La Withings ScanWatch Nova, c'est la version luxe de la Scanwatch 2, montre connectée orientée santé du constructeur français. Elle prend la succession de la Scanwatch Horizon avec un design retravaillé et quelques fonctions en sus. Nous avons donc testé la Withing ScanWatch Nova et vous livrons toutes nos conclusions.

Test réalisé par Edouard Le Ricque

Withings a renouvelé sa montre connectée haut de gamme en fin d'année dernière. À l'instar de la génération précédente, cette Scanwatch 2 s'est déclinée dans une version plus luxueuse reprenant les codes des montres de plongée, Omega Seamaster ou Rolex Submariner en tête. Un design intemporel qui renferme très discrètement toute la technologie de suivi de santé de Withings.

Si elle peut tromper l'œil avec ses aiguilles, la Scanwatch Nova contient un petit écran POLED qui transmet toutes les informations de sa partie connectée à son utilisateur. Bien sûr, elle distille les notifications du smartphone auquel elle est raccordée, mais toute sa force réside dans ses données de santé. Fréquence cardiaque, mesure de la SPO2, ECG et même température sur cette nouvelle version. Voilà les éléments que l'on peut monitorer à l'envi lorsque l'on porte une Scanwatch Nova ou Scanwatch 2 au poignet.

Ces deux montres offrent les mêmes fonctionnalités. Seul le design sépare ces deux modèles, mais c'est une part non négligeable qui influe d'ailleurs grandement sur le tarif de la Nova.

Prix et disponibilité de la Withings Nova

Withings a lancé la Scanwatch Nova en fin d'année dernière. Le 6 décembre 2023, elle était disponible en précommande. Les premières livraisons sont intervenues le 1er février 2024, soit près de six mois après la mise sur le marché de la Scanwatch 2, disponible dès le 18 septembre 2023.

Le prix est un facteur déterminant pour l'achat d'une Scanwatch Nova. De 349,95 € pour la Scanwatch 2, on passe à 599,95 € pour une Scanwatch Nova. 250 € de différence, c'est stratosphérique surtout lorsque l'on sait que cet écart ne concerne que le design.

La Nova ne propose aucune fonctionnalité en plus par rapport à la Scanwatch 2. Seul son format diffère. D'une montre au style plutôt habillé avec la Scanwatch 2, on passe à un look de plongeuse, plus sportif.

Un design amélioré

La Scanwatch Nova reprend les mêmes codes que la Horizon. Elle s'approprie son format de plongeuse en ayant la bonne idée d'en réduire les dimensions. D'un 43 mm de diamètre hors couronne, on passe ainsi à 42 mm. Ce n'est pas le plus parlant, la couronne participant pour beaucoup dans la taille des Scanwatch de Withings. En l'incluant, on passe de 47 à 45 mm. Un vrai “downsizing” qui se poursuit aussi sur l'épaisseur de la montre puisqu'elle perd presque 1 mm. Enfin, la Nova est aussi plus légère avec 133 g sur la balance contre 146 g pour la Scanwatch Horizon.

L'ensemble de ces réductions profitent largement au confort de port. Utilisateur de la Scanwatch Horizon depuis sa sortie, j'ai apprécié le gain de légèreté et de dimensions de la Nova.

Toutes ces modifications structurelles ne touchent pas aux matériaux de la Nova. Withings utilise encore un boîtier en acier inoxydable 516L toujours parfaitement façonné. Pour protéger le cadran, c'est un verre saphir qui est à la manœuvre, gage d'une très grande résistance. Réputé incassable et très difficilement rayable, c'est la garantie d'une montre solide.

La lunette tournante (fonctionnelle) est quant à elle en céramique. Elle se marie à la couleur du fond du cadran. Là, le constructeur français ne change rien et propose la même sélection de coloris qu'avec l'Horizon : noir, vert ou bleu. La graphie de la lunette a été retravaillée. Elle est plus épurée, Withings ayant supprimé les points séparant chaque bâtonnet. En revanche, elle arbore toujours un flanc travaillé en pointes, très agréable à manipuler et qui rehausse le caractère sportif de la montre.

La couronne a elle aussi été améliorée. Un peu plus large que celle de la Scanwatch Horizon, elle se laisse manipuler avec plus de facilité. Aussi, elle est plus souple dans son mouvement lorsque la précédente opposait plus de résistance.

On en vient au cadran, pièce maîtresse d'une montre. Là aussi, Withings a amélioré son rendu en entourant notamment d'acier tous les éléments en luminova. Chacun des index des heures est concerné. Idem pour les trois aiguilles : heure, minutes et la trotteuse associée à l'activité. Cette dernière se déplace en bas dans un petit cadran situé sous l'unique écran numérique de la Nova. Cet affichage POLED renferme toutes les fonctions connectées de la montre, mais on y reviendra plus tard.

Associer montre traditionnelle et fonctionnement électronique n'est jamais chose aisée. Withings a trouvé la martingale en proposant une calibration manuelle de la position des aiguilles via son application. Le process est aisé et précis.

