iPhone 15 : comment suivre la Keynote d’Apple en direct dès 19h ?

C’est un des événements technologiques les plus attendus de l’année : la keynote de fin d’année d’Apple. C’est aujourd’hui, mardi 12 septembre 2023, que l’entreprise présentera ses iPhone 15 de nouvelle génération. Voici tout ce qu'il faut attendre de la conférence.

Comme l’a annoncé Apple il y a quelques jours, c’est ce soir qu’est prévue sa nouvelle Keynote annuelle. Au programme, de nouveaux iPhone 15, mais également d’autres appareils tels qu’une nouvelle série d’Apple Watch haut de gamme.

Intitulée « Wonderlust », la conférence de ce soir sera retransmise en direct sur YouTube à partir de 19 heures, heure française. Contrairement aux années précédentes, celle-ci accueillera du public. Toute l'équipe de Phonandroid sera évidemment sur le pont pour suivre l'événement avec vous. D’ailleurs, nous vous rapporterons en direct toutes les nouveautés depuis notre compte @phonandroid sur X, mais aussi à travers d'articles plus complets directement sur le site.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

Quand a lieu la présentation d’Apple ? : mardi 12 septembre 2023

: mardi 12 septembre 2023 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19h (heure française)

: à 19h (heure française) Comment suivre le live d’Apple : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : près de deux heures

Le coup d’envoi de la conférence Apple « Wonderlust » sera donné dès 19 heures aujourd’hui, l’occasion de découvrir les nouveaux produits du fabricant, qui seront ensuite tous disponibles à la vente au cours des prochaines semaines.

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE LA CONFÉRENCE D’APPLE ?

La conférence de fin d’année d’Apple est toujours l’occasion pour le fabricant américain de lever le voile sur une nouvelle génération d’iPhone haut de gamme, et cette fois-ci, ce sont les iPhone 15 qui seront les stars de l’événement. Au programme, toujours quatre modèles : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro ainsi que l’iPhone 15 Pro Max.

Cette année, tous profiteront du nouveau design introduit l’année dernière par les iPhone 14 Pro. Apple abandonnera définitivement l’encoche sur sa série principale, en équipant tous les modèles de sa fameuse pilule offrant la fonctionnalité Dynamic Island. La nouveauté principale sera surtout le changement de connectique, Apple abandonnant enfin le port Lightning au profit de l’USB-C. Tous profiteront également d’un capteur photo principal de 48 MP, de quoi gommer un peu plus les différences entre les modèles classiques et pro. Cependant, les deux iPhone les plus chers resteront ceux qui apporteront le plus de nouveautés, dont notamment un nouveau cadre en titane.

Comme souvent, il ne faut pas s’attendre à ce que les smartphones soient commercialisés dès la fin de la Keynote. Ceux-ci seront très probablement disponibles en précommande au cours des prochains jours, avec une sortie prévue en fin de semaine prochaine, le 22 septembre. Une hausse des tarifs serait prévue sur certains modèles.

Apple présentera également une toute nouvelle série Apple Watch Series 9, qui viendra comme d’habitude apporter des changements mineurs par rapport à la génération précédente. Cette année, les montres connectées devraient profiter d’une toute nouvelle puce, qui les rendra plus puissantes et sûrement plus autonomes. Sans surprise, on s’attend également à voir de nouveaux bracelets. Celles-ci seront toujours disponibles en 41 mm et 45 mm.

L’Apple Watch Ultra bénéficiera elle aussi d’une nouvelle version, avec des changements similaires. Comme les autres nouvelles Apple Watch, elle devrait profiter d’un nouveau capteur cardiaque, mais également d’une puce U2 Ultra WideBand qui viendra améliorer les fonctionnalités de localisation, notamment le service Find My. Apple devrait beaucoup évoquer ses engagements en matière d’environnement, et notamment un nouveau processus de fabrication impliquant l’impression en 3D pour certaines montres.

Enfin, on peut attendre de nouvelles versions de certains autres produits d’Apple, équipés de ports USB-C. On pourrait retrouver de nouveaux claviers Magic Keyboard, mais surtout un nouveau boîtier sans port Lightning pour les AirPods.