Test Xiaomi 13 Ultra : des imperfections qui se paient trop cher

Le Xiaomi 13 Ultra est le smartphone de la démesure. Avec ce produit, la marque chinoise veut montrer son savoir-faire, offrir l’un des meilleurs terminaux du marché. Pour ça, elle mise sur un design fort et sur une partie photo conçue en partenariat avec Leica. Reste à savoir si ce cocktail détonnant tient toutes ses promesses.

La gamme Ultra représente le summum du savoir-faire de Xiaomi, terrain de toutes les expérimentations et de toutes les démesures. Alors que le Xiaomi Mi 11 Ultra avait marqué avec sa coque en céramique et son écran secondaire à l’arrière, le constructeur avait fait l’impasse sur le marché européen pour le modèle 12 Ultra. Il revient cette année avec le Xiaomi 13 Ultra.

Cette fois, Xiaomi mise sur la photo afin de convaincre. La marque s’est associée avec Leica pour donner vie à cette immense module composé de quatre capteurs de 50 mégapixels. Plus qu’un photophone, le Xiaomi 13 Ultra veut exceller dans tous les domaines, que ce soit dans celui du design, de l’écran, de l’autonomie ou de la puissance. A son prix, il n’a évidemment pas le droit à l’erreur.

Sur le papier, nous avons donc un petit monstre de technologie, un terminal qui promet de se hisser au panthéon des meilleurs smartphones de 2023. Mais qu'en est-il dans la pratique ? Il est temps de déterminer s’il tient ses promesses.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13 Ultra est disponible depuis le 12 juin 2023 sur le site officiel du constructeur et chez les revendeurs partenaires.

Il est affiché au prix 1499 euros. Un tarif très élevé qui le place comme un produit ultra haut de gamme. Il vient donc marcher sur les plates-bandes des mastodontes tels que le Galaxy S23 Ultra ou l’iPhone 14 Pro Max. A ce tarif, chaque imperfection se paye cher, très cher, et le smartphone se doit d’être parfait.

Une fiche technique de haut niveau

Pour son 13 Ultra, Xiaomi a mis les petits plats dans les grands avec un smartphone qui mise sur la performance. En plus des 4 capteurs de 50 Mp (dont un capteur principal de 1 pouce), nous avons un écran OLED LTPO de 6,7 pouces WQHD+, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une batterie de 5000 mAh ainsi qu’une charge rapide de 90 Watts.

Xiaomi 13 Ultra Chipset Snapdragon 8 Gen 2 Ecran Samsung AMOLED

6,73 pouces

QHD+ (3200 x 1440 pixels)

LTPO 3.0 1-120 Hz

2600 nits

Gorilla Glass Victus OS Android 13 + MIUI 14 RAM 12 Go Stockage 512 Go MicroSD Non Photo Capteur principal 50 MP IMX989 1 pouce f/1,9 ou f/4,0

Ultra grand-angle 50 MP JN1 f/1,8

Téléobjectif 50 MP Zoom optique 3.2X f/1,8

Téléobjectif 50 MP Zoom optique 5X f/3,0 Selfie 32 MP Batterie 5000 mAh

Recharge rapide filaire 90W

Sans fil 50 W

Inversée 10 W 5G Oui Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau IP68

Bref, un téléphone qui n’a pas à rougir face à ses concurrents et qui, sur le papier, est digne de son placement tarifaire. Reste à voir si l’essai est transformé.

Un design qui mise sur le premium

Un smartphone à 1500 euros, c’est un bijou de technologie, mais c’est aussi un objet statutaire. Xiaomi l’a bien compris avec un terminal qui mise sur le chic. Disponible en deux couleurs (noir et vert olive), le 13 Ultra arbore une coque en simili cuir du plus bel effet. Réalisé en plastique recyclé, ce matériau est évidemment moins agréable sous les doigts que du vrai cuir, mais la sensation premium est bien là. Le but avoué est de se rapprocher du rendu des appareils photos Leica et sur ce point, c’est une réussite. Du beau travail.

Impossible de ne pas voir l’énorme module photo qui trône en plein milieu de la face arrière. Contrairement à un Samsung qui tente camoufler au maximum les capteurs, Xiaomi assume le côté photophone du produit, s’inspirant encore une fois des créations de Leica. De loin, on a presque l’impression d’avoir un vrai appareil photo. L’aspect premium est renforcé par le liseré doré qui l’entoure. On aime !

