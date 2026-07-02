Une flaque d’eau a suffi pour envoyer cette Tesla Model Y contre un rail avant qu’elle ne s’embrase

Une averse a transformé un trajet ordinaire en scène de chaos sur une autoroute chinoise. Le Tesla Model Y a violemment quitté sa trajectoire avant de s'embraser en quelques secondes. Son conducteur devait sa survie à l'intervention d'un inconnu.

model y feu chine
Source : Toutiao

La pluie reste l'ennemie discrète des automobilistes, même au volant d'un véhicule moderne. Une forte accumulation d'eau sur la chaussée peut faire perdre l'adhérence en une fraction de seconde. Ce phénomène d'aquaplaning provoque chaque année de nombreuses sorties de route, parfois dramatiques. Les voitures électriques restent exposées à ce danger, malgré leurs aides à la conduite perfectionnées. La réforme du design des poignées Tesla imposée après plusieurs drames rappelle que la sécurité de ces modèles reste scrutée de très près.

L'accident s'est produit sur l'autoroute G50 qui relie Shanghai à Chongqing, en Chine. Un Tesla Model Y roulait sous une forte pluie quand il a rencontré une importante flaque d'eau. Le véhicule électrique a alors perdu le contrôle avant de heurter violemment une glissière de sécurité. Le FSD de Tesla validé par un deuxième pays européen sans le moindre test avait déjà placé la conduite du SUV sous étroite surveillance.

Le Tesla Model Y a pris feu en quelques secondes après avoir percuté la glissière

Le Tesla Model Y a immédiatement pris feu après le choc contre la glissière. Selon le média chinois Ifeng, les flammes ont envahi l'habitacle en quelques secondes seulement. Le conducteur, devenu incapable de sortir seul, s'est retrouvé alors piégé à l'intérieur du véhicule. L'occupant d'une Li i6 qui suivait s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour l'extraire avant que le feu ne l'atteigne. Les secours ont ensuite éteint l'incendie, qui avait déjà entièrement ravagé le châssis du SUV électrique.

La structure des montants a préservé assez d'espace pour permettre le sauvetage in extremis. Le fondateur de Li Auto, Li Xiang, a lancé une recherche en ligne pour retrouver le bon samaritain. Ce dernier, un habitant de Huzhou, a été identifié grâce au réseau des propriétaires de la marque à Shanghai. L'accident relance la question de la sécurité des batteries lors des chocs violents à haute vitesse. Le Tesla Model Y reste pourtant l'un des véhicules électriques les plus vendus dans le monde entier.


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