Pour son retour dans les smartwatchs, OnePlus lance un modèle sous Wear OS qui pourrait bien réconcilier les utilisateurs avec l’OS de Google dédié aux accessoires connectés. La marque promet de belles caractéristiques et surtout une autonomie de choc. Pari tenu ? Réponse dans ce test complet.

Baptisée tout simplement Watch, la première montre de OnePlus ne nous avait pas complètement convaincus avec son OS propriétaire qui faisait d’elle un simple compagnon des smartphones de la marque. Presque 3 ans ont passé et OnePlus a eu le temps de cogiter sur ce que devait être sa nouvelle montre connectée.

Quelques semaines après le lancement du OnePlus 12, la marque présente à l'occasion de l’ouverture du grand salon de la mobilité de Barcelone (MWC) sa Watch 2. Pour cette nouvelle smartwatch, OnePlus fait le choix d’un OS riche et intelligent : Wear OS 4, le système de Google que vous retrouvez sur l'Oppo Watch ou la Xiaomi Watch 2 Pro, par exemple. Un OS parfois décrié puisque l’autonomie des modèles équipés peine à dépasser les 2 jours, même chez les meilleurs.

OnePlus annonce de belles caractéristiques pour sa Watch 2, assorties d’une autonomie de 100 heures, soit 4 jours en utilisation standard. Comment un tel miracle est-il possible ? Et, surtout, OnePlus tient-il cette promesse ? Nous avons pu tester pour répondre à ces questions. Voici notre réponse.

Prix et disponibilité

Les montres sous Wear OS ne sont généralement pas bon marché. Il suffit de regarder du côté de Samsung pour s’en convaincre : la Galaxy Watch6 de base (44mm) débute à 349 euros. Même topo du côté de Google qui vend sa Pixel Watch 2 (seulement en petit format) à partir de 399 euros. Il n’y a guère que Xiaomi pour casser un peu les prix avec un second modèle (Xiaomi Watch 2) que le constructeur vient de dévoiler au MWC au prix de 199 euros.

OnePlus pour sa part se situe un peu entre les deux mondes. La marque propose une Watch 2 à l’équipement haut de gamme, vendue à un prix (élevé), mais qui reste plus raisonnable que la moyenne. Voici ce qu’il vous faudra débourser pour faire l’acquisition de la OnePlus Watch 2 :

OnePlus Watch 2 : 329 euros

Disponible depuis le 4 mars, la montre est exclusivement vendue sur le site de la marque, sauf si elle devait faire une apparition dans un pop-up store partenaire sur Paris, comme cela a été le cas avec le OnePlus 12. Rappelons que les produits OnePlus ont déserté les rayons des revendeurs comme Darty, Boulanger et la Fnac ces derniers mois, suite au départ de France du constructeur Oppo à qui appartient OnePlus.

Pour 329 euros, OnePlus ne propose qu’une seule version, avec une connectivité Wi-Fi. Il ne sera donc pas possible d’utiliser sa montre en totale autonomie d'un smartphone. La Watch 2 sera disponible en deux couleurs : Black Steel (cadran et bracelet noir, voir ci-dessus) et Radiant Steel (cadran argenté et bracelet vert, voir ci-dessous).

La montre est livrée avec un socle de charge et un câble USB-C, mais il n'y a pas de chargeur dans la boîte. OnePlus ne proposera pas sur son site de bracelets dans d’autres coloris pour remplacer le modèle en silicone noir ou vert fourni. En revanche, la marque précise que sa montre est compatible avec tous types de bracelets 22 mm.

Fiche techniques

C’est donc un grand bond en avant pour OnePlus qui passe d’une montre modestement équipée à un modèle beaucoup plus puissant et haut de gamme sous Wear OS. Avec sa Watch 2, OnePlus a pris soin de chaque détail, proposant un wearable capable de résister dans le temps et de « gommer » les contraintes liées à l’OS de Google, grâce à un fonctionnement faisant appel à deux processeurs.