A noter que ce module est situé sur un petit renflement. Cela a pour conséquence de causer une certaine asymétrie (totalement assumée) sur l’épaisseur du produit, qui fait 9 mm sur sa partie la plus fine et 1,5 cm sur la plus épaisse. De fait, le poids est déséquilibré et il faudra être vigilant en le manipulant. Il est aussi assez lourd avec ses 230 grammes. Ses dimensions exactes sont de 162 x 74,6 x 9/15 mm. Un sacré monstre.

Une autre conséquence un peu étonnante de ce module titanesque est que posé sur le dos, le 13 Ultra est légèrement incliné. Ce n’est pas un défaut en soi, beaucoup de smartphones commettant la même erreur, mais cela rend l’utilisation à un doigt laborieuse, le terminal n’étant pas stable dans cette position. On pense à l'écriture de messages rapides lorsqu'il est posé sur un bureau.

Malgré son poids lourd et son épaisseur de presque 1 cm à l’endroit le plus fin, Xiaomi arrive à donner un côté aérien à son produit. Cela passe par un écran légèrement incurvé sur les côtés, même chose pour le capot arrière.

Cela donne des tranches (en aluminium) de 5 mm seulement. Plus encore, ce sentiment de légèreté est renforcé par le format 20 :9 de l’écran qui garantit une excellente prise en main.

Car oui, malgré son poids lourd, son déséquilibre au niveau de la finesse et son immense capteur à l’arrière, c'est un vrai plaisir de manipuler le Xiaomi 13 Ultra. Nous avons un smartphone appréciable, malin dans ses choix et doté de finitions impeccables en plus d’être joli à regarder. Dernier point important : il est certifié IP68, donc résistant à l’eau et à la poussière.

Pour finir, on évoquera un écran très arrondi sur les angles, ce qui a pour conséquence de réduire encore plus la sensation de lourdeur. Le capteur d’empreintes est lui situé sous la dalle et se montre d’une efficacité exemplaire. Nous n’avons eu aucun raté pendant notre semaine de test. Il peut aussi se coupler à un système de reconnaissance faciale lui aussi très performant.

Bref, Xiaomi montre tout son savoir-faire avec ce 13 Ultra. On aime particulièrement le visuel inspiré par les appareils de Leica, signe d’une convergence forte entre les deux sociétés. Le smartphone n’est pas seulement un concentré de technologie, c’est aussi un bijou qu’on aime sortir. Lors de notre test, il n’a pas été rare que des personnes nous demandent à voir le téléphone de plus près, fasciné par son design hors du commun et sa coque en similicuir. Un signe qui ne trompe pas : Xiaomi a réussi son coup.

Un écran exemplaire

Le Xiaomi 13 Ultra est doté d’une dalle OLED de 6,73 pouces d’une définition de 3200 x 1440 pixels. Il s’agit d’un écran LTPO 3.0, ce qui signifie que nous avons un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 120 Hz. Comme nous l’avons signalé plus haut, il adopte un ratio en 20 :9, ce qui couplé avec des bords incurvés, donne une impression de longueur pas désagréable et permet une navigation facile à une main.

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont très convaincants. OLED oblige, nous avons un contraste infini, ce qui permet d’avoir une lisibilité parfaite des nuances de gris. Idéal pour regarder une série ou jouer. Côté luminosité, nous avons mesuré 600 nits au maximum dans des conditions « normales ». Un score très satisfaisant, mais Xiaomi a d’autres atouts dans sa manche. Un mode “lumière du soleil” est disponible dans les paramètres et augmente la luminosité jusqu’à 1000 nits (selon nos mesures), de quoi avoir une vision parfaite sur la plage ensoleillée en plein été. Une technique déjà utilisée par Samsung sur ses Galaxy S23 et toujours utile. Attention, cette option se montre extrêmement énergivore.

Pour ce qui est des couleurs, le Xiaomi 13 Ultra dispose d'une température de 7200K, ce qui est un peu élevé. Sur un affichage blanc, la dalle tire légèrement vers le bleu. Fort heureusement il est possible de la régler dans les paramètres afin de se rapprocher des 6500K de la norme vidéo.

