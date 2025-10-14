Cette Xiaomi SU7 Ultra a fini en flammes après une violente collision

Conçue pour battre des records de vitesse, la SU7 Ultra vient d’être au centre d’un drame. En Chine, la berline électrique de Xiaomi a pris feu après un accident spectaculaire, laissant les témoins impuissants face aux flammes.

En seulement quelques mois, Xiaomi Auto s’est imposé comme l’un des nouveaux visages de la voiture électrique. Sa première berline, la SU7, a séduit le public chinois grâce à ses performances et à son design inspiré des plus grands constructeurs. Le constructeur a ensuite dévoilé la SU7 Ultra, une version ultra sportive de ce modèle, conçue pour démontrer tout son savoir-faire technologique. Cette réussite rapide s’accompagne toutefois d’un défi constant : garantir la sécurité de véhicules de plus en plus puissants.

Ce dimanche 13 octobre, un accident spectaculaire s’est produit à Chengdu, dans l’ouest de la Chine. Selon plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, une Xiaomi SU7 Ultra, la version ultra sportive de la berline électrique de la marque, a pris feu après avoir percuté un terre-plein central. L’incendie s’est propagé en quelques secondes, rendant impossible toute approche du véhicule. Plusieurs automobilistes ont tenté de briser les vitres pour secourir les passagers, sans succès, avant que les flammes ne gagnent l’habitacle.

L’accident d’une Xiaomi SU7 Ultra provoque un violent incendie en pleine ville

Les témoins ont tout tenté pour ouvrir les portes, mais la chaleur et la résistance du verre ont empêché toute intervention. Un extincteur a été utilisé, sans effet notable. Les autorités locales n’ont pas encore communiqué sur les causes de l’accident ni sur le nombre de victimes. En ligne, certains internautes avancent que le système de verrouillage automatique aurait empêché l’évacuation, mais cette hypothèse n’a pas encore été confirmée.

Ce drame intervient alors que Xiaomi Auto s’apprête à ouvrir ses premiers showrooms en Europe d’ici 2027, en vue du lancement international de sa gamme électrique. Une étape stratégique pour une marque qui vise désormais le marché mondial. Cependant, la multiplication des accidents rappelle l’importance cruciale de la sécurité des batteries et de la conception des véhicules haute performance. Xiaomi et les autorités chinoises poursuivent l’enquête afin d’établir les circonstances exactes de ce tragique incident.