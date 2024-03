Test Xiaomi 14 Ultra : un bel appareil photo, mais un smartphone premium avant tout

Sommaire Prix et disponibilité

Un appareil photo déguisé en téléphone

Un écran lumineux et bien calibré

Un smartphone puissant, mais une chauffe impressionnante

Une autonomie exemplaire

Hyper OS, une surcouche classique, mais efficace

Une partie photo de haute volée

Alors, on achète ?

Commentaires

Le Xiaomi 14 Ultra est le dernier smartphone ultra haut de gamme de la marque éponyme, le terminal qui doit montrer tout son savoir-faire. Pour séduire, Xiaomi met le paquet sur la partie photo, notamment grâce sa collaboration avec Leica. Avons-nous ici le meilleur photophone du marché ?

Sur le marché des smartphones haut de gamme, le segment photo est devenu un enjeu majeur, un argument fort que les constructeurs mettent en avant pour convaincre. Xiaomi ne fait pas exception à la règle, puisqu’avec le Xiaomi 14 Ultra, il promet de vendre le meilleur photophone du marché, rien que ça.

Il est vrai que l’imposant module du 14 Ultra a de quoi séduire : quatre capteurs de 50 mégapixels dont un principal de 1 pouce. Le tout conçu en partenariat avec Leica, qui n’a pas seulement développé la partie logicielle, mais aussi les lentilles. Sur le papier, cela fait rêver, mais qu’en est-il au quotidien ?

Pour vous, nous l’avons passé sur le grill. Représente-t-il le top du top en photo ? Est-il bon sur le reste ? Des questions auxquelles nous allons nous empresser de répondre.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 14 Ultra est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Xiaomi et chez les revendeurs partenaires. Le kit Pack Photo Pro, qui ajoute une poignée, une coque, une dragonne et une batterie de 1500 mAh, est offert avec le produit. Le tout est vendu à 1499 euros.

Xiaomi 14 Ultra Chipset Snapdragon 8 Gen 3 Ecran 6,73 pouces

AMOLED

3200 x 1440 pixels (522 ppp)

1-120 Hz LTPO

3000 nits

OS HyperOS 1.0 / Android 14 RAM 16 Go Stockage 512 Go MicroSD Non Photo Grand-angle 1 pouce 50 MP f/1.63-f/4.0

Ultra grand-angle 50 MP F/1.8

Téléobjectif 50 MP f/1.8

Périscope 50 MP f/2.5 Selfie 32 MP Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 90W

Sans fil 80W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau Oui, IP68 Dimensions 161,4 x 75,3 x 9,2 mm

230g

Côté caractéristiques techniques, la star est bien évidemment le module photo, qui promet énormément avec ses quatre capteurs de 50 mégapixels signés Leica. Pour le reste, tout est carré et en adéquation avec le prix : processeur Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM, un grand écran 2K 120 Hz mais aussi une batterie de 5000 mAh.

Un appareil photo déguisé en téléphone

Le Xiaomi 14 Ultra ne reprend pas le design du Xiaomi 14 classique. La marque a en effet décidé de lui donner une identité propre, un visuel qui le différencie réellement du reste de la gamme et qui en fait un téléphone unique sur le marché, comme l’avait fait Samsung avec son Galaxy S24 Ultra. Quand on regarde le terminal, le message que cherche à faire passer Xiaomi est clair : c’est un appareil photo déguisé en téléphone.

Ce qui attire l’œil, c’est bien évidemment cet immense module circulaire qui trône au centre du capot arrière. Contrairement au 13 Ultra, il n’y a pas de « petite bosse ». Le module ressort donc de plusieurs millimètres, doublant l’épaisseur du téléphone (qui fait 9,2 mm sans). Il est presque comique de le poser sur le dos tant il est penché. Mais son placement central ne gêne pas lors de l’utilisation à un doigt (il n’est pas bancal) et apporte même une poignée lorsqu’on le tient en mode paysage, que ce soit pour jouer ou regarder une vidéo. Un atout surprenant, mais bienvenue.

