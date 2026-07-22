Ce défaut aveuglant des Tesla force enfin la marque à réagir sous la pression des autorités américaines

Certains conducteurs américains le répètent depuis des années sans être entendus. Les phares de milliers de Tesla dépassent la luminosité autorisée sur les routes. Le régulateur vient enfin de trancher contre la marque, qui espérait éviter toute réparation.


Les phares surpuissants agacent de plus en plus d'automobilistes la nuit sur les routes. Beaucoup de conducteurs se plaignent d'être éblouis par des véhicules récents mal réglés, surtout depuis la généralisation des ampoules à LED. La sécurité des Tesla se retrouve régulièrement sous surveillance, comme après l'accident d'un Tesla Model Y en Chine. Aux États-Unis, l'agence fédérale chargée du trafic routier encadre strictement l'intensité lumineuse autorisée sur chaque véhicule. Un simple dépassement de cette limite peut suffire à imposer une correction au constructeur fautif.

Tesla se retrouve justement rattrapé par ce problème sur deux de ses modèles vedettes. Les Tesla Model 3 et Model Y ont pourtant brillé lors des derniers crash-tests européens. Aux États-Unis, la NHTSA avait relevé dès 2024 que certains phares dépassaient la luminosité maximale prévue par la loi. Le constructeur avait alors qualifié ce dépassement de sans conséquence pour la sécurité. Il espérait éviter tout rappel coûteux de ses véhicules déjà vendus.

Près de 20 000 Tesla Model 3 et Model Y devront voir leurs phares corrigés

La NHTSA a finalement tranché contre le constructeur américain après deux ans d'examen. Selon la décision publiée dans le Federal Register, l'agence oblige Tesla à corriger près de 19 900 Model 3 et Model Y des millésimes 2017 à 2023. Ces véhicules dépassent la luminosité autorisée dans certaines zones du faisceau, parfois de près du double. Le régulateur estime que ce défaut accroît le risque d'éblouissement pour les autres usagers de la route. La pluie, la neige ou le brouillard aggraveraient encore ce phénomène.

Tesla assure n'avoir reçu aucune plainte ni signalement d'accident lié à ces phares. Le constructeur devra malgré tout envoyer un courrier aux propriétaires concernés dans les prochaines semaines. La correction passera vraisemblablement par une simple mise à jour du réglage lumineux. En parallèle, un projet de loi déposé au Congrès veut fixer une luminosité maximale globale pour les feux de croisement. Les règles actuelles encadrent seulement l'intensité par zone du faisceau, sans plafond d'ensemble. Les conducteurs américains attendent depuis longtemps une limite plus stricte sur ces éclairages éblouissants.


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