfin la technologie PhysX sur ses RTX 5000

« Nous avons entendu les retours lde la communauté et, avec le lancement aujourd'hui de notre nouveau pilote, nous ajoutons une prise en charge personnalisée pour les jeux accélérés par PhysX les plus joués par les gamers GeForce, permettant ainsi des performances optimales sur les GPU GeForce RTX série 50, conformément à notre prise en charge PhysX existante sur les GPU de la génération précédente », annonce Nvidia sur son site.

Comme pour les précédentes cartes graphiques du constructeur, seule une poignée de jeu prennent en charge PhysX. Voici la liste complète :

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Batman: Arkham Asylum devrait bientôt rejoindre la liste, selon Nvidia.