Xiaomi propose trois profils de couleurs prédéfinis dans ses paramètres : Couleurs Originales PRO, Vif et Saturé. Le premier est un exemple de calibration avec des couleurs extrêmement fidèles (Delta E moyen de 1,5). Il est parfait si vous souhaitez l’image la plus proche possible de la réalité. Pour regarder des photos, par exemple. Le mode Vif accentue lui les couleurs primaires, tout en laissant les autres fidèles (Delta E moyen de 2,5). Enfin, le mode saturé reprend le principe du mode Vif, mais en rendant les couleurs concernées encore plus fluos (Delta E moyen de 3,5, Delta E des couleurs primaires au-dessus de 6). Un mode qui plaira à ceux qui aiment un écran vibrant ou aux adeptes de jeu vidéo.

Pour finir, notons qu’un mode « personnalisé » permet de modifier tous les aspects de l’image à l’envi. Ainsi, l’utilisateur expérimenté peut s’amuser avec l’affichage et trouver le calibrage parfait. Pour les autres, nous conseillons le mode par défaut (Couleurs originales PRO), déjà très bien. Bref, Xiaomi offre des profils d’écrans adaptés, bien calibrés et une personnalisation poussée. Un exemple à suivre.

Pour l’audio, Xiaomi se débrouille bien, sans briller. Nous avons deux haut-parleurs bien placés (un sur chaque tranche) dotés d’une puissance appréciable. Si le son est équilibré, on regrette une distorsion bien présente à haut volume. Le Xiaomi 13 Ultra est largement suffisant pour regarder des vidéos dans de bonnes conditions, mais un peu moins pour l’écoute de musique.

Un monstre de puissance qui ne sait pas gérer ses ardeurs

Pour son terminal ultra haut de gamme, il était normal que Xiaomi fasse le choix du processeur le plus puissant du marché, à savoir le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est épaulé par 12 Go de RAM ainsi que par une mémoire de 512 Go (configuration unique en France).

Pas de surprises lors de nos benchmarks : le 13 Ultra est l’un des smartphones les plus performants que nous ayons testé dans nos colonnes. Il se place au coude à coude avec l’Asus ROG Phone 7 Ultimate, terminal qui mise lui aussi sur la performance. Si on devait le comparer à un autre mastodonte du marché, à savoir le Samsung Galaxy S23 Ultra, le bébé de Xiaomi est bien au-dessus. Une bête de course.

Concrètement, cela signifie que l’utilisateur dispose d’une puissance appréciable pour tout faire. Dans la navigation, tout est fluide, sans accrocs, sans plantage. Cela permet également un meilleur traitement des photos, une gestion plus équilibrée de la batterie et plus de puissance en jeu. Bref, le 13 Ultra peut tout faire.

En ce qui concerne le gaming, le 13 Ultra ne toussote jamais. Sur les titres les plus gourmands du moment, à savoir Genshin Impact, Diablo Immortal ou Summoners Wars Chronicles, nous avons une expérience fluide (framerate constant à 60 images par seconde) avec les graphismes réglés au maximum. Bref, un produit idéal pour tous les adeptes de jeux mobiles. La contrepartie, c’est la chauffe.

Bien que Xiaomi promette un nouveau système de refroidissement basé sur une séparation vapeur/liquide, le terminal n’en reste pas moins un des mauvais élèves sur le marché. Si la chauffe reste acceptable, jouer se montre un peu contraignant au bout d’une petite demi-heure. La chaleur se diffuse rapidement et fortement dans la totalité du châssis, et nos doigts la sentent particulièrement sur les tranches en aluminium. C’est d’autant plus gênant par ces temps de canicule. Ce n’est pas catastrophique, loin de là, mais d’autres constructeurs comme Samsung ou Asus gèrent mieux cet aspect sur leur haut de gamme. Peut-être aurait-il fallu brider un pêu le processeur pour éviter ce désagrément.

Une surcouche qui ne plaira pas à tout le monde

Le Xiaomi 13 Ultra est équipé d’Android 13 avec la surcouche maison EMUI 14.0.4. Cette partie logicielle a toujours été le point faible de la marque, et c’est de nouveau le cas sur ce smartphone.