OnePlus Watch 2 Dimensions 47 x 46,6 x 12,1 mm (boitier 47 mm) Poids 49 grammes (80 grammes avec le bracelet) Ecran 1,43 pouce AMOLED

466 x 466 pixels

326 pixels par pouce

60 Hz

1000 nits OS Wear OS 4 + RT OS

2 ans de mise à jour RAM et stockage 2 Go + 32 Go Connectivité Wi-Fi, Bluetooth Fonctions Accéléromètre, Gyroscope, cardiofréquencemètre optique, oxymètre (SpO2), capteur de luminosité, baromètre, magnétomètre, GPS double fréquence Résistance eau et poussière 5ATM, IP68, MIL-STD-810H Batterie 500 mAh

Autonomie annoncée : 100 heures Port de charge Propriétaire Recharge rapide 7.5W VOOC Recharge Qi sans fil non Accessoires fournis Bracelet en caoutchouc fluoré, station de charge et câble USB Type-C

La montre fonctionne avec une seule et unique application, baptisée OHealth, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l’utilisateur puisqu’il n’a pas à jongler entre deux ou trois applications. Avec OHealth, vous pouvez installer votre montre, vérifier vos données de santé/sport et paramétrer la Watch 2.

Un design à la fois sobre et premium

Évoquons tout de suite ce qui peut fâcher. La montre de Oneplus n’existe qu’en un seul format, un boîtier de 47 mm qui accueille un grand écran de 1,43 pouce et une batterie de 500 mAh (parmi les plus hautes capacités sur le marché). La montre paraîtra comme massive, voire un peu surdimensionnée sur un petit poignet.

Ce sera avant tout affaire de goût puisque le bracelet en caoutchouc fluoré, avec son fermoir classique en acier inoxydable, s’adapte à toutes les morphologies. Simple à fermer et à ajuster, il est aussi facilement interchangeable. Il vous suffira de faire l’acquisition chez les revendeurs spécialisés d’un modèle de 22 mm. Pas certain cependant qu’il s’ajuste visuellement aussi bien que celui de Oneplus, du fait des cornes du boîtier.

En termes d’épaisseur, la montre reste dans la norme par rapport à la concurrence dans sa catégorie (12,1 mm), mais elle est un peu plus lourde que les montres en plastique ou en aluminium. En cause, son châssis, lui aussi en acier inoxydable. C’est aussi ce qui fait son charme et sa résistance. La conception de la Watch 2 est, en effet, extrêmement soignée avec un choix de matériaux durables. Au-delà du châssis, l’écran est en verre cristal de saphir, parmi les plus résistants au monde. Précisons que le poids et les dimensions de la Watch 2 n’ont pas constituer une gêne la nuit. Avec son bracelet souple, ma montre sait se faire oublier.

Elle bénéficie par ailleurs de toutes les certifications possibles : IP68 et 5ATM pour l’étanchéité et la norme militaire MIL-STD-810H pour la résistance aux températures extrêmes (de 70 degrés à – 40 degrés), au sable et à la poussière, aux vibrations, aux chocs et même aux pluies verglaçantes.

Pour autant, la montre reste d’un design sage – presque trop sage surtout dans sa version Black Steel. On est loin des luxueuses montres Huawei, inspirées de l’horlogerie… mais qui coûtent deux fois plus cher ! OnePlus a tout de même fait le choix d’un cadran rond, pour maintenir un look de montre (un peu sportive), avec deux boutons sur le côté en renfort de la navigation tactile.

On ne relève pas d’index cependant comme chez certains concurrents sur la bordure d’écran, tout de même épaisse de 3 ou 4 mm. Celle-ci est placée sous le verre pour être moins visible et donner une impression de bord à bord lorsqu’on choisit un cadran à fond noir. En outre, elle est agrémentée d’un motif strié circulaire qui rappelle celui du bracelet.

Pour les adeptes du genre, le bouton supérieur, s’il tourne, ne fait a priori pas office de couronne numérique. Différents jeux de pression sont autant de raccourcis vers les fonctions principales de la OnePlus Watch 2. Une pression longue sur le bouton supérieur lance, par exemple, Google Assistant. Une double pression sur le bouton inférieur lance le système de paiement sans fil Google Wallet.

D’une façon générale, on retrouve sur la Watch 2 une navigation tactile très proche de ce que proposent les concurrents équipés Wear OS : l’accès aux notifications d’un glissement de doigt vers le haut et aux paramètres vers le bas. La navigation latérale permet, quant à elle, de circuler dans les Widgets. C’est sans surprise, mais quoi qu’il en soit réussi graphiquement parlant.