Un package complet

La Withings Nova vient dans un écrin garni d'accessoires. Elle est montée d'origine sur un bracelet acier à boucle déployante. Qualitatif, il est en acier brossé 516L comme le corps de la montre. Facilement exposé, il a tendance à se rayer dans le temps. Pour permettre de régler sa taille, Withings ajoute tout le petit matériel nécessaire à sa réduction ou son agrandissement. On a un support de montre, un petit maillet, un chasse-goupille et même quelques maillons supplémentaires. Le tout s'accompagne d'une notice pour expliquer les étapes de l'opération. Nul besoin de passer chez son bijoutier, c'est un très bon point.

En sus du bracelet métallique, Withings ajoute un bracelet en FKM – un fluoroélastomère résistant à l’eau salée – pour augmenter le confort lors des séances sportives, mais aussi pour plaquer au mieux les capteurs de la montre sur le poignet et ainsi garantir une prise de mesures optimale. Et quand on parle d'eau, on évoque la submersion. La Scanwatch Nova est certifiée étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur.

Ajoutons que les deux bracelets disposent de pompes rapides, pratiques pour les interchanger sans outil. L'entrecorne de 22 mm est standard, ce qui permet aussi d'utiliser n'importe quel autre bracelet de cette dimension, en cuir ou en tissu, par exemple. Pour ce dernier, on prendra garde de ne pas prendre de nato, dont un passant se glisse sous la montre : il viendrait obstruer le quatuor de capteurs de la Scanwatch Nova.

Défaut de cadran

Mon test de la Scanwatch Horizon avait été émaillé de problèmes d'ajustements. Les capteurs à l'arrière de la montre n'étaient pas alignés, ce qui restait un défaut esthétique. Mais plus embêtant, le cadran n’était pas centré, mais décalé de quelques degrés vers la droite. En sus, les marqueurs de la lunette tournante ne s'alignaient pas avec ceux du cadran.

Le SAV de Withings est heureusement réactif et a changé la montre par trois fois avec une inspection manuelle sur le dernier modèle envoyé. Je précise que j'étais passé par le SAV en tant que client et non journaliste. N'importe quel acquéreur devrait donc avoir la même expérience.

Une longue introduction pour en venir au cas de la Scanwatch Nova. Si la finition est meilleure, elle ne peut malheureusement pas se passer d'un examen dès l'ouverture de la boîte.

Notre modèle de test fourni par le fabricant lui-même a un défaut esthétique visible. Le cadran est légèrement décalé vers la gauche, à savoir que 12h00 n'est pas affiché en plein centre, mais plutôt sur 11h59.

On pourra me reprocher de pinailler, mais sur une montre à 600 €, toute connectée qu'elle soit, ce n'est pas acceptable. Outre sa technologie, c'est clairement un design et une finition exemplaire que l'on vient chercher en ajoutant les 250 € de différence réclamés entre la Scanwatch 2 et la Nova.

Le petit écran qui change tout

Le petit écran POLED de la Scanwatch Nova se confond à merveille avec le fond dans la version noire de la montre de Withings. Une intégration parfaite. Il gagne en définition par rapport à celui de l’Horizon. Il est fluide et la couronne qui l’anime tourne magnifiquement bien, tout en souplesse. Si nous avions connu des errances avec le bouton pressoir de l’Horizon qui venait à se gripper, il n’en est rien sur la Nova. Le sien revient à coup sûr à sa place à chaque pression.

Le menu de la montre permet d’accéder aux mesures d’ECG, SPO2, température ou encore de la fréquence cardiaque. Withings ajoute le nombre d’étages gravis et la distance parcourue sur la journée afin d'affiner le pourcentage de complétion du podomètre situé à 6 heures.

On accède aussi via l’écran de la Nova à un chronomètre et un minuteur. Les notifications sont distribuées en défilant de droite à gauche sur ce petit affichage.

On aurait apprécié trois options en sus :

la possibilité de faire vibrer la montre pour la retrouver (oui, pas de sonnerie, juste un vibreur chez Withings), un système de verrouillage pour prévenir un appui long sur la couronne qui mène à la restauration d’usine, la possibilité d’éteindre totalement la montre !

Oui, c’est étonnant, mais il est impossible d’éteindre la Scanwatch Nova. C’était le cas sur son aîné et Withings persiste. Pour la réduire au silence, il faut passer en mode ne pas déranger, mais elle demeurera connectée au smartphone, à moins de l’en dissocier.

Suivi de la santé

Comme dit en préambule, la Scanwatch Nova est une déclinaison haut de gamme de la Scanwatch 2. Aussi partage-t-elle strictement les mêmes fonctionnalités. Si l'on se tourne vers une montre Withings, c'est avant tout pour sa partie santé. Le constructeur français est réputé dans ce domaine. Depuis sa première montre – l'Activité – en 2015, il s'est spécialisé dans le suivi des performances et surtout le suivi de la santé de ses utilisateurs.