Ce module a été extrêmement soigné, avec un anneau en aluminium cranté ainsi qu’un liseré doré du plus bel effet. Le nom Leica trône bien en évidence en son centre ; on sait tout de suite où on met les pieds.

On regrette le choix d’un plastique imitation cuir pour le capot arrière (cuir vegan pour être poli). Si cela fait illusion à l’œil, ce matériau donne tout de même une sensation un peu « cheap » en main. Dommage, d’autant plus que le Xiaomi 14 avait fait le choix d’un verre trempé de qualité. A noter que notre modèle de test est noir, mais que le smartphone existe également en blanc. On peut craindre un matériau qui non seulement vieilli mal, mais qui peut aussi être sujet aux rayures et autres marquages dû aux aléas de la vie. Pas de panique pour les maladroits, la marque fourni une coque en plastique dur dans la boîte. Détail important, le terminal est certifié IP68.

Pour les tranches, nous retrouvons de l’aluminium teint ainsi que les traditionnels boutons de volume et d’allumage (cranté) à droite. On remarque que ces tranches sont fines et pour cause : la dalle est légèrement incurvée. Cela apporte une prise en main agréable, tout en donnant une certaine allure au produit.

Le Xiaomi 14 Ultra est doté d’une grande dalle de 6,7 pouces. Sa particularité est d’être incurvée sur les quatre côtés. Cela donne une sensation d’une dalle juste « posée » sur le châssis, comme le faisaient les écrans « 2,5 D » (faussement incurvés) il y a quelques années. C'est très appréciable à l'œil.

Ajoutons à cela des angles très arrondis qui finissent de donner cette sensation de chic au téléphone. De quoi le démarquer très rapidement de ses concurrents sur le marché du premium, la tendance étant actuellement aux formes anguleuses et aux dalles plates. Précisons enfin que le capteur d’empreintes est incrusté sous la dalle, pas de surprise de ce côté-là.

Tous ces éléments rendent le Xiaomi 14 Ultra très appréciable en main, malgré son poids lourd de presque 230 grammes. Inutile de préciser que la masse n’est pas équilibrée, le module photo étant bien plus lourd que le reste. Cela ne dérange pas outre mesure, mais surprend dans un premier temps. L’épaisseur du module, en revanche, n’est pas vraiment ergonomique. Cela se sent lorsqu’on doit le ranger dans un sac ou dans sa poche. Il prend de la place !

Un mot rapide sur le Pack Photo Pro. Il est offert avec le smartphone pour son lancement. Il prend la forme d’une coque de protection ainsi que d’une poignée à brancher au terminal. Bien évidemment, tous ces éléments disposent de la même finition que le 14 Ultra et il est possible de personnaliser l’apparence de la bague d’objectif (3 étant disponibles). La poignée transforme le téléphone en appareil photo, en ajoutant plusieurs boutons (Photo, vidéo, zoom, exposition) ainsi qu’une dragonne.

A l’usage, le Pack Photo Pro s’avère agréable et rend la prise de photos plus simple, surtout en déplacement, en plus d’apporter deux heures d’autonomie supplémentaire (batterie de 1500 mAh), mais cela reste un objet un peu gadget et peu pratique en dehors de la prise de photo planifiée. Il est difficilement concevable d’utiliser normalement le 14 Ultra avec cette extension ou de la brancher à la volée si vous voyez un sujet intéressant. De plus, le Pack n’apporte aucune amélioration au niveau des clichés, juste plus de confort. Un objet sympathique, mais réservé aux photographes.