Un grand écran, précis et lumineux

Pourvu d’une large diagonale de 1,43 pouce, l’écran AMOLED de la Watch 2 de OnePlus est idéal pour consulter ses notifications ou lire et répondre à ses messages, des fonctions auxquelles on peut s’adonner pleinement avec Wear OS. Nous avons relevé une luminosité supérieure ou égale à 635 cd/m² en poussant le curseur à fond. Mais OnePlus annonce que la luminosité peut monter jusqu’à 1000 cd/m² en extérieur en mode adaptatif. Ce qu’on veut bien croire, puisque nous n’avons rencontré aucun problème pour consulter nos performances pendant une séance de running par temps ensoleillé.

La haute définition de cet écran ajoute au confort de lecture. La résolution très satisfaisante pour une montre atteint 326 points par pouce. Au mode Always On (à utiliser avec parcimonie, car il réduit l’autonomie de la batterie), s’ajoutent toutes les options attendues dans un modèle haut de gamme pour ajuster l’affichage à sa convenance.

L’écran se montre parfaitement réactif en termes de fluidité de navigation et de tactile. Circuler dans les menus est possible sans ralentissement et la saisie d’un SMS depuis le petit clavier numérique ne relève pas de l’impossible, même si certains préféreront dicter leur réponse. L’utilisateur devrait également être comblé par l’optimisation apportée par OnePlus à l'interface de sa Watch 2.

Enfin, la dalle peut être personnalisée par l’utilisateur grâce à des cadrans disponibles directement depuis la montre ou en plus grand nombre depuis l’application OHealth. Des Widgets, appelés tuiles, peuvent aussi venir égayer l’interface et offrir un accès rapide aux fonctions que vous utilisez le plus. OnePlus avertit tout de même : s’il est possible de télécharger des watchfaces supplémentaires depuis le store de Google, certaines d’entre elles peuvent s’avérer gourmandes en énergie. La marque promet une autonomie hors norme de 100 heures. Mais c’est une promesse fondée sur des tests réalisés avec ses propres cadrans, optimisés pour la montre. Vous êtes prévenus !

Wear OS 4 et RT OS : le duo complémentaire qui change tout

La OnePlus Watch 2 ne fonctionne pas comme la plupart de ses congénères. Elle profite d’un moteur hybride qui repose sur deux processeurs et donc deux OS. Faire fonctionner ce double moteur sans heurts et de façon invisible pour l’utilisateur est une vraie belle performance de la part de OnePlus. Ce n’est pas une totale nouveauté puisque Oppo (du groupe BBK comme OnePlus) l’a inauguré dans sa montre Watch 4 Pro.

Oneplus s’appuie sur deux processeurs : le Qualcomm W5, gravé en 4nm, pour sa puissance ; et le BES2700 une plateforme basse consommation pour préserver l’autonomie. Le premier gère Wear OS pour les tâches les plus intensives comme Maps, le second gère RT OS pour l’Always On, les tâches de fond ou encore les appels. Une architecture complexe qui ne souffre aucun raté.

Les deux doivent fonctionner de concert ou l’un après l’autre de façon extrêmement fluide. Et la bonne nouvelle est que le pari est tenu : nous n’avons relevé aucun problème pendant les quelques jours d’utilisation de la Watch 2. Nous verrons plus tard, si le but de ce double moteur a porté ses fruits, avec un gain d’autonomie à la clé.

Pour le reste, Wear OS 4 apporte toutes fonctions de communication que l’utilisateur est en droit d’attendre d’un système aussi intelligent. Avec la Watch 2, il est possible de gérer ses appels, ses messages grâce au haut-parleur et au micro intégrés, ainsi qu'à divers outils comme le clavier virtuel numérique, l’enregistreur vocal ou les réponses rapides sous forme de smileys.

Il est également possible de télécharger de nouvelles applications qui enrichiront l’expérience : votre application de streaming musical (Deezer, Spotify, etc.), Gmail pour recevoir vos courriels, des utilitaires, des applis de sport comme Strava ou Komoot… Le choix est moins large que pour un smartphone, mais cela s’améliore tous les jours et vous disposez de 32 Go pour accueillir ces applis.

Cette base est commune à toutes les montres sous Wear OS. OnePlus apporte sa touche au travers de OHealth et notamment des fonctions de fitness et de bien-être que l'appli apporte.

