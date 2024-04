Avec le Smart Band 8 Pro, Xiaomi propose un bracelet connecté aux allures de montre premium grâce à un grand écran Amoled. Simple accessoire de mode ou compagnon de vie connectée efficace ? Voici notre test du Smart Band 8 Pro.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro était un peu passé sous les radars l’année dernière, éclipsé par son petit frère à succès le Smart Band 7. Cela tombe bien, car si vous n’en aviez pas entendu parler, le nouveau Xiaomi Smart Band 8 Pro de la marque a été dévoilé fin février à l’occasion du MWC de Barcelone. Il reprend les principales caractéristiques de son prédécesseur en les améliorant encore, et ce, pour un prix sensiblement plus bas !

Ce nouveau produit s’appelle Pro parce qu’il a bien plus à offrir qu’un simple bracelet connecté, à commencer par son très grand écran rectangulaire. La ressemblance avec la Watch d’une certaine firme à la pomme est assez troublante, même si Xiaomi n’est pas la seule marque à s’en inspirer. Les atouts du Smart band 8 Pro sont-ils uniquement d’ordre cosmétique ou ce modèle s’avère-t-il aussi un bon compagnon au quotidien pour le suivi de la santé et autres fonctions connectées ? Nous avons porté ce nouveau bracelet, qui rejoint la grande famille des Band de Xiaomi, jour et nuit pour vous livrer notre évaluation.

Prix et disponibilité du Xiaomi Smart Band 8 Pro

Le nouveau Smart Band 8 Pro de Xiaomi est disponible sur le Mi Store en deux coloris, gris (très clair) et noir. Le modèle est également référencé sur Cdiscount, via le service à volonté, sur Amazon, sur AliExpress et dans d’autres boutiques en ligne moins connues.

Son prix officiel, pratiqué sur Mi.com et Cdiscount, est de 79,99 euros.

Pour les nouveaux clients, Xiaomi propose une ristourne de 15 euros sur son site via un coupon à activer. Sur Amazon, le bracelet est commercialisé une dizaine d’euros moins cher, soit 70 euros, et sur AliExpress on le trouve en promotion autour de 60 euros environ, mais il est livré depuis la Chine, donc avec des délais de livraison plus longs.

« Vendu » comme hautement personnalisable, le Smart Band 8 Pro profite d’un système qui permet de déclipser rapidement les deux parties du bracelet pour en changer la couleur au gré de ses envies, sous réserve bien sûr d’acheter des bracelets supplémentaires, appelés Straps chez Xiaomi. Pour l’instant, le constructeur ne propose rien sur le Mi Store, mais c’est prévu.

Il est toujours possible en attendant de faire son marché sur Amazon qui propose en « Prime » jusqu’à 14 couleurs différentes au prix modique de 7 euros l’unité en silicone. Comptez, en revanche, 10,99 euros pour un modèle tressé, 15,99 euros pour un modèle à fermeture magnétique. On trouve aussi chez des vendeurs tiers des modèles plus originaux (milanais, cuir) à des prix défiant toute concurrence. On vous conseille toutefois d’attendre l’offre officielle sur Mi.com.

Fiche technique

Le nouveau Band de Xiaomi marque une franche évolution par rapport au Smart Band 7 Pro de 2023. Il est ainsi plus large, plus carré, ce qui lui confère l’apparence d’une montre. D’où la ressemblance avec l’Apple Watch SE 44 mm, même si cette dernière est 4 à 5 mm plus large.

Xiaomi Smart Band 8 Pro Dimensions 46 x 33,35 x 9,99 mm Poids 22,5 g (38 g bracelet inclus) Écran 1,74 pouce AMOLED, 60 Hz, 600 nits Définition 336 x 480 pixels Définition 336 pixels par pouce Connectivité Bluetooth 5.3 Capteurs Cardiofréquencemètre avec SpO2, accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, GNSS Étanchéité 5 ATM Batterie 289 mAh Autonomie 14 jours annoncés Chargement Câble USB avec chargeur magnétique intégré, 80 minutes Compatibilité À partir d’Android 8 ou iOS 12 Matériaux cadre métallique, écran en verre Corning Gorilla Glass Victus, bracelet en TPU

Les nouveautés ne sont pas seulement esthétiques. L’écran et la batterie sont bien entendu plus grands, pour une autonomie améliorée de deux jours, selon Xiaomi. La marque promet aussi le suivi de 150 sports, avec un focus sur la course. La conception aurait été améliorée, tout comme les capteurs. On retrouve pour la partie logicielle HyperOS pour le Band et l’application Mi Fitness qui permet de connecter un iPhone ou un smartphone Android.

Un design qui produit son effet

Comme évoqué précédemment, le Smart Band 8 Pro tient visuellement plus de la montre que du bracelet connecté avec son grand écran rectangulaire. D’un format assez imposant, ce modèle attire et charme l’œil, mais peut paraître un peu massif sur un petit poignet. Raison pour laquelle Apple présente deux formats de 40 et 44 mm. Ici, il faudra composer avec un seul grand modèle, mais avec la satisfaction de bénéficier d’une large dalle, pratique pour la lecture des données et des messages.