Le Xiaomi 14 est un mastodonte qui s’assume. Un appareil photo caché dans un smartphone premium. Si ses dimensions XXL et son similicuir ne plairont pas forcément à tout le monde (le design, c’est subjectif après tout), il a le mérite d'avoir un visuel radical et qui sort des sentiers battus. A la rédac, on adore ! Il est maintenant temps de voir ce que cet Ultra a réellement dans le ventre

Un écran lumineux et bien calibré

Le Xiaomi 14 Ultra dispose d’une dalle AMOLED LTPO d’une taille de 6,73 pouces et d’une définition de 3200 x 1440 pixels. Il s’agit de la définition maximale à régler dans les paramètres, puisque par défaut, l’écran propose du 1080p classique, bien moins énergivore. Sur le papier, nous avons quelque chose de commun pour cette gamme de prix.

Nous avons évidemment analysé tout ça à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont bons. Ainsi, nous avons un contraste quasi-infini, donc des noirs très profonds et des blancs éclatants, ce qui apporte un grand confort pour regarder des vidéos sombres ou encore pour jouer. La luminosité maximale mesurée par nos soins s’élève à 950 cd/m², ce qui est excellent et permet de profiter de son smartphone même en extérieur. Niveau traitement des reflets, nous ne sommes pas au niveau de la perfection du Galaxy S24 Ultra, mais nous restons dans le haut du panier.

Trois profils d’écrans sont disponibles dans les paramètres. Le profil par défaut – Original PRO – délivre un calibrage maîtrisé, mais perfectible, avec une température des couleurs un poil chaude à 7100K (norme vidéo de 6500K). De fait, sur un affichage blanc, l’écran tire légèrement vers le bleu, mais rien de dramatique, surtout qu’il est possible de baisser cette température dans les options. Côté respect des couleurs, nous avons un delta E moyen à 1,7 (en dessous de 3 étant bon) avec toutefois un écart au niveau des bleus et des verts (Delta E de 4), légèrement fluos.

Deux autres modes de couleurs sont proposés : Vif et Saturé. Les deux affichent respectivement un Delta E moyen à 3,6 et 3,9, avec des pics à 7 au niveau des couleurs primaires. Un choix délibéré de la part du constructeur et qui apporte du peps à l’image, les couleurs nous sautant au visage à chaque allumage. Si ces coloris fluos flattent la rétine, ils ne sont pas adéquats pour apprécier ses photos. Le réglage sera donc au choix de l’utilisateur. Dans l’ensemble, Xiaomi offre un écran très réussi et digne de sa gamme. Ce n’est pas le mieux calibré du marché, mais nous restons dans le domaine du très bon.

Côté audio, Xiaomi rend une bonne copie. Le 14 Ultra dispose de deux hauts-parleurs sur chaque tranche, ce qui apporte une excellente stéréo. Format compact oblige, on note un son un poil déséquilibré au niveau des bas-médiums, mais rien de dramatique. Seul souci, le placement un peu bas du haut-parleur sur la tranche supérieure : en regardant une vidéo en mode paysage ou en jouant, on a tendance à appuyer notre paume dessus. Il faudra prendre garde à ne pas étouffer le son, mais à part ça, le 14 Ultra est doté d’une partie audio de qualité.

Un smartphone puissant, mais une chauffe impressionnante

Sans surprise, le Xiaomi 14 Ultra embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le SoC le plus puissant du marché actuellement. Il est épaulé par 16 Go de RAM. Une configuration très classique pour un smartphone haut de gamme en 2024.

Côté benchmark, tout est carré. Le 14 Ultra ne diffère en rien du Xiaomi 14 sur ce point, affichant la même puissance brute. Si le téléphone n’est pas le plus performant du marché (l’Asus ROG Phone 8 Pro et l’Asus Zenfone 11 Ultra le dépassent largement), il reste parmi le top 5 des terminaux les plus véloces que nous ayons eu à tester. Cela se traduit par une navigation fluide, sans accrocs, mais surtout sur la possibilité de faire du multitâches sans s’inquiéter.

