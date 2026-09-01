Pixel 11 : Google refuse de rembourser les utilisateurs qui échangent leur Pixel 10 à l’achat, que se passe-t-il ?

Certains utilisateurs ont eu la très mauvaise surprise de voir que leur tentative d’amortir le coût du Pixel 11 en échangeant leur Pixel 10 à l’achat n’a pas fonctionné. Google refuse à la pelle les offres, sans fournir d’explication précise.

Comme à son habitude, la sortie du Pixel 11 ne s’est pas faite sans accroc. Le smartphone est victime des traditionnels bugs de lancement pour la gamme, certains légèrement agaçants comme le problème de son sur les vidéos, d’autres plus énervants comme le crash intempestif des applications. Mais un bug a pris tout le monde par surprise, allant jusqu’à gâcher la sortie du dernier flagship de Google.

Comme ses concurrents, le constructeur a fait le choix d’augmenter ses prix cette année en réponse à la crise de la mémoire qui touche toute l’industrie. Toutefois, les utilisateurs ont de nouveau eu la possibilité de soulager leur portefeuille en échangeant leur Pixel 10 au moment de l’achat. Le principe est simple : en s’offrant le Pixel 11, il est possible de proposer de rendre son Pixel 10, ce qui permet alors de bénéficier d’une jolie réduction sur le prix final.

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Ils paient plein pot leur Pixel 11 malgré l’échange de leur Pixel 10

Mais cette année, tout ne s’est pas passé comme prévu. Sur Reddit, plusieurs internautes racontent leur mésaventure. Au début, tout se déroule normalement : ils se rendent sur le site de Google, choisissent le modèle de Pixel 11 de leur choix et font savoir qu’ils souhaitent rendre leur Pixel 10 pour bénéficier d’une réduction. La page affiche alors bel et bien un prix plus bas. Rassurés, les utilisateurs achètent leur Pixel 11 flambant neuf et renvoient le vieux smartphone.

Mais voilà que quelques jours plus tard, Google les informe que leur demande de renvoi a été refusée et qu’il leur faut désormais payer leur Pixel 11 au prix standard, soit beaucoup plus cher. Problème, la firme ne fournit aucune explication pour justifier sa décision. Toutefois, toute cette histoire ne semble être qu’un bug. Google a indiqué être au courant du souci et travaille d’ores et déjà sur un correctif. Espérons que les utilisateurs lésés seront remboursés.