OHealth : un service limité, mais gratuit

Suivi de la santé, du sommeil, des activités sportives… OHealth fonctionne comme toutes les applications de ce genre, avec l’avantage d’être entièrement gratuite. Si elle présente une base assez solide avec le tracking de plus de 100 activités, un suivi précis du sommeil (léger, paradoxal et profond) et des risques de troubles respiratoires (ronflements), elle n’est pas aussi développée sur les constantes de santé que certains concurrents.

Le cardiofréquencemètre et l’oxymètre permettent de mesurer la fréquence cardiaque et le Sp02 (taux d’oxygène dans le sang). En revanche, la montre ne propose pas comme chez quelques concurrents l’ECG, la température cutanée, l’analyse de l’impédance bioélectrique ou encore le tensiomètre.

L’accès à toutes ses données s’effectue depuis l’onglet Santé de OHealth, qu’il s’agisse de ce domaine précis ou des activités sportives. Sous l’Onglet Fitness, on peut lancer une session de course ou de marche depuis le smartphone. Enfin, depuis l’onglet Appareil, on accède aux réglages et à la personnalisation de la montre.

C’est assez spartiate, mais coloré. Pour un premier jet, on s’y retrouve assez aisément. Tout n’est pas entièrement satisfaisant, comme l’intitulé « Mon montre » pour ajouter des cadrans, ou encore dans Santé, l’intitulé « Journaux » : ce terme est peu parlant pour la section qui accueille toutes les séances sportives précédemment traquées.

Cette application a besoin de s’étoffer un peu, mais l’existant reste assez solide pour ceux qui pratiquent un sport de temps en temps et apprécient la motivation que procure une solution de ce type. Les grands sportifs préféreront sans doute se tourner vers des montres plus spécialisées, comme celles de Garmin. En attendant, nous avons été agréablement surpris par le nombre de constantes relevées sur certains sports privilégiés par OnePlus, comme la course ou le badminton.

En course, le rapport affiche dénivelé, temps de récupération, zones de fréquence cardiaque … jusqu’à l’équilibre TCS (temps de contact au sol). De quoi vous aider à progresser sans vous blesser. Et le suivi est précis grâce un GPS double fréquence qui ne sera freiné ni par une zone ultra urbanisée ni par une épaisse forêt.

Autonomie de 100 heures : pari tenu

OnePlus n’est pas le seul à intégrer une batterie de 500 mAh dans une montre. Même s’il s’agit d’une belle capacité, on sait que le talon d’Achille des montres Wear OS, c’est leur autonomie qui peine à dépasser deux jours. La promesse de 100 heures de OnePlus pour sa Watch 2, soit 4 jours, semblait donc folle.

Et pourtant… Le pari semble bien tenu puisque la montre a presque atteint les 90 heures d’autonomie (pas loin des 4 jours) lors de notre test, sachant que nous avons fait deux bonnes séances de sport et surtout passé un temps fou à circuler dans les menus et les paramètres, répondre à des messages et des appels, personnaliser l’apparence du cadran, etc. Tout ce que vous ne feriez pas en temps normal.

Non seulement peut-on affirmer que le pari est tenu dans le “smart Mode”, mais Oneplus affirme même que la montre peut tenir 12 jours en limitant un tant soit peu ses activités. Attention, il ne s’agit pas de se priver de tout. Vous conservez l’accès à des fonctions essentielles comme le suivi de fréquence cardiaque et du sommeil, le suivi de certaines activités sportives ou encore la possibilité de recevoir des notifications ou de passer des appels.

Si la OnePlus Watch 2 n’est pas compatible avec la charge sans-fil, elle bénéficie de la charge rapide 7,5W VOOC, soit la possibilité d’être intégralement rechargée en 1 heure selon la marque, soit plus rapidement que la Pixel Watch 2 de Google pourtant équipée d’une petite batterie de 306 mAh. Mieux, si vous êtes pressé, 10 petites minutes de charge vous permettraient de repartir pour une journée d’autonomie. Lors de nos tests, nous avons utilisé un chargeur 40W qui permet de faire le plein complet en 52 minutes. Par ailleurs, une charge de 10 minutes a fait passer la montre de 0 à 33%. Largement de quoi tenir 24 heures !