En jeu, aucune surprise, puisque tous les gros titres du marché tournent sans souci, de Genshin à Honkai en passant par le très gourmand Warzone Mobile (qui est optimisé avec les pieds, disons-le franchement). Cependant, jouer n’est pas vraiment agréable sur le 14 Ultra, du moins sans manette ni coque. En effet, le terminal de Xiaomi a tendance à surchauffer lorsqu’il est mis à l’épreuve. Nous avons même eu un message d’avertissement lors d’un benchmark, chose qu’on ne pensait plus voir en 2024 !

Il faut dire que le cadre en aluminium et le plastique du dos diffusent fortement et rapidement la chaleur dans tout le châssis, avec une température en surface frôlant les 50 degrés. A titre de comparaison, c’est autant qu’une tasse de café chaude. Résultat : le tenir en main s’avère désagréable, ce qui n’est pas vraiment satisfaisant pour un smartphone ultra haut de gamme où tout se doit d’être parfait. Un défaut réellement gênant. Fort heureusement, cette situation ne se présente que lorsque qu'un gros jeu ou un benchmark est lancé. Lors de la prise de photo, le 14 Ultra reste frais. Ouf.

Une autonomie exemplaire

Le Xiaomi 14 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh. Signalons que cette caractéristique est un poil différente en Chine, puisque là-bas, le terminal est équipé d’une batterie de 5300 mAh. Lors de notre semaine de test, nous avons constaté que le bébé de Xiaomi était endurant. Après une journée classique (navigation Internet, appels, vidéos, jeu, GPS, un peu de photo), nous avons constaté que nous avions encore entre 45 et 55% de batterie au moment du coucher. C’est bien ! Ce test est réalisé en FHD+, soit la résolution par défaut. En mettant la dalle en 1440p, nous perdons environ 20% par jour pour un gain visuel négligeable. Bref, le Xiaomi 14 Ultra tient son rang et il est possible de tenir deux jours pleins avec en faisant un peu attention.

Le 14 Ultra est compatible avec la charge rapide jusqu’à 90 Watts et bonne nouvelle, le chargeur est fourni dans la boîte ! Un minimum pour un téléphone aussi onéreux. Une charge rapide qui porte bien son nom, puisque selon nos mesures, on réalimente le téléphone de 2 à 100% en 35 minutes top chrono. C’est excellent !

Hyper OS, une surcouche classique, mais efficace

Le Xiaomi 14 Ultra est équipé d’Android 14 avec la nouvelle surcouche HyperOS. Elle reprend les grandes lignes de MIUI au niveau du design, mais apporte plus de fluidité, se montre moins lourde et mise surtout sur la convergence entre les produits Xiaomi. Par exemple, votre aspirateur robot, votre montre connectée ou même votre future voiture Xiaomi se connecteront très facilement. Un pari sur l’avenir de la part du constructeur.

HyperOS dispose des mêmes qualités et des mêmes défauts que MIUI. Nous avons donc un design soigné, qui s’inspire grandement d’iOS, une grande personnalisation ou encore une fluidité exemplaire. Côté défauts, on peut déplorer certains choix de design un peu pénible (comme deux volets, un pour le menu déroulant et un pour les notifications), une multitude de logiciels préinstallés (des jeux, TikTok, Booking…) ou encore un visuel un peu vieillot. Bref, nous sommes en terrain connu. HyperOS n’est pas la révolution promise, mais une évolution dans le bon sens.

Une partie photo de haute volée

Il est temps de s’attaquer au gros morceau de ce test. Après tout, c’est bien sur la photo que le Xiaomi 14 Ultra veut convaincre avec un module signé Leica. Le spécialiste de l’optique n’a pas seulement apposé son logo sur le smartphone, puisqu’il a conçu les lentilles des capteurs ainsi que la partie logicielle sur le traitement de l’image. Le 14 Ultra est équipé d’un capteur principal 1 pouces de 50 mégapixels (f/1.6 à f/4.0), d’un capteur ultra grand angle 12 mm de 50 mégapixels (f/1.8), d’un téléobjectif 75mm de 50 mégapixels (f/1.8) ainsi que d’un périscope 120 mm de 50 mégapixels (f/2.5). Sur le papier, nous avons donc quelque chose de très costaud.