De plus, le dernier-né de Xiaomi a plutôt belle allure grâce à son grand écran entièrement plat, conçu pour résister aux chocs avec son verre Gorilla Glass Victus. Le boîtier est pour sa part étanche. Épaisse d’environ 8 mm, la tranche bombée arbore une finition métallique chromée, petit rappel au cerclage du Xiaomi 14, mais en moins haut de gamme. Malgré le revêtement métallique, le toucher reste plastique. Mais on ne va pas s’en plaindre à ce niveau de prix, d’autant plus que cela permet à ce modèle d’être ultra léger (moins de 23 grammes hors bracelet).

Livré avec un bracelet en TPU souple, le Smart Band 8 Pro se fait complètement oublier au poignet de jour comme de nuit. L’épaisseur totale de la tranche dépasse pourtant le centimètre en comptant le dos du boîtier et le cardiofréquencemètre à son extrémité. Xiaomi fait état de 9,99 mm, mais c’est hors capteur cardiaque. Il s’enfonce en effet délicatement dans le poignet, ce qui le rend invisible.

Ceux qui opteront pour le modèle noir profiteront d’une tranche métallique noire. Dans les deux cas de figure, l’absence totale de bouton pour la navigation ou même l’allumage du Band est toujours de mise, comme sur le Band 7 Pro. Pour allumer l’écran, il est nécessaire de brancher ce modèle avec son câble de charge. Gare à ne pas éteindre complètement la montre si vous n’avez pas ce câble avec vous, vous ne pourriez pas la rallumer.

À l’arrière de la montre, on découvre le cardiofréquencemètre qui clignote en vert lorsqu’il est sollicité et le port magnétique (en deux points) destiné à accueillir le câble de charge propriétaire de Xiaomi (on trouve le même sur le Band 8 et la Redmi Watch 4, par exemple). Ce câble peut être branché en USB-A sur un PC ou dans un chargeur.

Le bracelet profite, lui aussi, d’un système d’attache propriétaire. L’avantage est que Xiaomi a fait en sorte qu’il soit très facile de le déclipser du cadran. Cela facilitera la vie de ceux qui ont envie de changer la couleur ou texture de leur bracelet régulièrement.

En revanche, le fermoir du bracelet fourni est, comme toujours chez Xiaomi, assez peu pratique à attacher, même s’il y a du progrès… Il sera toujours possible d’acheter un bracelet avec un fermoir plus classique (type boucle ardillon), comme celui des modèles cuir.

Grand écran, mais luminosité perfectible

Avec sa belle largeur, sa technologie Amoled, son verre Victus et sa résolution de 336 pixels par pouce qui n’a rien à envier aux meilleurs modèles du marché, la dalle du Smart Band 8 Pro semble avoir les atouts du haut de gamme. Dans les paramètres, on retrouve même les réglages présents dans les modèles premiums comme un mode de luminosité automatique ou la possibilité de faire appel à la fonction « Toujours afficher », aussi appelé mode Always On.

La luminosité peut atteindre 600 nits, selon Xiaomi. On l’a vérifié avec notre sonde, c’est le cas lorsqu’on la pousse au maximum. Selon ce qui est affiché à l’écran, la lisibilité pourra toutefois s’avérer un peu juste en plein soleil. Un cadran dans les teintes pastel s’est révélé un peu trop pâlot en extérieur pour être lu facilement.

En revanche, nous n’avons jamais eu de difficultés à lire nos constantes, même pendant une séance de running en bord de mer. On est loin des 2000 nits d’une Samsung Galaxy Watch6 ou même des 1000 nits d’une OnePlus Watch 2, mais ce n’est pas mal tout de même.

Ce qu’on peut toutefois reprocher à cet écran, c’est son mode de luminosité automatique qui met 1 ou 2 secondes de trop à s’activer. Ce petit délai est un peu agaçant et mériterait d’être corrigé par mise à jour. On apprécie en revanche les centaines de cadrans (pour certains personnalisables) mis à disposition dans l’appli. L’occasion de customiser sa montre selon ses goûts ou de l’accorder à la couleur du bracelet.

Les nouveaux widgets de Xiaomi, peu nombreux, mais très colorés, permettent d’abord d’avoir rapidement ses données principales sous les yeux. Enfin avec cette taille d’écran, lire ses SMS ne pose aucune difficulté et le système gère parfaitement tous les smileys.

Un fonctionnement 100% tactile

Le Smart Band 8 Pro fonctionne de façon assez classique à l’aide de l’application Mi Fitness qui n’évolue guère comme nous le signalions dans notre test de montre Xiaomi Watch 2. En l’absence d’un quelconque bouton, la navigation est 100 % tactile, avec l’accès aux menus habituels. D’un glissement de doigt latéral, on passe en revue les widgets préinstallés et l’écran des raccourcis.