EMUI 14 a de nombreuses qualités, à commencer par une personnalisation poussée de son téléphone. Par exemple, il est possible d’afficher un centre de contrôle “moderne”, avec deux volets (un pour les raccourcis, un autre pour les notifications) ou un “classique”, qui mise moins sur le design mais concentre tout en un seul volet. On apprécie également la possibilité de faire un peu ce qu’on veut avec l’always-on-display, que ce soit au niveau de l’affichage de l’heure, des animations ou encore des notifications.

Plus encore, Xiaomi propose différents thèmes via une application dédiée, de quoi totalement modifier l'apparence du logiciel à son image. S’il y en a des gratuits, nombre d’entre eux sont payants (1, 2, parfois 4 euros). Un peu fort de café pour un produit qu’on a payé 1500 euros. Toutefois, on salue le fait qu’il n’y ait pas de publicités dans les applications natives. On rappelle que c’est une habitude sur les smartphones de la marque.

EMUI traine aussi de lourds défauts. Qu’on aime ou pas son design qui mise sur la simplicité, il faut avouer que nous trouvons des choix quelque peu curieux. Par exemple, Xiaomi ne donne pas la possibilité d’activer la sonnerie des appels tout en étant en mode silencieux, une nouveauté pourtant bien pratique sur Android 13. Plus encore, les paramètres sont un peu fouillis par rapport à Android Stock, sans toutefois apporter plus de profondeur. On peut aussi regretter quelques errances au niveau des bulles de discussion, comme sur Messenger ou l’application Messages. Celles-ci ne s’affichent pas toujours correctement et obligent à revenir dans l’application pour consulter ses messages. Enfin, on peut s’étonner de certains choix, comme la présence du coffre d’applications, un menu supplémentaire pas vraiment pertinent qui met en avant les apps les plus utilisées et permet de prendre rapidement des notes. S’il est pratique sur le papier, le fait que ce soit une application à part entière ne la rend pas vraiment utile. On aurait aimé l'avoir dans un volet bien spécifique de l'écran d'accueil, par exemple.

On regrette aussi ces applications installées par défaut sur le smartphone, comme des jeux qu’on aura tôt fait de désinstaller ou encore des doublons avec les apps Google, plus simples et pratiques. Rien de bien dramatique, mais cela contribue à alourdir l’expérience.

On chipote, mais dans l’ensemble, EMUI 14 reste une surcouche solide, pratique et fluide. Si on peut regretter quelques choix un peu agaçants, nous restons sur quelque chose de très propre. Pour le design pur et dur, c’est une question de goûts. Pour notre part, nous ne sommes pas fans, préférant les rondeurs simples d’Android sans surcouche. Pour finir, signalons tout de même que Xiaomi promet trois ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Un bon point.

Une autonomie décevante

Le Xiaomi 13 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Couplée avec un Snapdragon 8 Gen 2 qui met l’accent sur l’économie d’énergie, nous avons quelque chose de prometteur sur le papier. Pourtant, l’autonomie déçoit un peu à l’usage. En définition WQHD+, lors d’une utilisation « normale » (un peu de jeu, d’écoute de musique, de GPS et de navigation Internet), nous terminons la journée avec un peu moins de 20% de batterie. Quand on le compare à un Pixel 7 Pro ou un Galaxy S23 Ultra, c’est un peu faible. En revanche, en calant l’écran à 1080p, on peut gagner 20% de batterie en une journée. C’est déjà mieux, mais cela n’en fait pas l’un des meilleurs du marché sur ce point. Notons que si vous êtes à court de batterie, le smartphone se met en mode hibernation arrivé à 1%. Cela permet de recevoir des appels pendant encore une heure. Une excellente idée parfaitement appliquée.

A l’intérieur du boîter, Xiaomi fournit un chargeur compatible de 90 Watts. Celui-ci permet de recharger son smartphone en moins d’une demi-heure. Une réalimentation rapide impressionnante qui peut sauver votre journée. Si vous êtes à plat le matin, il suffira d’une charge de 15 minutes pour récupérer 80% d’autonomie. Mais comme d’habitude, la question de la durabilité de la batterie dans le temps se pose. Envoyer une telle charge peut en effet entraîner des conséquences sur le long terme. Heureusement, on peut désactiver cette charge brutale dans les paramètres.

