Snapdragon 8 Gen 2 officiel : voici le cœur qui anime le Galaxy S23

Le Snapdragon 8 Gen 2 a été officialisé à l’occasion du Snapdragon Summit de Qualcomm. Le nouveau SoC s’appuie largement sur son prédécesseur, notamment sur les cœurs applicatifs. Il profite cependant de plusieurs nouveautés pour les graphismes, la photo, la connectivité, l’audio et l’intelligence artificielle. Les premiers smartphones équipés seront annoncés avant la fin de 2022. Et le Galaxy S23 sera bien équipé.

Das le domaine des SoC haut de gamme, il y a les Snapdragon d’un côté. Et il y a les exceptions de l’autre. 2022 n’a pas fait exception. Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8+ Gen 1 ont équipé la quasi-totalité des smartphones haut de gamme de 2022. Parmi les exceptions, nous retrouvons les versions européennes des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, ainsi que les iPhone 14. Les premières sont basées sur l’Exynos 2200 de Samsung. Et les seconds profitent d’un A15 Bionic ou d’un A16 Bionic.

Lire aussi – Samsung veut fabriquer des puces pour smartphones en 1,4 nm dès 2027

Parce que les Snapdragon 8 animent la majorité des smartphones les plus regardés chaque année, il est donc logique de suivre assidument le lancement des nouvelles plates-formes haut de gamme de Qualcomm. Et, pour cela, il y a un rendez-vous incontournable : le Snapdragon Summit, conférence annuelle organisée par le fondeur pour dévoiler son nouveau bébé. Ce bébé, nous le connaissons déjà en grande partie, puisque de nombreuses rumeurs ont dévoilé certains de ses secrets ces derniers mois.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est largement nourri à l'intelligence artificielle

Mais, comme toujours, rien ne vaut une officialisation en bonne et due forme. Comme prévu, Qualcomm a annoncé dans la nuit le Snapdragon 8 Gen 2, remplaçant direct du Snapdragon 8 Gen 1. Dans les grandes lignes, ce nouveau SoC reprend de nombreux éléments de son prédécesseur, dont la finesse de gravure en 4 nm. Il n’y a pas de grandes révolutions : huit CPU Kryo, un GPU Adreno, un NPU, un coprocesseur d’image Spectra, un modem, un coprocesseur Hexagon pour la gestion des signaux, etc. Quelles sont donc les différences ? Chaque élément a été amélioré d’une part. Et d’autre part, l’intelligence artificielle s’immisce encore plus.

Reprenons chaque élément dans l’ordre en commençant par la partie CPU. Nous retrouvons huit cœurs, bien évidement. Comme dans les précédents Snadpragon, il y a un cœur très puissant, quatre cœurs assez puissants et trois cœurs économes en énergie (au lieu de 4 économes et 3 assez puissants l'année dernière). Le premier est une version customisée du Cortex-X3 d’ARM. Il est cadencé jusqu’à 3,2 GHz. Les suivants sont cadencés à 2,8 GHz et les derniers à 2 GHz. L’activation ou non des cœurs est pilotée par l’intelligence artificielle. Qualcomm promet une amélioration des performances jusqu’à 35 % et une réduction de la consommation d’énergie de 40 %.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est compatible Ray Tracing comme la PS5

Il y a ensuite le GPU Adreno. Compatible avec les dernières versions de Vulkan, d’OpenCL et d’OpenGL, il promet une meilleure expérience gaming mobile. Il est le premier à être compatible Ray Tracing, le traitement des ombres étant prise en charge directement par le SoC. Reste évidemment à savoir s’il est pertinent de proposer du Ray Tracing sur un smartphone… Le SoC prend en charge le HDR avec une colorimétrie 10bit et il décode des vidéos en HDR10+, en HDR Vivid, en HGL et en Dolby Vision. Et comme cela avait fuité, il décode également l'AV1. Le tout est optimisé par l’intelligence artificielle, bien évidemment. Qualcomm promet 25 % de puissance en plus et 45 % d'efficacité énergétique.

Troisième point important : la connectivité. Dans ce domaine, le Snapdragon 8 Gen 2 apporte une évolution majeure : le support du WiFi 7. Qualcomm affirme qu’il s’agit du premier SoC commercialisé compatible avec cette nouvelle norme du WiFi. C'était avant que MediaTek ne dévoile le Dimensity 9200 il y a une semaine, lui aussi compatible WiFi 7. Le taux de transfert maximal atteint 5,8 Gb/s. Le Snapdragon 8 Gen 2 profite d’un nouveau modem, le Snapdragon X70. Sa principale nouveauté est d’être compatible 5G Dual SIM et Dual Active. Ce qui veut dire qu’il peut activer la 5G sur les deux cartes SIM en même temps. Il va sans dire que l’intelligence artificielle a son mot à dire ici aussi, pour passer d’une connexion à une autre selon les conditions.

Parlons maintenant de l’audio. Parce que les Snapdragon 8 sont les plus utilisés dans les smartphones haut de gamme, l’amélioration de l’expérience audio de ces smartphones passent par un renforcement de la proposition de Qualcomm. D’abord, le Sapdragon 8 Gen 2 devient compatible Bluetooth 5.3, ce qui apportera une nette progression pour les utilisateurs d’écouteurs TWS (meilleur son, moindre latence, augmentation de l’autonomie). Ensuite, il prend en charge l’audio spatial et la détection de la tête de l’utilisateur. L’expérience devrait donc être similaire à celle offerte par Apple avec les iPhone et les AirPods.

Le Snapdragon 8 Gen 2 a été développé pour le capteur photo du Galaxy S23 Ultra

Dernier domaine important : la photo. Le Snapdragon 8 Gen 2 profite d’un nouveau coprocesseur Spectra. Ce co-processeur promet évidemment des images de meilleures qualités encore qu’avec ses prédécesseurs. L’intelligence artificielle améliorera considérablement la reconnaissance de la scène, des images et des objets, s’approchant certainement de ce que peut faire les Tensor 1 et 2 des Pixel 6 et 7. Le but est d’améliorer le rendu de chaque élément en les isolant et en forçant sur le HDR quand cela a un intérêt. Qualcomm annonce que le coprocesseur a été plus encore optimisé pour l’ISOCELL HP3, le fameux capteur photo 200 mégapixels que Samsung devrait utiliser dans le Galaxy S23 Ultra attendu en début d’année prochaine. L’intégration du Snapdragon 8 Gen 2 dans les Galaxy S23 ne fait donc plus aucun doute. Qualcomm annonce également une collaboration avec Sony. Enfin, le nouveau Spectra sera également capable de capturer des vidéos en 8K HDR.

Il y a bien d’autres petites nouveautés dans le Snapdragon 8 Gen 2, que ce soit sur la RAM utilisée, la norme de la charge rapide, ou encore la localisation géographique. Mais celles que nous avons citées ici sont celles qui ont attiré le plus notre attention. Et celui de nombreux constructeurs puisque de nombreuses marques ont été citées en marge de cette annonce : Asus, Honor, Vivo, Motorola, ZTE, Meizu, Sony, Sharp, Xiaomi ou encore Oppo (ainsi que toutes leurs marques alternatives, comme Redmi, OnePlus, iQOO, Nubia, etc.). Vous remarquerez l’absence de Samsung… En outre, le SoC arrivera très vite dans nos poches. Qualcomm affirme que les premiers modèles seront officialisés avant fin 2022. Soit dans les 6 prochaines semaines.