Pour mener à bien sa mission, la Scanwatch Nova embarque un accéléromètre, un cardiofréquencemètre, un oxymètre de pouls, un altimètre, un capteur de température et un électrocardiogramme.

Un ensemble de capteurs qui permettent un suivi millimétré de la santé du porteur. Avec cet arsenal, la montre peut effectuer un électrocardiogramme à la demande pour détecter d’éventuelles anomalies cardiaques. Tout aussi rapidement, on peut aussi mesurer la SPO2, soit le taux d’oxygène dans le sang, et ainsi prévenir les détresses respiratoires. Ces mesures s’effectuent très simplement en tenant le cadran de la montre entre ses doigts. En 30 secondes le résultat tombe et se synchronise avec l’application Withings Health, générant un rapport qui peut ensuite être envoyé à son médecin.

Mais outre les mesures à déclencher manuellement, on bénéficie aussi de fonctions passives. Ainsi la Nova peut tout aussi bien relever des variations importantes de la fréquence cardiaque, envoyant une alerte à l’utilisateur. Un cœur qui s’emballe au repos, c’est signe d’une crise de tachycardie, la montre le prévient. À ce sujet, le capteur de cardiofréquencemètre de la Nova n'est pas le plus précis du marché. Comparé à une Garmin Instinct 2 que nous portions en parallèle, il a eu du mal à retranscrire toutes les subtiles variations de notre FC lors de notre séance de sport.

Autre fonction santé intéressante, l’analyse du sommeil permet de voir les phases d’endormissement et de sommeil léger ou profond, mais au-delà, elle peut aussi déceler une apnée du sommeil.

Parmi toutes les mesures de santé et la foule de capteurs de la Withings Nova, il y a un petit nouveau, c'est le capteur de température. Sur ce point, on voit donc que Withings s'aligne face à Apple qui propose un capteur similaire depuis deux ans sur son Apple Watch.

Ce capteur de température permet de constater les variations de la température corporelle. Cela induit plusieurs applications. Avec lui, la montre peut détecter une infection via un état fébrile, mais aussi aider au suivi du cycle menstruel chez la femme, mettant en évidence une période d’ovulation, notamment.

À noter que la montre fait la part des choses et ne lance pas des alertes n'importe quand. On s'aperçoit ainsi que lorsque l’on fatigue, notre température chute de 0,5°C et qu'elle peut augmenter de 1,5°C lorsque l'on effectue un effort physique intense. La montre tient compte de ces situations.

Le mode sport

Comme dit plus haut, la Withings Nova est livrée avec un bracelet en fluoroélastomère pour une activité sportive plus confortable. Malheureusement, la Scanwatch Nova montre rapidement ses limites en la matière.

Le premier faux pas, c’est l’absence de GPS. Oui, Withings continue de s’appuyer sur le smartphone pour dessiner le tracé des activités. Le pendant positif est que sans puce dédiée, la Nova n’entame pas son autonomie lors des séances de sport.

Pour lancer une activité, soit on passe par le menu idoine sur l’écran de la montre, soit on la laisse faire. En effet, elle est capable de détecter le début d’une activité et lancer le programme associé. Sur les 40 activités disponibles, c’est valable pour la marche, le vélo, la natation et la course, soit les sports basiques. Si elle est pratique, cette fonction peut se tromper. En trottinette électrique, elle nous a lancé une activité vélo, par exemple.

Les données affichées sur la Nova sont assez limitées. Elle affiche un chronomètre et la distance parcourue. La température, la fréquence cardiaque et les calories brûlées sont déportées sur d’autres cadrans qu’il faut défiler avec la couronne alors que n’importe quelle montre de sport les rassemble sur une seule vue. Bref, il fallait un volet sportif sur cette montre, mais ce n’est clairement pas son point fort.

Autonomie

Withings est connu pour ses autonomies à rallonge. La Scanwatch Nova ne va pas déroger à la règle. En deux mois d’utilisation, elle n’a été chargée que deux fois. On respecte donc les 30 jours avancés par Withings. En revanche, c’était en usage très léger. Peu de mesures à la volée, mais un suivi du sommeil et des variations des valeurs de santé.

Lorsqu’on sollicite un peu plus la Nova, elle s'essouffle plus vite. Quelques séances de sport, des ECG ou mesures de SPO2 régulières et l’on peut diviser l’autonomie par deux. Néanmoins, c’est mieux que n’importe quelle montre connectée actuelle.

Ajoutons que sa charge à 100% s’effectue en à peine deux heures. À ce sujet, Withings a modifié son chargeur. Exit le système circulaire à picot qu’il était impossible d’aligner correctement. La Nova vient se glisser dans un module en plastique dur, plus fragile, mais plus facile à utiliser. Surtout, il s’accompagne d’un câble USB-C amovible, qui peut donc être changé sans remplacer le socle entier.