Une partie photo de qualité réalisée main dans la main avec Leica

S’il y a bien un segment sur lequel mise Xiaomi avec le 13 Ultra, c’est la photo. La marque chinoise a sorti le bazooka avec un gigantesque module réalisé en partenariat avec Leica. Le fabricant allemand ne s’est pas contenté d’apposer son nom sur le smartphone ou d’ajouter un filtre logiciel, puisqu’il a activement collaboré à sa conception.

Ce module est composé de quatre capteurs. Nous avons déjà un capteur principal de 1 pouces et de 50 mégapixels (f/1,9-4,0). Il s’agit d’un Sony IMX989. Pour les trois autres, Xiaomi a fait le choix de capteurs IMX858. Nous trouvons ainsi un grand angle de 50 Mp (f/1,8), un Téléobjectif de 50 Mp (f/1,8) avec zoom optique X3,2 et un deuxième Téléobjectif de 50 Mp (f/3,0) avec zoom optique X5. Un sacré programme !

Tout cela, c’est bien beau, mais qu’est-ce que ça donne en pratique ? Le Xiaomi 13 Ultra livre d’excellents clichés à l’extérieur comme en intérieur. Si nous sommes séduits par le rendu des photos ainsi que par la gestion des couleurs, nous sommes subjugués par les contrastes offerts par le capteur 1 pouces. Cela se voit particulièrement sur les photos de villes ensoleillées. Jamais ô grand jamais le 13 Ultra n’a failli à nous livrer des beaux clichés, même mis à rude épreuve dans les galeries parisiennes.

Leica oblige, le traitement de l’image jouit d’un soin particulier des couleurs. En mode auto, le téléphone laisse deux choix : Leica Authentic et Leica Vibrant. Le premier apporte des couleurs légèrement sous saturées pour un rendu qui se rapproche de ce qu’on peut avoir avec un appareil photo de la marque allemande. Leica Vibrant, au contraire, donne du « peps » au rendu final tout en gardant ce grain si propre à son savoir-faire. On peut regretter de ne pas avoir un résultat plus proche des couleurs naturelles, mais cela donne vraiment une personnalité aux clichés, sans cependant donner l’impression d’avoir un filtre par-dessus. Des filtres, justement, il y en a dans les menus de l’application photo et ont tous été conçus par la marque allemande. Un véritable paradis pour les amateurs de photographie vintage.

Dernière qualité qui tue : ce capteur principal se montre très réactif, idéal pour capturer des sujets en mouvement. Par exemple, le pigeon sur cette photo est passé à vive allure, mais est parfaitement net ici.

Les autres capteurs montrent également leurs qualités dans les résultats obtenus. Si on aime la précision de l’ultra grand-angle (ce n’est pas forcément le point fort de la concurrence), on apprécie surtout les deux autres capteurs, surtout le Téléobjectif 75mm qui donne des résultats impressionnants de maîtrise. C’est celui-ci qu’on utilise le plus pour les paysages ou les photos macros. Le smartphone dispose d’un zoom jusqu’à X120, qui ne donne certes pas des résultats exploitables mais permet de capturer un détail au loin.

Tout n’est pas parfait dans ce smartphone. Si les photos macro restent de bonne qualité, capturant idéalement tous les détails, elles sont en deçà de ce qu’on peut avoir avec un Galaxy S23 Ultra ou encore un Pixel 7 Pro qui offrent des clichés avec un meilleur piqué.

Même chose pour le mode nuit, qui fait le travail sans pour autant être exceptionnel. On a une bonne lisibilité de l’image, mais on reste à des années lumières de ce que font Google ou Apple sur leurs terminaux.

Enfin, il faut signaler la présence d’un mode Pro extrêmement complet qui plaira à ceux qui veulent la mainmise totale sur leur appareil. En plus des traditionnels réglages (Ouverture du capteur, ISO, choix du capteur), il permet -entre autres- de vérifier l’exposition (hachurant les zones surexposées), l’histogramme en temps réel ou même de mettre directement le cliché en RAW. Enfin, Xiaomi dote son smartphone d’une partie vidéo complète, avec un capteur capable de capturer en 8K/24 FPS ou en 4K/60 FPS.

Bref, Xiaomi tient son pari avec une partie photo de haute volée. Si elle n’est pas la meilleure du marché selon nous, elle propose tout de même un vrai plus grâce à la patte Leica. Le traitement de l’image de la marque allemande apporte une personnalité aux clichés et devrait séduire ses adeptes.