Cela se confirme à l’usage. Le capteur 1 pouce fait des merveilles, gérant parfaitement les contrastes, les couleurs ainsi que les lumières, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Sur les photos de l’église, on constate une parfaite maîtrise de l’image. Ce capteur est également très réactif, ce qui est idéal pour prendre des sujets constamment en mouvement comme des enfants ou des animaux.

La seule faiblesse concerne les contrejours, qui laissent de vilains artefacts. Un défaut classique même sur les téléphones haut de gamme.

Comme sur les précédents modules Leica de Xiaomi, l’utilisateur a le choix entre deux modes d’image : Vibrant et Authentic. Le premier apporte un cachet extrêmement plaisant à l’image, avec des couleurs légèrement saturées qui flattent l’œil. Le mode Authentic, pour sa part, propose une image au contraire un peu désaturée, mais non moins belle. Si les différences sont moins flagrantes que sur le 13 Ultra, on note tout de même un changement de ton. Une chose est certaine, on reconnaît la patte Leica, et les photos du 14 Ultra sont immédiatement reconnaissables. Si le traitement donne des résultats très réussis, le réalisme est toutefois sacrifié sur l’autel de l’esthétisme. Un choix délibéré de la part du constructeur, mais qui ne plaira pas à tout le monde.

Concernant les autres capteurs, Xiaomi a réalisé un travail exemplaire, que ce soit au niveau du grand angle (zoom X0,5) que des deux téléobjectifs. Le 14 Ultra dispose d’un zoom optique jusqu’à X5 avec un zoom numérique jusqu’à X120. Ce dernier n’apporte pas de clichés exploitables, mais a le mérite d’exister.

Comme sur le Xiaomi 14, le 14 Ultra dispose d’un mode super macro de haute volée. Utilisant le zoom X2, ce mode permet de capturer les petits sujets avec un niveau de détail affolant, le tout en ayant un bokeh exagéré pour un résultat final très esthétique. C’est maîtrisé, cela donne des magnifiques résultats, mais pas forcements réalistes.

Ce soin du traitement de l’image se traduit également en mode portrait, encore très bon.

Enfin, le mode nuit se débrouille bien, offrant des résultats maîtrisés. Encore une fois, le traitement logiciel se fait ressentir, surtout sur les zones très sombres dans la réalité qui sont au final visibles sur le téléphone, mais rien d'aberrant. Cependant, on reste encore en-dessous du ténor du marché, à savoir le Google Pixel 8 Pro.

Bref, une partie photo très réussie et qui dispose d’une vraie personnalité. On aime particulièrement le mode super macro et le traitement de l’image proposé par Leica. Mais Xiaomi ne vend pas encore le photophone ultime, le terminal haut de gamme de Google le battant sur quasiment tous les points.

Pour la vidéo, le Xiaomi 14 Ultra est capable d’enregistrer jusqu’en 8K et 30 FPS. A l’image de ce qu’avait introduit Apple sur ses iPhone 13, il est doté d’un mode réalisateur qui ajuste le point de manière automatique, pratique pour réaliser des petits films.

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : on achète ? Le Xiaomi 14 Ultra est un excellent téléphone. Beau, agréable en main, puissant… il est surtout bon dans le domaine qu’il veut mettre en avant, c’est-à-dire la photographie.

Malgré toutes ses qualités, le Xiaomi 14 Ultra dispose d’un défaut majeur pour beaucoup d’acheteurs : son prix. Certes, il vaut ses 1500 euros lorsqu’on parle de technique pure et il saura satisfaire les amateurs de photos les plus exigeants et les adeptes du grain Leica. Pour les autres, nous conseillons plutôt de se diriger vers le Xiaomi 14, certes moins complet, mais également excellent en photo et surtout disposant d’un prix plus « abordable » à 999 euros. Bref, un excellent téléphone, mais un produit vitrine qui n’est pas forcément adapté à tout le monde.