D’un glissement vers le bas, on peut lire ses notifications et vers le haut, on découvre la grille des applications. L’ouverture de ces dernières ou bien des messages reçus s’effectue d’une simple pression du doigt. Même chose pendant les séances de sport, on accède aux différents écrans d’un glissement de doigt.

La navigation s’avérant relativement fluide et agréable, on finit donc par s’habituer à l’absence de bouton. Le paramétrage de certains cadrans, accessibles d’une pression longue sur l’écran après les avoir ajoutés grâce à l’application, s’avère parfois plus compliqué.

On tâtonne du bout du doigt sur le bord de l’écran pour changer une couleur et on finit, de guerre lasse, par retourner sur l’appli, pour s’apercevoir que la customisation des cadrans ne peut être faite que depuis la montre. Dommage.

Sport, santé : les fonctions de base présente

À ce niveau de prix, on se doute que le Smart Band 8 Pro fait l’impasse sur certaines fonctions réservées aux wearables premiums. Ce Band ne permet pas de réaliser un électrocardiogramme, d’indiquer la composition corporelle, de prendre votre tension, ni même de prendre votre température corporelle. Le constructeur s’est limité à l’essentiel et ce n’est déjà pas si mal puisqu’avec le cardiofréquencemètre (avec mesure du taux d’oxygène dans le sang) et le GPS intégrés, l’appareil vous permet de suivre vos activités sportives favorites ainsi que votre sommeil de façon précise.

Le Band propose ainsi le tracking de plus de 150 sports, soit une quarantaine de plus que l’an passé. Du ballet au baby-foot en passant par le water-polo, difficile de ne pas trouver son bonheur. Xiaomi propose même de monitorer les jeux de société comme le Go ou les échecs pour ceux chez qui cela provoque une accélération cardiaque, sans doute. Un seul trou dans la raquette, l’absence du padel, de plus en plus en vogue et qui ne figure pourtant pas parmi les 25 jeux de balle proposés.

La natation est bien sûr de la partie avec la possibilité de paramétrer pour la piscine un bassin de 25 ou 50 mètres. En plus du suivi de la traditionnelle course en extérieur, on peut découvrir une fonction « Course » représentée par une nouvelle icône (une chaussure de running). Le suivi spécifique proposé va de la simple course/marche de base à la course MIIT en passant par les Intervalles. Une autre icône donne accès à sa charge d’entraînement et sur certains sports intensifs, il est possible de lancer des exercices d’échauffement, avec des animations.

L’occasion de se lancer dans une remise en forme à moindre coût. Les données analysées sont certes moins pointues qu’avec une montre de sport spécialisée, mais l’essentiel est là (BPM, vitesse, calories, aérobie, anaérobie, cadence, taille de foulée, etc.). Il ne manque que les dénivelés en l’absence d’altimètre.

Pour obtenir le maximum de données, il faut toutefois activer certaines fonctions pas forcément disponibles par défaut, comme le contrôle continu de la fréquence cardiaque et le suivi du SpO2 toute la journée ou, pour le suivi du sommeil, la surveillance avancée (pour le temps de sommeil paradoxal) et le score respiratoire. Des fonctions qui réduiront l’autonomie de la montre comme on le verra plus tard.

Les fonctions de communication en berne

En revanche, il est inutile d’attendre beaucoup des fonctions de communication présentes sur le Band 8 Pro. S’il est possible de recevoir tous types de notifications, de lire ses SMS et même le début d’autres messages de type mails, Skype, WhatsApp) avec la prise en charge d’un grand nombre d’émojis, il est totalement exclu d’y répondre.

Il faudra pour cela dégainer votre smartphone. Le Band 8 Pro signale également les appels avec la possibilité de les refuser ou de répondre avec un message texte préenregistré et personnalisable. En l’absence de micro et haut-parleur intégrés, impossible de répondre directement depuis l’appareil.

Enfin, malgré son apparence de montre, ce Band se classe vraiment parmi les bracelets connectés classiques. Vous ne trouverez pas de magasin d’applications qui permettrait de l’enrichir en fonctionnalités. Il faudra se contenter de celles présentes : exercices respiratoires, surveillance du stress, mode concentration, alarme, tâches, agenda, déclenchement à distance de la caméra du smartphone, pilotage de la musique, minuteur, lampe torche et détection du smartphone. Ce qui n’est déjà pas si mal.

Une autonomie satisfaisante

Xiaomi annonce 14 jours d’autonomie pour son bracelet, mais cette évaluation reviendrait presque à utiliser le band comme une simple montre qui donne l’heure. En réceptionnant de nombreuses notifications, en effectuant deux séances de sport, dont une en extérieur avec GPS, en activant les fonctions poussées de suivi, l’appareil a tenu en 5 et 6 jours. Tout dépendra de votre niveau de sollicitation, mais près de 6 jours loin de toute prise électrique, c’est déjà très bien !

Grâce au câble livré avec la montre à brancher sur un ordinateur ou un adaptateur secteur en USB-A. Il ne faut guère plus de 75 minutes pour recharger intégralement le Smart band 8 Pro, ce qui est sinon rapide du moins très raisonnable.